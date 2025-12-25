Mirador 26/12/2025

Opinión
/ 25 diciembre 2025
    Mirador 26/12/2025
    FOTO: FREEPIK

Cada nuevo año –cada nuevo día– es una nueva oportunidad que nos da Dios

¿Cómo viví el año que se va?

Recuerdo ahora mis maldades. Recuerdo igualmente el bien que dejé de hacer, pues las cosas buenas que pude hacer y no hice deben añadirse al cómputo del mal.

No me detengo mucho, sin embargo, en lo pasado, pues eso ya pasó. La pregunta que verdaderamente importa es cómo viviré el siguiente año, si el Misterio me deja la vida. Y es que casi nunca los hombres no damos a nuestro prójimo una segunda oportunidad, pero cada nuevo año –cada nuevo día– es una nueva oportunidad que nos da Dios.

Quizá no la aprovecharemos cabalmente. Tan humanos así somos. Pero en esa nueva oportunidad hemos de ver otra muestra del amor que no se acaba nunca. Debemos corresponder a él todos los días con actos de bondad para quienes comparten con nosotros el cotidiano milagro de la vida.

¡Hasta mañana!...

Temas


Año Nuevo
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
Vista aérea del Pentágono en Arlington, Virginia. El dominio de China en la fabricación de baterías está generando alarmas mucho más allá de la industria automotriz.

El punto débil del Pentágono y los titanes de la IA: necesitan las baterías chinas
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero