Mirador 28/02/2026
/ 27 febrero 2026
VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN
Un amigo del caballero sevillano le preguntó:
–¿Crees en el Cielo?
–Claro que sí –respondió–. Muchas veces he estado en él.
–¿Cuántas? –se interesó el amigo.
Contestó Don Juan:
–Pregúntame con cuántas mujeres he hecho el amor. Su número es el mismo de las veces que he estado en el Cielo.
El amigo del hidalgo quiso saber:
–¿Y en el infierno crees?
–No –dijo Don Juan–. Creer en el infierno es no creer en Dios.
Sonrió el amigo:
–¿Te has vuelto teólogo?
Don Juan sonrió también:
–Me he vuelto viejo.
¡Hasta mañana!...