Mirador 28/02/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Un amigo del caballero sevillano le preguntó:

–¿Crees en el Cielo?

–Claro que sí –respondió–. Muchas veces he estado en él.

–¿Cuántas? –se interesó el amigo.

Contestó Don Juan:

–Pregúntame con cuántas mujeres he hecho el amor. Su número es el mismo de las veces que he estado en el Cielo.

El amigo del hidalgo quiso saber:

–¿Y en el infierno crees?

–No –dijo Don Juan–. Creer en el infierno es no creer en Dios.

Sonrió el amigo:

–¿Te has vuelto teólogo?

Don Juan sonrió también:

–Me he vuelto viejo.

¡Hasta mañana!...