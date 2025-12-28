Mirador 29/12/2025

Y Dios creó a la mujer.

Si en verdad la creó, espero que la haya hecho a imagen y semejanza de Brigitte Bardot .

No mostraba ella la voluptuosidad de Sophia Loren, Gina Lollobrigida o Marilyn Monroe, peros su rostro tenía inocencia de niña, y su cuerpo perfección de estatua.

En el Cine “Teresa” de la antigua calle de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, vi junto con una multitudinaria asamblea de varones la película “Y Dios creó a la mujer”. En aquel entonces –año del 57– yo era estudiante. Haber visto ese film me apartó durante varios días de estudiar.

Brigitte Bardot vino a México. A su regreso a Francia declaró: “A los mexicanos les gusta comer llorando”. Aludía a nuestro gusto por el picante.

La visión de una mujer hermosa, así sea plasmada en celuloide, es un regalo para cualquier hombre que tenga el alma en su almario. Creo que yo la tengo. Seguiré recordando el día que en el “Teresa” vi a Brigitte Bardot.

¡Hasta mañana!...