Mirador 30/10/2025

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

A la salida de la misa de alba el caballero sevillano se encontró con doña Laura y sus amigas.

La hermosa dama le preguntó a Don Juan:

–¿Os acordáis de mí?

El hidalgo respondió:

–Perdonad, señora. No os recuerdo.

Ella se molestó:

–Tenéis flaca memoria.

Dijo Don Juan:

–No es mía la culpa, sino de los años.

Esa tarde el caballero buscó a doña Laura en el paseo de la vega. Le dijo:

–Jamás os he olvidado, pero cuando estéis acompañada no os recordaré.

Doña Laura sonrió:

–Muchas cosas sabéis.

Dijo Don Juan.

–No es mío el saber, sino de los años.

¡Hasta mañana!...