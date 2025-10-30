Mirador 30/10/2025
VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN
A la salida de la misa de alba el caballero sevillano se encontró con doña Laura y sus amigas.
La hermosa dama le preguntó a Don Juan:
–¿Os acordáis de mí?
El hidalgo respondió:
–Perdonad, señora. No os recuerdo.
Ella se molestó:
–Tenéis flaca memoria.
Dijo Don Juan:
–No es mía la culpa, sino de los años.
Esa tarde el caballero buscó a doña Laura en el paseo de la vega. Le dijo:
–Jamás os he olvidado, pero cuando estéis acompañada no os recordaré.
Doña Laura sonrió:
–Muchas cosas sabéis.
Dijo Don Juan.
–No es mío el saber, sino de los años.
¡Hasta mañana!...