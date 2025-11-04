Mirador 4/11/2025

Opinión
/ 4 noviembre 2025
    Mirador 4/11/2025
    FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Está siendo derruida la plaza de toros... En ella fue colocado en otro tiempo un busto en bronce del inmortal torero Fermín Espinosa, ‘Armillita’

Me apena decirlo, pero desde hace varios años la fiesta de toros está prohibida en mi ciudad Saltillo, y en Coahuila.

No se vetó la tauromaquia por cuestión de animalismo, sino de pura política. El gobernador en turno se enemistó con un ganadero de la localidad, criador de reses bravas, y se vengó de él prohibiendo el toreo en la tierra donde nació don Fermín Espinosa, “Armillita, uno de los mejores diestros que en el mundo han sido.

Ahora está siendo derruida la plaza de toros que llevó el nombre del Maestro de Saltillo. En ella fue colocado en otro tiempo un busto en bronce del inmortal torero. La efigie es obra de Humberto Peraza, gran escultor taurino.

Espero que no se pierda esa escultura, lo cual sería grave atentado contra la memoria de don Fermín, y una total falta de respeto para los aficionados que pese a todo han conservado la tradición de la fiesta brava en mi ciudad y mi natal estado. Museo Taurino de mucha calidad hay en Saltillo, donde bien podría estar la magnífica obra de Peraza. Ya que se nos quitó la fiesta no se nos quite también ese recuerdo.

¡Hasta mañana!...

Temas


Mirador

Localizaciones


Saltillo
Plaza de Toros
true

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS