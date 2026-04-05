Mirador 6/04/2026

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Opinión
/ 5 abril 2026
    Mirador 6/04/2026
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La vida del cristianismo es el amor. Divididos ahora los cristianos en innumerables grupos distintos, y aun hostiles entre sí, el amor no tiene sitio entre ellos

La revista Kirche, que aparece en Zurich, publicó en su último número un artículo de Malbéne. No resisto la tentación de transcribir aquí una frase del texto escrito por el controvertido teólogo:

“...En los primeros tiempos del cristianismo morían los cristianos y el cristianismo vivía. En nuestro tiempo los cristianos viven y el cristianismo muere...”.

Malbéne explica su paradoja. La vida del cristianismo es el amor. Divididos ahora los cristianos en innumerables grupos distintos, y aun hostiles entre sí, el amor no tiene sitio entre ellos. “...Ni siquiera practican –añade Malbéne– ese modesto atributo del amor que se llama tolerancia...”.

A nadie le agradará, seguramente, la afirmación del maestro de Lovaina. Pero ya lo ha dicho él otras veces: “Hablar de religión sin inquietar a la gente no es muy religioso”.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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