Mirar con ojos prestados

Las redes sociales y la Inteligencia Artificial se han convertido en una parte inseparable de la vida cotidiana. Informan, entretienen, conectan personas y amplifican voces que antes no eran escuchadas. Este poder también implica gran responsabilidad.

Usar sin conciencia crítica no solo afecta a quien las consume, sino también a la sociedad en su conjunto.

El uso desmedido y poco reflexivo de estas plataformas genera problemas evidentes: desinformación, discursos de odio, ciberacoso, adicción digital y una creciente comparación social que afecta la autoestima, especialmente entre jóvenes.

No todo es deficiente o deshumanizado.

Mediante plataforma de IA educativa desarrollada en México que ya opera en 500 colegios con 150,000 estudiantes. UNOi México participa en IFE Conference 2026, donde presenta UNOintelligence, su plataforma de analítica e inteligencia educativa desarrollada íntegramente en México.

UNOintelligence utiliza inteligencia artificial para analizar datos sobre performance académico, emociones e intereses de estudiantes de primaria y secundaria, personalizando su experiencia de aprendizaje en tiempo real.

La plataforma representa datos estudiantiles en dashboards que permiten entender, de un vistazo, la dinámica del proceso formativo.

Genera reportes trimestrales y anuales por estudiante y grupo, elaborados con un sofisticado sistema de prompts que ofrece diagnósticos, interpretaciones y sugerencias didácticas específicas.

Modelo educativo integral que forma estudiantes como humanos plenos a través de pedagogías innovadoras (Crítica, Líquida y Maker) impulsadas por un potente sistema de datos. Además de contar con Alianzas estratégicas con Cambridge, Google y Apple.

La distancia digital facilita actitudes. Usar la tecnología genera herramientas poderosas para educar, denunciar injusticias, organizar comunidades y promover cambios positivos. La clave está en establecer límites claros, consumir contenido de manera consciente y fomentar interacciones sanas.

Usar responsablemente las redes sociales no es limitar la libertad de expresión, sino ejercerla con criterio. Solo así podremos aprovechar sus beneficios sin convertirnos en víctimas de sus excesos.

Ahora cuando se tiene en mente el 2030. Los nuevos profesionistas deben superar la obsolesencia. Donde áreas como administrativas y de oficina (alto riesgo de automatización). Ingresadores de datos.

Asistentes administrativos y secretarias ejecutivas: Automatización de agendas y tareas de gestión. Recepcionistas: Empleados de nómina y contabilidad básica:

Atención al Cliente y Ventas. Operadores de telemarketing y centros de llamadas: Cajeros de bancos y supermercados: Agentes de viajes. Trabajadores de líneas de ensamblaje. Conductores de transporte y repartidores: Trabajadores de servicios postales y mensajería:

Bibliotecarios, impresores y trabajadores afines, operadores de telefonía y conmutadores.

Según el Foro Económico Mundial, se espera que 92 millones de puestos de trabajo desaparezcan mientras se crean 170 millones nuevos, lo que resulta en un cambio neto de roles más que en una eliminación total del empleo humano. Las habilidades más demandadas serán donde la IA no puede replicar fácilmente: creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional y gestión de tecnología.