“Misión: Imposible”, mexican@s en Cannes y Don Fernando Soler

Justo una semana después de festejar el 40 aniversario del estreno de “Top Gun”, Tom Cruise volvió a compartir en redes sociales escenas de la película original de otra de las sagas taquilleras que protagonizó.

Esto se debió a que el viernes 22 se cumplieron 30 años del estreno de “Misión: Imposible”, filme dirigido por el maestro Brian De Palma, a su vez basado en ña famosa serie de TV norteamericana homónima, estrenada con exactitud tres décadas atrás en 1966. Adaptada, entre otros, por el guionista ganador del Oscar Robert Towne (“Barrio Chino”) con la presencia de primeros actores ganadores de la estatuilla dorada como Jon Voight y Vanessa Redgrave cobijando a Cruise. Fue otro éxito taquillero en la filmografía del actor que abrió la puerta a la filmación de nada menos que nueve secuelas más, de las cuales la última se estrenó el año pasado.

Al día siguiente, el sábado 23, como bien lo anticipamos en columnas anteriores, se llevó a cabo la clausura de la edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes, y aunque también en su momento comentamos que el talento mexicano autoral estaba brillando por su ausencia en películas en competencia, este no dejó de decir presente y sobresalir en pantalla como pasó con la mexicana Marina de Tavira (“Roma”) quien junto a Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas compartió el premio a la Mejor Actriz de la sección “Una Cierta Mirada”, al protagonizar la coproducción Costa Rica-México titulada “Siempre Soy Tu Animal Materno”.

De igual manera, después de que nuestro país ganó en 1994 su primera y única Palma de Oro con el cortometraje animado “El Héroe”, de Carlos Carrera, este año el cineasta argentino Federico Luis se convirtió en el primer director de su país en ganar la Palma de Oro al Mejor Cortometraje del 2026 por “Para los contrincantes”, coproducción chileno-mexicana en la que figura el nombre de la productora mexicana Elena Fortes. Fue filmada en el barrio de Tepito de la capital azteca y es protagonizada por el actor infantil compatriota nuestro, Damián López, quien interpreta a un niño que busca cumplir el sueño de convertirse en campeón de boxeo.

Para terminar, y hablando de festejos, el pasado domingo 24 se cumplieron 130 años del nacimiento en la ciudad de Saltillo, Coahuila, del primer actor de la Época de Oro de nuestro cine, Fernando Soler, quien entre varios clásicos protagonizó una trilogía de películas (“El gran calavera”; “Susana” y “La hija del engaño”) bajo la dirección del cineasta español Luis Buñuel, cuyo nombre volvió a sonar en Cannes el fin de semana por haber sido el primer director español en la historia en ganar la Palma de Oro en 1951 por la producción mexicana “Los Olvidados” antes de Pedro Almodóvar por “Todo sobre mi madre”, en 1999, y este año Los Javis por “La Bola Negra”.

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