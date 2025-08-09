Misterios de pequeñez e inmensidad

El conocimiento científico parece una serie de errores y equivocaciones, en continua rectificación. Se tiende a ver como definitivo lo que, en realidad, es provisional.

Lo que parece estático revela después su dinamismo. Lo aceptable por muchas generaciones llega a ser visto anacrónico, obsoleto e inexacto por alguna generación siguiente.

Las hipótesis quieren convertirse en tesis y se defienden hasta que se presenta la antítesis que las hace elevarse y adelantarse, tacharse a sí mismas para subrayar las recién estrenadas.

GALAXIAS Y MUNDO CUÁNTICO

En lo inmenso del mundo galáctico, la observación con lentes de potencia creciente va descubriendo que lo supuesto como cierto, se vuelve cuestionable. Hay sorpresas en las lejanías del universo. Parecen contradecir leyes que parecían evidentes e inconmovibles.

En la observación de la pequeñez, cada vez más diminuta, el mundo cuántico sorprende con partículas que cambian si son observadas o se entrelazan hasta tener cambios inmediatos y simultáneos, entre grandes distancias, sin tener un medio transmisor. Las partículas ínfimas pueden tener bilocación o permanecer en dos estados opcionales al mismo tiempo.

FAMILIA Y ESTADO

En los ámbitos sociales, la paz resulta tarea nunca terminada. Las democracias se salpican de tiranía, corrupción e impunidades. Y, en lo privado, doméstico y hogareño, las minivictorias, que parecen insignificantes, construyen paz auténtica que se esparce por tejidos, órganos y aparatos del organismo social.

La misteriosa comunión humana y cristiana en naturaleza y en gracia y fe, hace que la conducta molecular individual virtuosa se convierta en un virus de salud próspera, en la convivencia social. Logra que el Estado no se desnaturalice ni se deshumanice.

FLOR DE COYOL

Es bandera vegetal izada en alta pértiga, desde hojas esmeraldinas. La planta, en la maceta, brota como sorpresa reverdecida en la tierra, recién mojada por la lluvia.

En su graciosa pequeñez, no se adivina su futura frondosidad. Van extendiéndose las hojas generosas de ancha superficie para que, entre ellas, se vayan levantando esas lanzas amoratadas cuya punta explota, con lentitud, simulando después una estrella anaranjada, recién amanecida.

TÉ CON FE

-¿Por qué el 6 de agosto se recuerda la transfiguración?.

-Es un contraste entre Jesús en la cumbre del monte y en la cruz del calvario.

Transfigurado, luces excelenciasCrucificado, sangras en tu frenteNube luciente allá y acá niebla sufrienteVoz de Padre en el monte y acá solo insolencias...