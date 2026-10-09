¿Mítin o motín a bordo? ¿Fatal o fetal?

¿Les platico? ¡Arre! Finalmente, la hija del Maquío Clouthier les colmó el plato a los mandones de Morena. Si sigue con su alucinada cruzada nacional por la “conciencia no sé qué...” la van a regresar a la cruda realidad en la forma de robustos expedientes que ya tiene armados la FGR sobre nepotismo, conflicto de intereses y otras sandeces jurídicas, por favorecer a un sobrino suyo y a su marido, en los tiempos que fingió -porque nunca fungió- como secretaria de Economía. Llegó al equipo de AMLO como coordinadora de una campaña que ya estaba gananda, en el año 2018. El picudo ex presidente la usó para hacerle creer a la oposición y los empresarios, que estaría de su lado en el nefasto sexenio que terminó en 2024, pero que continúa con su entenada política.

Después de ahi comenzó a dar tumbos: - Como aquella vez que en plena pandemia del COVID, alguién le preguntó sobre ese tema y respondió que no era doctora para opinión. - Quiso ser alcaldesa de San Pedro Garza García, compitiendo en las elecciones de 2009 por el nefasto PANAL de la nefasta Elba Esther Gordillo, con el nefasto Gilberto Lozano dirigiendo su campaña. ¿Y qué resultado obtuvo? Quedó en último lugar con un 23.3% de los votos, abajo de los candidatos del PRI -Juan Carlos Pérez Góngora, 26.7%) y del PAN -Mauricio Fernández Garza (QEPD,) 46.6%-. - Favoreció a su sobino, Cid Esteban Clouthier Harispuru, con el puesto de “analista en materia legislativa” en el Senado de la República, que desbarró al llamar “Chocoflan” al hijo menor de AMLO, durante un debate el 24 de marzo de 2024, previo a las elecciones presidenciales de ese año.

- Luego vinieron sus desbarres, divagaciones y devaneos con el inglés en una reunión que tuvo lugar en Washington ante las autoridades de ese país en materia económica. Esto no tendría nada de malo en cualquier mexicano, pero resulta que Tatiana curso la licenciatura en Lenguas Inglesas en el ITESM, institución a la que hace quedar muy mal pues si así hablan ese idioma los egresados de dicha carrera, “valiendo madre llamando al Santo”.

- En diciembre pasado, mientras los oficiales aduanales y la Guardia Nacional agarraban de piñata a nuestros heroicos paisanos al cruzar la frontera e internarse hacia el interior de Mexico, Tatiana disfrutaba de lo lindo pegándole a la piñata en las posadas de sus familiares y amigos, a pesar de la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. - Demandó el 1 de diciembre de 2022 por difamación, calumnias y violencia política, al periodista Alfredo Jalife-Rahme Barrios, quien le ganó el proceso legal mediante la via de un simple amparo federal en abril de 2024, que decretó insubsistente la vinculación a proceso e invalidó el procedimiento penal que Tatiana abrió en Nuevo León. Todo un año presumió Tatiana que había demandado a Jelife Rahme, pero nunca admitió que perdió estrepitosamente su demanda. - En esta columna Irreverente señalé en julio de 2025, que tras el escándalo de Vector, la fallida Casa de Bolsa de Alfonso Romo, Tatiana y su marido tenían inversiones financieras en dicha institución y que la ex secretaria de Economía no había incluido esos habere$ en su declaración como funcionaria pública. ”Es intransigente, presumida, alzada y arrogante”, me dice uno de sus allegados, que prefiere el anonimato porque le teme a sus exabruptos. Por todo esto y más, Tatiana Clouthier debería hacerse a la idea de que su futuro político yace debajo de una pesada lápida. Cajón Desastre: -Y también de la gubernatura de Sinaloa, interviene la Irreverente de mi Gaby. ¡DETONA está cumpliendo sus primeros 6 años! - Ha sido un esfuerzo enorme y los logros alcanzados se deben al empuje de gente como Jorge Lugo (q.e.p.d.); Rafael Elías Ayub (q.e.p.d.); Obed Campos (q.e.p.d.); la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza; Jorge Castañeda; Abraham Broca; Daniela de León; Jessica Ivonne Sena; Anilú Treviño; Liliana Janette Cruz; Iván Rico; Edwin Sánchez Landeros; Raúl Ronquillo, “Garabato”; Angel de León; Sergio Arturo Vela; Paco Calderón; Raúl Monter; Tere Sepúlveda; Justo Elorduy; Héctor Kalifa Mata; Gabriel Kalifa Madero; Emilio Kalifa Hernández; Jorge Bucay; Beatriz Pagés; Gustavo M. de la Garza Ortega; Ronny Kvist; Ron Ziv Ziglar; Luz María Ortiz Quintos; Roberto Echeverría; Jesús David Morales; Anabel Hernández; Angel Quintanilla; Javier Navarro Velasco; Ernesto Chapa; Angel Verdugo; Miguel Botello; Padre Paco; Rodin; Martha Bárcena; Agustín Gutiérrez Canet; Javier Lozano; Fernando Turner Dávila; Jorge Triana; Irving Gatell; Mark Staroselsky; Armando Fuentes Aguirre, “Catón”; Mouna Nabil; Emiliano Calvert; Ciro Gómez Leyva; Héctor Aguilar Camin; Raymundo Riva Palacio; Pablo Hiriart; Macario Schettino; Elena Chávez; Alberto Halabe Bucay; Oscar Tamez; Luis Antonio Guajardo; Federico Arreola; Stephanie Palacios; Lorenzo Córdova; Arturo Cueto; Roberto Garza; Kenneth Smith Ramos; Rogelio Ríos Herrán; Gerardo Priego; Norberto de la Rosa Buenrostro; Carlos Gómez Flores; Elena Goicoechea; Irma Garrido; Milo Sánchez; Sonya Garzarapport; Sonya Santos Garza Rapport; Pepé Macías (colaborador invidente); Carlos Chavarría; Heriberto Galindo; Emma Molina; Gretchen Backhoff; Laura Zapata; Juan Pablo Saavedra; José Luis Elizondo Treviño; Frank Durán; Alejandro Jodorowsky; Ernesto Pompeyo Serna Cerda; Javier Treviño; Paulo Coelho; José Luis Galván Hernández; José Luis Gustavo Coindreau Salinas; Fernando Vázquez Rigada; Gerson Gómez; David Colmenares Páramo; Carlos Arredondo; Alfonso Martínez Muñoz; Ricardo Marcos; Toño Chávez; Iñaki Alzugaray; Andrés Meza; Sergio Negrete; Dalia Lozano-Johansson; Santiago Garza Maldonado; Alma Lara; Eloy Garza; Clara Luz Flores Carrales; Jaime Mendoza; Gaby Pérez; Fernando Belaunzarán, Guillermo Rentería; más quienes se acumulen esta semana... - Gracias a todos y también a los 23.5 millones de views y 105,000 suscriptores que tienen acceso en forma gratuita -todavía, jejeje- a más de 200,000 artículos y 8,600 videos en nuestras plataformas de prensa, radio y televisión vía nuestros propios streamings. - Somos la primera plataforma mediática del mundo que opera sus contenidos al 100% mediante tecnologías de inteligencia artificial y también somos el primer medio que permite escuchar el 100% de sus contenidos escritos. - Finalmente, gracias a nuestros clientes y patrocinadores que creen en esta opción de comunicación que busca convertir la información en acción, y que nos ha valido la conquista de premios y reconocimientos dentro y fuera de México. ¡Sigamos volando juntos!