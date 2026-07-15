Morena: popularidad vs. realidad

La paradoja salta a la vista: ¿cómo explicar una aprobación tan alta cuando la economía se deteriora y la política de la 4T hace agua por todos lados?

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró junio con un respaldo ciudadano de entre 68 y 71.3 por ciento, según las encuestas de El Financiero y Demoscopia Digital . De acuerdo con esta última, el 71.1 por ciento de los coahuilenses aprueba su gestión.

Empecemos por la economía.

El economista y exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, en su presentación “Comentarios sobre la Evolución de la Economía Mexicana” (20 de mayo de 2026), enciende las alarmas con cuatro datos:

1) “La deuda pública de México se acerca al 60 por ciento del PIB. No se veía algo igual en casi cinco décadas”.

2.) “El aumento del gasto en programas sociales ronda el 3 por ciento del PIB, sin transparencia ni auditorías puntuales que permitan rendir cuentas sobre el uso de esos recursos”.

3) “El gasto corriente del gobierno ha desplazado a la inversión productiva. Sin inversión, hay estancamiento económico”.

4.) “Las finanzas de la paraestatal Pemex representan un fuerte riesgo para la economía nacional”.

La cereza envenenada del pastel es la revisión anual del T-MEC hasta 2036. Más allá de la retórica del gobierno federal, lejos de beneficiar a México, “representa un escenario adverso que incrementa la incertidumbre económica e industrial para el país” (El Economista, 14 de julio de 2026).

Los efectos negativos son, al menos, tres.

Primero, frenará el nearshoring. “Las empresas multinacionales planean inversiones con horizontes de entre 15 y 30 años. La incertidumbre regulatoria anual desincentiva la relocalización de plantas hacia territorio mexicano” (El Economista, 14 de julio de 2026).

Más aún, tampoco estimula la inversión en general y debilita la confianza de los inversionistas. Las grandes inversiones requieren años para madurar, además de seguridad jurídica y reglas claras; condiciones que hoy se ven seriamente afectadas por la reforma judicial. Sin inversión no hay empleo ni mayores ingresos para la población (El Financiero, 14 de julio de 2026).

Segundo, la presión de Estados Unidos será permanente, pues utilizará las revisiones anuales como un mecanismo constante de negociación para exigir resultados en materia de déficit comercial, reglas de origen y triangulación de productos chinos.

Y tercero, el sector agropecuario también resentirá el impacto, ya que “la falta de reglas estables en el mediano plazo dificulta a los productores mexicanos acceder a créditos, invertir en tecnología o asegurar contratos de compraventa de largo plazo” (El Sol de México, 12 de julio de 2026).

Por si todo lo anterior fuera poco, el crecimiento económico de México para 2026 se estima entre 0.8 (OCDE) y 1 por ciento (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado).