$!Sheinbaum destaca reducción de 48% en homicidios dolosos; junio de 2026 registra la cifra más baja desde 2015

Durante la conferencia, Sheinbaum atribuyó estos resultados a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: Atención a las Causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y Coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, a un año y nueve meses del inicio de su administración, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, al pasar de 86.9 casos diarios registrados en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026. La información fue presentada durante la conferencia matutina de este martes, como parte del informe mensual del Gabinete de Seguridad.

MARCELA FIGUEROA PRESENTA CIFRAS CONSOLIDADAS DE INCIDENCIA DELICTIVA

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el reporte corresponde a cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, integradas con información de las 32 fiscalías estatales.

Explicó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 durante junio de 2026, lo que representa una disminución del 48 por ciento y 41 homicidios menos cada día.

“En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidios dolosos desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a junio de 2026. Se observa, ya lo adelantaba la presidenta, una disminución del 48% entre el inicio de la administración. En septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio y el mes que acaba de concluir cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios, siendo también el mes más bajo de todo este periodo analizado”, señaló.

La funcionaria destacó que junio de 2026 representa el registro más bajo para ese mes desde 2015.

“Con 45.4 homicidios dolosos al día, el mes de junio de 2026 es el junio más bajo de toda la serie, es decir, el más bajo desde 2015 y en los últimos 12 junios”, explicó.

Añadió que el primer semestre de 2026 registró un promedio diario de 49.7 homicidios dolosos, la cifra más baja para un periodo enero-junio desde 2016.

OCHO ESTADOS CONCENTRARON MÁS DE LA MITAD DE LOS HOMICIDIOS

Marcela Figueroa informó que durante el primer semestre del año ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país.

Indicó que Guanajuato encabezó la lista con el 8.8 por ciento del total nacional, seguido por Baja California con 8.1 por ciento, Chihuahua con 7.8 por ciento, Sinaloa con 7 por ciento, Estado de México con 5.9 por ciento, Guerrero con 5.6 por ciento, Morelos con 5.5 por ciento y Veracruz con 5 por ciento.

Asimismo, señaló que al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, un total de 29 entidades federativas registraron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos.

Entre las entidades con mayores reducciones destacó San Luis Potosí con una baja de 81.7 por ciento; Zacatecas con 61.8 por ciento; Quintana Roo con 60.1 por ciento; Nayarit con 59.1 por ciento; Guanajuato con 50.9 por ciento y Nuevo León con 50.6 por ciento.

DESTACAN REDUCCIONES EN ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO Y QUINTANA ROO

Durante la presentación también se expusieron los resultados obtenidos en diversas entidades consideradas prioritarias.

En el Estado de México, el promedio diario de homicidios disminuyó 58 por ciento, al pasar de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 2.8 durante junio de 2026.

En Guanajuato, la reducción fue de 68 por ciento, al pasar de un promedio diario de 12.7 homicidios en febrero de 2025 a cuatro casos diarios en junio de este año.

Respecto a Guerrero, Marcela Figueroa informó que el promedio diario disminuyó 59 por ciento entre octubre de 2024 y junio de 2026, mientras que Sonora registró una reducción de 63 por ciento y Quintana Roo una disminución de 85 por ciento al comparar septiembre de 2024 con junio de 2026.