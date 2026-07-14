Sheinbaum destaca reducción de 48% en homicidios dolosos; junio de 2026 registra la cifra más baja desde 2015
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Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios cayó 48% desde el inicio de su gobierno y reiteró que no habrá impunidad
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, a un año y nueve meses del inicio de su administración, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, al pasar de 86.9 casos diarios registrados en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026. La información fue presentada durante la conferencia matutina de este martes, como parte del informe mensual del Gabinete de Seguridad.
Durante la conferencia, Sheinbaum atribuyó estos resultados a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: Atención a las Causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación y Coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
MARCELA FIGUEROA PRESENTA CIFRAS CONSOLIDADAS DE INCIDENCIA DELICTIVA
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el reporte corresponde a cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, integradas con información de las 32 fiscalías estatales.
Explicó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 durante junio de 2026, lo que representa una disminución del 48 por ciento y 41 homicidios menos cada día.
“En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidios dolosos desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a junio de 2026. Se observa, ya lo adelantaba la presidenta, una disminución del 48% entre el inicio de la administración. En septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio y el mes que acaba de concluir cerró con un promedio de 45.4 homicidios diarios, siendo también el mes más bajo de todo este periodo analizado”, señaló.
La funcionaria destacó que junio de 2026 representa el registro más bajo para ese mes desde 2015.
“Con 45.4 homicidios dolosos al día, el mes de junio de 2026 es el junio más bajo de toda la serie, es decir, el más bajo desde 2015 y en los últimos 12 junios”, explicó.
Añadió que el primer semestre de 2026 registró un promedio diario de 49.7 homicidios dolosos, la cifra más baja para un periodo enero-junio desde 2016.
OCHO ESTADOS CONCENTRARON MÁS DE LA MITAD DE LOS HOMICIDIOS
Marcela Figueroa informó que durante el primer semestre del año ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país.
Indicó que Guanajuato encabezó la lista con el 8.8 por ciento del total nacional, seguido por Baja California con 8.1 por ciento, Chihuahua con 7.8 por ciento, Sinaloa con 7 por ciento, Estado de México con 5.9 por ciento, Guerrero con 5.6 por ciento, Morelos con 5.5 por ciento y Veracruz con 5 por ciento.
Asimismo, señaló que al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, un total de 29 entidades federativas registraron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos.
Entre las entidades con mayores reducciones destacó San Luis Potosí con una baja de 81.7 por ciento; Zacatecas con 61.8 por ciento; Quintana Roo con 60.1 por ciento; Nayarit con 59.1 por ciento; Guanajuato con 50.9 por ciento y Nuevo León con 50.6 por ciento.
DESTACAN REDUCCIONES EN ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO Y QUINTANA ROO
Durante la presentación también se expusieron los resultados obtenidos en diversas entidades consideradas prioritarias.
En el Estado de México, el promedio diario de homicidios disminuyó 58 por ciento, al pasar de 6.6 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 2.8 durante junio de 2026.
En Guanajuato, la reducción fue de 68 por ciento, al pasar de un promedio diario de 12.7 homicidios en febrero de 2025 a cuatro casos diarios en junio de este año.
Respecto a Guerrero, Marcela Figueroa informó que el promedio diario disminuyó 59 por ciento entre octubre de 2024 y junio de 2026, mientras que Sonora registró una reducción de 63 por ciento y Quintana Roo una disminución de 85 por ciento al comparar septiembre de 2024 con junio de 2026.
DELITOS DE ALTO IMPACTO TAMBIÉN REGISTRAN DISMINUCIÓN
Además del homicidio doloso, la funcionaria informó que los delitos de alto impacto presentaron una reducción del 32 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.
Precisó que el promedio diario pasó de 636.6 delitos registrados en octubre de 2024 a 430.1 durante junio de este año.
Con datos preliminares, añadió que el promedio anual nacional de delitos de alto impacto pasó de 969.4 registrados en 2018 a 452.7 durante 2026, considerando información disponible hasta junio.
Al concluir su exposición, Figueroa señaló que la disminución registrada en homicidios representa 41 casos menos por día respecto al inicio de la administración.
“Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 la reducción en homicidio doloso es de 48 por ciento. Eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Junio de 2026 tuvo prácticamente la mitad de los homicidios que septiembre de 2024”, expresó.
HARFUCH INFORMA DETENCIONES, ASEGURAMIENTOS Y COMBATE A LA EXTORSIÓN
Durante el informe, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que entre octubre de 2024 y junio de 2026 fueron detenidas más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto.
Asimismo, informó que las autoridades aseguraron 31 mil armas de fuego, casi 500 toneladas de drogas, entre ellas más de cinco millones de pastillas de fentanilo, y desmantelaron 2 mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina.
En materia de extorsión, señaló que como resultado de la Estrategia Nacional contra este delito, implementada del 6 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, se logró la detención de mil 674 presuntos extorsionadores.
ROSA ICELA RODRÍGUEZ REPORTA AVANCES EN ATENCIÓN A LAS CAUSAS
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que como parte del eje de Atención a las Causas se han otorgado 7.3 millones de servicios y trámites a la población.
Además, indicó que se conformaron mil 788 Comités de Jóvenes por la Transformación y se realizaron Ferias, Jornadas y Festivales por la Paz.
En cuanto al programa Tianguis del Bienestar, detalló que se entregaron 3 millones 403 mil 873 artículos de primera necesidad a 406 mil personas de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla.
También informó que mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se intercambiaron voluntariamente 11 mil 684 armas de fuego y 12 mil 124 juguetes bélicos por materiales didácticos.
SHEINBAUM DESTACA CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA Y ASEGURA QUE NO HABRÁ IMPUNIDAD
Al cierre del informe, Claudia Sheinbaum comparó la evolución del promedio diario de homicidios durante distintas administraciones federales.
Señaló que durante el gobierno de Vicente Fox el promedio pasó de 28 a 70 homicidios diarios; en el sexenio de Felipe Calderón aumentó de 70 a 100; durante la administración de Enrique Peña Nieto se mantuvo alrededor de 100; mientras que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador descendió de 100 a 91.7 homicidios diarios.
Indicó que durante su administración el promedio se redujo de 91.7 a 49.7 homicidios diarios.
“Es una estrategia que está dando resultados, y el objetivo es seguir disminuyendo homicidios, seguir disminuyendo robos, seguir disminuyendo extorsión y para eso se trabaja todos los días. Ese es el mensaje a las y los mexicanos. Hay cero impunidad y trabajamos todos los días por el bien del pueblo de México”, afirmó.
La presidenta también señaló que en su administración no se protege a ningún funcionario que incurra en conductas delictivas y aseguró que, cuando existen pruebas, se actúa conforme a la ley.
Como ejemplo, indicó que durante su gobierno han sido detenidos alrededor de 15 funcionarios públicos pertenecientes a distintos partidos políticos.