7 de junio: votar por la pluralidad en Coahuila

Para entender la importancia de este proceso, es necesario señalar las características de la política actual en Coahuila. Vivimos en un estado donde el gobierno ejerce prácticas autoritarias y antidemocráticas. Existe una falta de pluralidad evidente. Esta situación es, en los hechos, una réplica a nivel local de lo que se vivió durante mucho tiempo a nivel nacional bajo el régimen de partido de estado.

El próximo 7 de junio de 2026, el pueblo de Coahuila participará en el proceso electoral para elegir a los diputados locales que integrarán el Congreso del Estado. Esta elección representa una posibilidad concreta para avanzar hacia una política más plural en nuestra entidad. Es una oportunidad para modificar la forma en que se toman las decisiones públicas y para que la composición del Poder Legislativo refleje realmente la diversidad de opiniones de los ciudadanos, terminando con el control absoluto de un solo partido.

El Partido Revolucionario Institucional en Coahuila no convence a los ciudadanos, sino que organiza administrativamente su triunfo. En la teoría política, el pensador Antonio Gramsci explicó el concepto de hegemonía. En términos muy sencillos, la hegemonía ocurre cuando un grupo en el poder gobierna porque logra convencer a la sociedad, porque la gente acepta de manera voluntaria sus ideas y su proyecto. El PRI en nuestro estado no tiene esa hegemonía. No cuenta con la aceptación libre y convencida de la mayoría. Lo que hace es utilizar todos los instrumentos, el presupuesto y los recursos del Estado con un propósito principal: ganar las elecciones y mantener el poder.

Ante la posibilidad de perder su control en el Congreso, el PRI recurre a infundir miedo. Su argumento central es una amenaza: afirman que, si dejan de tener la mayoría legislativa y si dejan de ser diputados las personas y las familias de siempre, como los Moreira que tienen toda la vida ocupando espacios, el estado se hundirá en el caos. Este argumento es insostenible y los hechos lo desmienten por completo.

La realidad demuestra que una integración más plural en Coahuila ayudaría al desarrollo del estado. Nuestro movimiento, Morena, ha mostrado en los hechos cómo actúa. Aunque la disputa de ideas y el debate político puedan ser fuertes durante las campañas, a la hora de gobernar y de compartir posiciones de poder con actores de otros partidos políticos, actuamos con gran responsabilidad institucional. Nosotros entendemos que el gobierno es para todos.

Esto se ilustra claramente con la colaboración institucional que existe hoy en día entre la Presidenta de la República, el actual gobernador del estado y los alcaldes emanados de nuestro movimiento. La pluralidad no significa parálisis ni conflicto; significa coordinación basada en el respeto a la ley. Un ejemplo directo de estos buenos resultados es el municipio de Piedras Negras, gobernado por Morena. Actualmente, Piedras Negras es la ciudad más segura de Coahuila, según los datos oficiales e indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta es la prueba de que nuestro movimiento gobierna con eficacia y en beneficio de la gente, sin importar los colores de los otros niveles de gobierno, pues la seguridad en esta ciudad de la frontera depende de la buena coordinación entre municipio (Morena), estado (PRI) y Federación (Morena).

Tener una mayor pluralidad en el Congreso de Coahuila permitirá detener los excesos del Poder Ejecutivo estatal. Estos excesos no benefician en nada a la población y mantienen atrasado el desarrollo democrático de la entidad.

Si la oposición al PRI, especialmente Morena y PT, logramos un peso decisivo en el Congreso, podremos avanzar en agendas urgentes. La primera de ellas es establecer la prohibición efectiva y real del uso de los programas sociales con fines de control político. Los apoyos que se entregan con recursos públicos deben llegar a quienes los necesitan por derecho, no como un mecanismo para obligar a las personas a votar por el partido en el gobierno. Necesitamos leyes estrictas y sanciones severas para quienes condicionan la ayuda gubernamental.

En segundo lugar, una mayor pluralidad permitirá reducir el escandaloso gasto en comunicación social. Actualmente, el gobierno del estado destina cantidades excesivas de dinero público para mantener un control mediático. Ese presupuesto se utiliza para promover la imagen de los funcionarios y silenciar la crítica. Un Congreso plural tiene la facultad de reasignar esos recursos para invertirlos en infraestructura, salud o educación, y terminar con el control que el gobierno ejerce sobre la información que reciben los ciudadanos.