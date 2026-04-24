Morena y el PRI: los demasiados paralelismos

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 24 abril 2026
    Morena y el PRI: los demasiados paralelismos

Luisa María Alcalde, quien ya se anda despidiendo de la moreniza, se ha convertido en la primera mujer integrante del ‘Club de ida y vuelta’, es decir, el de quienes dejan el gabinete presidencial para asumir la dirigencia partidista... solo para volver al gabinete

Una de las características centrales del antiguo régimen, el fundado por Plutarco Elastinas Calles hace ya casi un siglo fue, largamente, la confusión entre el Gobierno y el Partido. O si se prefiere, la mezcla intencionada del espacio partidista y el de gobierno.

Todo mundo lo sabía. Y lo sabía porque era evidente. Los actos demostrativos se realizaban a la vista de todos y con la mayor naturalidad del mundo: migrar de la dirigencia del partido a un cargo en el gabinete, o al revés, formaba parte de la ritualidad del poder inventada por el régimen tricolor.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-fracking-va-y-coahuila-sera-el-estado-pionero-DD20100146

Siempre se negó, desde luego, la existencia de cualquier posibilidad de “contaminación” de un espacio u otro. Pero para efectos del imaginario colectivo, el partido funcionaba como una especie de secretaría satelital, una extension “natural” del gabinete presidencial.

Porque una de las condiciones necesarias para la eficacia de la fórmula era la concentración absoluta del poder en la figura presidencial. Quien ocupara la silla del águila no podía ser solamente el titular del poder público: debía también ser quien mandara en el partido.

¡Exactamente como ahora!

Porque justo a partir de esta fórmula, Luisa María Alcalde Luján acaba de ingresar al selecto “Club de ida y vuelta”, es decir, el de quienes han migrado del gabinete presidencial a la dirigencia del partido y luego de regreso al Poder Ejecutivo. Porque Morena... pues Morena es un remedo del PRI.

Por cierto: en épocas de empoderamiento femenino, Alcalde se ha convertido en la primera mujer en incorporarse al grupo inaugurado por Porfirio Muñoz Ledo, quien de la Secretaría del Trabajo saltó a la dirigencia nacional del PRI, solo para asumir poco después la Secretaría de Educación Pública. Los otros cuatro integrantes del Club son Pedro Ojeda Paullada, Javier García Paniagua y José Antonio González Fernández.

Pero la lista de quienes han hecho el viaje en una sola dirección -del partido al gabinete, o del gabinete al partido- es mucho más amplia. En el caso del PRI incluye nombres “ilustres” como el de Lázaro Cárdenas o el de Luis Donaldo Colosio, así como otros con menos lustre pero muy conocidos: Alfonso Martínez Domínguez, Carlos Sansores Pérez, Javier García Paniagua o René Juárez Cisneros.

En el lado de la autodenominada “cuarta transformación” tampoco es el de Luisa María Alcalde el primer caso. Antes de ella, el actual secretario de Educación, Mario Delgado, abandonó el liderazgo nacional del partido para irse al gabinete de Claudia Sheinbaum. En ese viaje, por cierto, le acompañó quien fungía como secretaria General de Morena, Citlali Hernández... ¡quien acaba de regresar a un cargo partidista!

El problema fue, y es, la hipocresía. Tanto los priistas como los morenistas han negado siempre la existencia de un vínculo indebido entre la dirigencia partidista y el gabinete. Pero unos y otros operan como si los dos espacios fueran parte de un todo y se mueven entre ellos con la mayor naturalidad.

No debe extrañar, por supuesto... la inmensa mayoría de quienes militan y dirigen a dicho partido nacieron, crecieron y se desarrollaron en el PRI. Y quienes no, pues carecen de otros ejemplos a seguir...

ARISTAS

Quienes dan ternura, debe decirse, son los ingenuos seguidores del morenismo quienes creen, de verdad, estar ante la presencia de un “movimiento” cuyo propósito fundamental es sepultar “la podredumbre y los vicios” de quienes gobernaron en el pasado, es decir, de los priistas.

La realidad, como resulta evidente, dista mucho de tal deseo. Pero tampoco es de extrañar, porque la militancia morenista funciona exactamente igual a como lo hizo en su momento, la borregada tricolor... y no es casual.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos
A20

Personajes


Luis Donaldo Colosio
Porfirio Muñoz Ledo
Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena
PRI

Carlos Arredondo Sibaja

Carlos Arredondo Sibaja

Columna: Portal, periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Integrante de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Especialistas advierten posibles riesgos a la salud por presencia de metales pesados en el aire.

Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Un tráiler volcó sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez tras no alcanzar a frenar por el tráfico detenido derivado de una manifestación.

Vuelca tráiler por tráfico detenido tras manifestación y provoca accidentes múltiples en Saltillo
Dinos de Saltillo visita a Raptors del Estado de México en una nueva edición del Clásico Jurásico de la LFA 2026, buscando su segundo triunfo consecutivo.

Dinos de Saltillo vs Raptors LFA 2026: Fecha, horario y dónde ver el Clásico Jurásico
La muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en el norte de México generó interrogantes sobre la autorización y la soberanía, pero también reflejó una alianza de seguridad delicada y de larga data entre ambos países.

Un choque mortal muestra los profundos lazos entre EU y México en materia de seguridad