El fracking va... y Coahuila será el Estado pionero

La Presidenta ha tomado la decisión, queda claro en todos los “guiños” realizados desde la conferencia matutina de Palacio Nacional en las últimas semanas, a partir de dos razones fundamentales:

Las señales son suficientes como para tenerlo claro: el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha tomado la decisión de eliminar uno más de los mantras de la cuatroté -o del lopezobradorismo, según se prefiera-: la negación absoluta, intransigente, tajante, de utilizar la técnica de la fractura hidráulica, o fracking , para explotar el gas natural existente en nuestro subsuelo.

La primera es la asunción lisa y llana de la realidad: México importa tres cuartas partes del gas consumido en territorio nacional. Y todavía peor: lo importamos desde Estados Unidos, donde se extrae del subsuelo usando exactamente la misma técnica a la cual nos negamos acá.

La segunda es un acto de pragmatismo político: ha identificado en este proceso a un aliado estratégico: el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien está convocado a ser el primero en aceptar el uso de la técnica del fracking en el territorio donde gobierna.

Ambos ganan -y mucho- con este pacto. De un lado, la Presidenta logrará, frente a su feligresía, “trasladar” la responsabilidad política hacia un gobernante con chaleco de otro color, lo cual le permitirá al morenismo suavizar el costo -por lo demás poco importante- de la decisión.

Del otro, el priista conseguirá colgarse una medalla más de eficacia y pragmatismo, pues con la explotación del gas shale Coahuila se volverá más competitivo y más inversionistas pensarán en traer su dinero a nuestra entidad debido a una mayor disponibilidad de energía.

La “alianza” entre la presidenta Sheinbaum y el gobernador Jiménez no ha sido formalizada aún y eso muy probablemente esté relacionado con otra arista relevante de la historia: los dividendos políticos derivados de la misma. Me refiero, desde luego, a los positivos, esos de los cuales se beneficiará, en el mediado y largo plazos, el PRI de Coahuila (el único existente, en realidad).

Muy probablemente por ello, a pesar de la evidencia a la vista de todos, a la “Comisión Especial” -perdón, pero las comillas son inevitables- integrada para “evaluar” la viabilidad técnica del fracking y hacer recomendaciones de cómo podría utilizarse esta “de forma amigable” con el medio ambiente, se le dieron dos meses para entregar su “dictamen”.

Si: porque en dos meses ya habremos acudido a las urnas en Coahuila y entonces -en teoría y sólo para los ingenuos- el priismo comarcano se verá impedido de utilizar este caso para presumir la “extraordinaria relación” existente entre la Presidenta y el Gobernador.

No hará falta hacerlo de manera formal: el señalamiento ya flota en el ambiente y, para desgracia del morenismo de Coahuila, suena convincente. Pero, desde luego, eso no es casualidad: el Gobierno de Coahuila se las ha arreglado bien -y desde el sexenio pasado- no solamente para “llevarla bien” con los mandatarios morenistas, sino incluso para obtener elogios públicos de parte de López Obrador y Sheinbaum Pardo.