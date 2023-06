Existe una gran crisis y rompimiento en los matrimonios en los últimos años. Cada vez vemos más parejas que terminan su compromiso matrimonial muy tempranamente. Esta semana, hablando con una directora de un preescolar, me comentó su gran preocupación porque la mayoría de los papás están separados: “Más del 70 por ciento de mis alumnos viven en una familia disfuncional. Y son las mamás que inician el proceso de separación”.

A lo largo de las generaciones, un estereotipo común ha sido que las mujeres suelen ser las que quieren casarse en una relación. Se acepte o no, hay un hecho que no se puede discutir. Y es que las mujeres inician el divorcio con más frecuencia que los hombres en promedio. Numerosos estudios lo han demostrado. De hecho, casi el 70 por ciento de los divorcios son iniciados por mujeres, según un estudio de 2015 realizado por la Asociación Sociológica Americana (ASA), que revela que dos tercios de todos los divorcios son solicitados por mujeres. Sin embargo, el dato que me impactó mucho más de este estudio es que en el caso de las mujeres con estudios universitarios esta cifra sube a 90 por ciento. En otras palabras, si la mujer tiene estudios profesionales el riesgo que ellas inicien el divorcio es de un 90 por ciento. Esto es impactante. ¿Cómo es posible que entre mejor educadas hay mayor peligro de que ellas quieren la disolución?

TE PUEDE INTERESAR: El impacto positivo de la intimidad en el matrimonio

Así que esto plantea la pregunta: ¿por qué es este el caso? Necesitamos saber cuáles son las causas para prevenir la ruptura. En mi opinión, existen tres posibles causas por las que las mujeres profesionistas inician el divorcio con más frecuencia que los hombres en promedio:

1. Es más probable que las mujeres se sientan frenadas por el matrimonio. La mujer profesionista puede tener miedo de que el matrimonio y, especialmente, los hijos puedan truncar su crecimiento. El hecho es que hoy en día las mujeres están trabajando más de lo que nunca lo han hecho y constituyen una gran fuerza laboral de nuestro país. Sin embargo, en muchos matrimonios todavía se considera que las mujeres son las principales responsables de las tareas domésticas. Muchas mujeres no quieren trabas en su desarrollo y muchos maridos todavía esperan que sus esposas hagan la mayor parte de las tareas domésticas y la mayor parte del cuidado de los niños. Además, las mujeres a menudo encuentran que sus maridos no son de apoyo cuando tienen un gran éxito en sus carreras.

Un estudio publicado en 2019 en el Boletín de Personalidad y Psicología Social, que incluyó a más de 6 mil parejas heterosexuales estadounidenses durante 15 años, revela que muchos hombres experimentaron “angustia fisiológica” si sus esposas ganaban más del 40 por ciento de los ingresos del hogar en un matrimonio. Así que si una mujer tiene altas expectativas y responsabilidades en su carrera, además de responsabilidades en el hogar, y no tiene el apoyo de su marido en el avance de la carrera, ella no puede encontrar en el matrimonio su mejor interés.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Tras separaciones, hombres conservan guarda y custodia sólo en 9.5% de los casos

2. Las mujeres a menudo asumen más de la carga emocional. La comunicación es clave en cualquier matrimonio, pero a menudo es un área donde muchas parejas luchan. Generalmente a los hombres no se les enseña cómo pueden comunicarse y procesar las emociones. Como resultado, las mujeres en los matrimonios encuentran que a menudo asumirán más de las responsabilidades emocionales. Sin el apoyo emocional de los maridos, las esposas a menudo se sienten solas y sin una fuente de apoyo dentro del matrimonio.

3. Las mujeres ya no toleran comportamientos inaceptables. En un momento de la historia, las mujeres no trabajaban tanto como hoy. Debido a esto, las esposas dependían más de sus maridos para su seguridad financiera. Es más improbable que la mujer moderna de hoy soporte la infidelidad. Una vez que termina el periodo de luna de miel, algunos hombres cambian drásticamente su comportamiento de romántico a controlador y emocionalmente abusivo. Desafortunadamente, esto sucede en muchos matrimonios y las mujeres no quieren soportarlo más.

Los tiempos cambian y nos enfrentamos a nuevos estilos y retos de la vida, pero no por ello debemos de tener una actitud de sumisión o víctima. Tanto el hombre como la mujer debemos ser conscientes de que es necesario adecuarnos a estos desafíos y encontrar puntos positivos para crecer juntos en pareja para el bien de ambos y de los hijos. No quisiera que lo siguiente fuera cierto: “Cuando la mujer gana más que su hombre, se pregunta ‘¿para qué lo necesito?’. Pero cuando el hombre gana más que su mujer, se pregunta ‘¿cómo puedo fortalecer y hacer feliz a mi familia?’”. La pareja debe amarse incondicionalmente independientemente de quién gana más.

@DrJesusAmaya