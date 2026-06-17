$!Narradores de TV Azteca son lo peor de Ricardo Salinas Pliego.

¿Les platico? ¡Arre! Más que mala fe, lo de estos especímenes es crueldad. Lo de menos fue que Inglaterra arrolló a Croacia (4-2) y Portugal y sus estrellas fueron sorprendidos por los humildes africanos del Congo, que les empataron a 1 e incluso estuvieron a punto de ganar. Lo de más es: ahora que Salinas Pliego levanta la mano como pre pre pre candidato a la presidencia de México, los merolicos hiper lactantes de su televisora le van a arruinar la campaña. Martinoli tomando aire tres veces para gritar su nauseabundo ¡gol!; llamándole “inmortal” a Campos y “doctor” a Luis García. Rosique, con menos gracia que un mandril de carpa, festejándole al ex portero acapulqueño cada una de sus babosadas. Y esta tríada de “narradores” compitiendo por la Copa al mejor patiño del torneo. Encima, TV Azteca cobra por este “servicio” a sus sufridos suscriptores de Totalplay. Lo mejor es bajarle el audio a esas transmisiones, para evitar algún daño neuronal. Los juegos: Dos sedes texanas -Arlington y Houston- atestiguaron dichos encuentros. En el segundo, todo giró en torno al jugador mejor cotizado del fútbol mundial: El portugués Cristiano Ronaldo, cuyo contrato con el equipo Al-Nassr FC, de Arabia Saudita, le reditúa 280 millones de dólares anuales. El propietario de este equipo es el príncipe Mohammed ben Salmane, heredero de Arabia Saudita y primer ministro de ese país.

Es uno de los más ricos del mundo. Su fortuna se estima en 300,000 millones de dólares. Para que se den una idea, las ganancias de otro astro, el argentino Lionel Messi, son de 24 millones de dólares por año en su actual equipo, el Inter de Miami, propiedad de los hermanos Jorge y José Mas, empresarios cubanoamericanos que se asociaron con David Beckham para comprar este club en 2021. El patrimonio de los Mas es superior a 1,300 millones de dólares. Portugal 1-Congo 1: En el primer partido, el juego en conjunto de la selección lusa fue superior al de los africanos, que desplegaron un fútbol que se mostró errático en su planteamiento, al abusar del juego individual. Fue evidente el contraste técnico entre las dos selecciones. El resultado fue sencillamente el producto de un proceso que tuvo lugar a lo largo de los 90 minutos de rigor y los extras de la compensación y del pretexto de tiempos para hidratación de los jugadores, que no es otra cosa que una treta comercial más de la FIFA. Y aunque quizá pasó desapercibido, la figura indiscutible fue Cristiano Ronaldo. Un dato pocas veces mencionado en las transmisiones televisivas es el tiempo al aire de un jugador en partidos de este tipo.

El 52% de las escenas televisivas incluyeron al astro portugués, a diferencia del 35% que se registró para Lionel Messi en el juego de Argentina contra Argelia. Esta es una forma heterodoxa de calcular la potencia económica de un jugador considerado el número 1 en ingresos, contra el 2, ambos ya a las puertas del retiro. Inglaterra 4. Croacia 2:

Con suerte, este ha sido el mejor partido en lo que va de la Copa Mundial FIFA 2026. Sorprende que un país de tan solo 4 millones de habitantes haya logrado tantos merecimientos en su participación en los Mundiales de la FIFA, a saber: - Subcampeón en 2018 donde perdió la final ante Francia. - Tercer lugar en 2022. - Campeón en 1998 y en 2018. En su primera aparición en la Copa FIFA 2026, perdió 4-2 con la poderosa escuadra de Inglaterra, pero seguramente pasará a la siguiente ronda.

Los pronósticos de un diletante como éste su irreverente servidor: Pasarán a la siguiente ronda, Inglaterra, como primero; Croacia, segundo y serán eliminados Panamá y Ghana. ¿Y la selección mexicana? México empezó con victoria que lo llevó al liderato provisional del Grupo A, pero le falta camino todavía. México 2-0 Sudáfrica, en la inauguración del Mundial. México Vs. Corea, jueves 18 de junio de 2026, en el Estadio Guadalajara. México Vs. Chequia, miércoles 24 de junio de 2026, en el Estadio CDMX. Si México queda primero del Grupo A: Sus posibles rivales en 16vos serían en el Estadio Ciudad de México, antes. Su rival saldría del tercer lugar de uno de los siguientes grupos: C, E, F, H o I: Grupo C Brasil, Marruecos, Haití, Escocia. Grupo E Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, o Curazao. Grupo F Países Bajos, Japón, Suecia, o Túnez. Grupo H España, Uruguay, Arabia Saudita, o Cabo Verde. Grupo I Francia, Noruega, Irak, o Senegal. En teoría, la mayoría de estos terceros lugares implica un nivel inferior al de México, lo que convierte este cruce en el más accesible sobre el papel. Sin embargo, en un Mundial expandido a 48 equipos, los terceros lugares pueden ser selecciones de mucho nivel que tuvieron complicaciones en su grupo. Si México queda segundo del Grupo A jugará en LA Stadium: Se despedirá del Estadio CDMX para jugar en Los Ángeles contra el segundo clasificado del Grupo B, que incluye a Canadá, Qatar, Bosnia y Suiza. Si este escenario se confirma, Suiza y Canadá serían los rivales más complicados. Canadá es coanfitrión del Mundial 2026, juega en casa y viene en uno de los mejores momentos de su historia futbolística. Qatar fue anfitrión en el Mundial 2022, mientras que Bosnia y Suiza son selecciones europeas competitivas. Quedar segundo no es un desastre, pero el camino se complica si toca jugar contra Suiza o ante Canadá de visitante. Si México clasifica como tercero jugará contra rivales más pesados: El escenario del tercer lugar clasificado es el más complejo. En ese caso, la Selección Mexicana tiene dos posibles cruces: Ante el primer lugar del Grupo E -que podría ser Alemania, Ecuador, Costa de Marfil o Curazao-, en el Seattle Stadium, o ante el primer lugar del Grupo G -que podría ser Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda- en el Boston Stadium o el Seattle Stadium. Ruta de México hacia octavos de final del Mundial 2026: Si México supera la ronda de 16 en esta Copa del Mundo de la FIFA, su camino, ese que nadie hemos visto desde México 86, dependerá de cómo se resuelven las eliminatorias directas. La gran final del Mundial 2026 será el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El partido por el tercer lugar será un día antes, el 18 de julio en el Estadio Dallas. Cajón Desastre: - Mañana cambio completo de programa, no sin antes recordarles de nuevo que la belicosa Sanjuana Martínez -que se alimenta del conflicto- faltó a su audiencia del lunes 15 pasado, como parte del proceso en su contra por DIFAMACIÓN y los delitos que le resulten a ella y a sus cómplices, tipificados como delincuencia organizada.

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