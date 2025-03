Niños pegados al celular, ¿cómo afecta su desarrollo?

Cada vez estoy más impactado por la incompetencia de muchos padres que no pueden controlar la conducta de sus hijos pequeños y su única solución es darles una tableta o celular. El fin de semana pasado desayuné en un restaurante y observé a tres familias con niños menores de 2 años entretenidos frente a una pantalla todo el desayuno. Aún más: una niña tenía enfrente una tableta y un celular porque estaba viendo dos programas de caricatura al mismo tiempo. Solamente observaba su cabecita moverse de un lado al otro para no perder detalle de sus programas.

Este febrero se publicó el informe de Common Sense Census titulado “ Media Use by Kids Zero to Eight ”, el cual alerta que el uso de pantallas en niños menores de 8 años ha crecido en los últimos años de forma notable. Esta cuestión ha despertado la irremediable inquietud de los expertos en el desarrollo de los niños, pedagogos y psicólogos en educación infantil, debido a los peligros que puede implicar el uso excesivo de celulares para la salud física, emocional y cognitiva de los pequeños.

Es importante saber que en la primera etapa de la infancia el crecimiento del cerebro infantil es rápido y se da una notable plasticidad neuronal. El uso del celular limita la exploración activa del ambiente, del juego físico, de la socialización cara a cara. Es fundamental la experiencia multisensorial, algo que es difícil de proveer a través de las pantallas.

El informe también reveó que gran parte de los niños pequeños utilizan dispositivos electrónicos antes de dormir, lo que podría repercutir en la calidad del sueño. La luz azul o luz blanca ajustada que emiten las pantallas limitan la producción de melatonina, hormona fundamental en el ciclo del sueño. Las dificultades del sueño tienen como resultado problemas de atención, reaccionar con irritabilidad y realizar las actividades cognitivas y escolares de forma deficiente.

El uso de celulares en exceso podría estar asociado con alteraciones de la salud física. El informe revela también un incremento en los periodos de inactividad por parte de los niños, lo que podría favorecer el surgimiento de la obesidad infantil y otros problemas relacionados, como la diabetes. Asimismo, la utilización prolongada de dispositivos electrónicos puede provocar fatiga ocular y sequedad en los ojos, provocando un alto riesgo de miopía .

Uno de los hallazgos más significativos del informe es que el uso excesivo del teléfono celular puede interferir en la capacidad de los niños para adquirir habilidades socioemocionales. La interacción en persona con padres, hermanos y amigos es esencial para aprender a leer expresiones faciales, tonos de voz y otros aspectos del lenguaje no verbal. Si un niño dedica demasiado tiempo a dispositivos electrónicos, puede tener dificultades para manejar sus emociones y desarrollar empatía.

Si bien los teléfonos celulares pueden ser recursos valiosos tanto para la educación como para el entretenimiento, es crucial que los padres establezcan límites y promuevan un uso responsable. A continuación, se presentan algunas recomendaciones propuestas en el informe:

1) Poner límites de tiempo: La Academia Americana de Pediatría recomienda periodos de tiempo en el uso de pantallas. Se indica que los menores de 2 años no deberían usar pantallas y que para los mayores de esa edad el tiempo no debería superar entre 1 y 2 horas al día.

2) Evitar el uso antes de ir a dormir: Hay que quitar los aparatos o dispositivos al menos una hora antes de acostarse con el fin de garantizar un sueño de calidad.

3) Fomentar la interacción cara a cara: En cualquier caso, favorecer el juego al aire libre, la lectura o la conversación familiar para mejorar las capacidades sociales o cognitivas de los niños.

4) Predicar con el ejemplo: Los niños imitarán lo que hacen sus padres y es esencial que éstos también moderen el uso de dispositivos móviles.

El informe de Common Sense Census apunta a la necesidad de un enfoque equilibrado en el uso del teléfono móvil en la infancia. Por un lado, la tecnología tiene efectos positivos, ya sea como aporte educativo o de ocio, pero, por otro lado, un uso descontrolado puede tener efectos negativos sobre el desarrollo físico, emocional y social de los niños. Es vital que, como padres, establezcamos límites, que fomentemos el uso de actividades alternativas y, sobre todo, que acompañemos a los niños y las tecnologías para transformar este instrumento en una herramienta de aprendizaje y que no sea un obstáculo en el crecimiento de una buena salud.