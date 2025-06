Rick Dillinger, Bono y ‘El lujo de México’

El mismo día de los American Music Awards la escena de la música norteamericana se cubrió de luto con el fallecimiento a los 77 años del legendario músico, productor y compositor Rick Derringer.

Derringer, quien trabajó con artistas y cantantes de diversos géneros como Alice Cooper Barbra Streisand, Ringo Starr, Cyndi Lauper, y “Weird Al” Yankovic, para quien produjo las rolas ganadoras del Grammy “Eat it” (1984) y “Fat” (1988), entre otros más, conoció el éxito desde los años 60 a través de su banda The McCoys y gracias a un sencillo como “Hang On Sloopy”; en 1973 volvió a los primeros lugares con el sencillo “Rock and Roll, Hoochie Koo”; también en 1984 produjo tres rolas para la banda sonora de la comedia protagonizada por Tom Hanks “Despedida de Soltero” e inicia el nuevo milenio con la salida de dos de cuatro discos de música cristiana que produjo con sus hijos. QEPD.

Hablando de músicos legendarios, mayo terminó con el estreno de una joya de documental que apenas unos días después de haber tenido su estreno mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes y una ovación que duró varios minutos a través de la plataforma de Aple TV Plus bajo el título de “Bono: Stories of Surrender”, nos presenta al vocalista líder de una de las más grandes bandas de rock del siglo XX, U2, en un show íntimo filmado en blanco y negro por el cineasta Andrew Dominik en el Teatro Beacon de Nápoles, Italia, ante un público reducido en donde en medio de la interpretación de algunos de sus más grandes éxitos se confiesa con el espectador.

Estas confesiones van desde el hecho de que al enfrentar en el 2016 un riesgoso problema de salud, decidió comenzar la reconciliación con él mismo, su propia familia empezando por su padre y sus amigos, así como con la fe, como hijo de un padre católico y una madre protestante en el conflictivo Irlanda de inicios de los años 60. Un trabajo imperdible para todo fánatico de U2 y del artista en particular.

Justo una semana después fue en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México donde Jorge “El Coque” Muñiz finalmente hizo realidad el ya anticipado y más que merecido homenaje en vida a su padre, “El lujo de México”, Marco Antonio Muñiz, en ocasión de sus 70 años de trayectoria desde su tiempo como parte de agrupaciones como Los Tres Ases hasta su trabajo como solista que lo llevó a triunfar tanto en el cine como en lo musical a lo largo del continente, y por lo mismo en el escenario se dieron cita el pasado miércoles 4 figuras de la talla de Emmanuel, Mijares, Pedro Fernández, Carlos Cuevas; los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa y Ednita Nazario y Tania Libertad, entre otros más.

El evento conducido por Verónica Castro podrá ser visto por la señal abierta de Azteca Uno la noche de este sábado 7 de junio en punto de las 11 de la noche y ahora sí que será todo un lujo para quienes puedan acceder a él.

