Se puede decir...Que la CNTE cambia de ‘estrategia’

Tomaron la decisión de abandonar la plancha del Zócalo, que invadieron por más de veinte días, y ya no seguirán haciendo más desmanes, y cada grupo de maestros regresarán a sus lugares de origen, pero eso no significa que dejarán de seguir luchando por su equivocada y agresiva causa, pues de aquí en adelante, tratarán de bloquear las giras semanales que haga en cada localidad la Presidenta, quien ya por lo pronto, canceló la de esta semana, para no darles “ese” gusto.