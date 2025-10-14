¿NL primer lugar en todo?

¿Les platico? ¡Arre! A todos los eventos habidos y por haber se hace invitar. A todos los informes de gobierno de los alcaldes fue, menos al de su némesis, Adrián de la Garza, en la capital del Estado que gobierna. No hay develación de placa, corte de listón, sesión de cabildo mancomunada para el cambio de nombre de una avenida sampetrina, misa, ceremonia, homenaje e incluso concierto donde no se aparezca con su séquito de naranjitas mitoteras que le siguen el cuento. ”Nuevo León es primer lugar en todo”, gritó la noche de Independencia con toda su familia y lacayos en ristre. ¡NO ES CIERTO! Bueno, en algo sí es primer lugar nacional: En el gasto de publicidad para promover la imagen de Samuel García, usando recursos públicos que la Auditoría Superior de la Federación ya tiene en la mira.

Esto se los digo de primera mano, porque el Dr. David Colmenares Páramo, titular de ese organismo que depende del Congreso de la Unión, es colaborador de DETONA® Sobran ejemplos de su deficiente gobierno, que de seguro no incluyó en su 4o informe que por ley debe entregar al Congreso del Estado, máximo este 15 de octubre. La fiesta, la pachanga, el aquelarre, será el mes próximo en algún salón de postín, propiedad de uno de sus amigos proveedores del gobierno del Estado, según lo ha dicho él mismo y -obvio- solo serán invitados sus incondicionales y los jo-jo-jocosos metichones lame suelas que medran cual rémoras a su alrededor.

Por supuesto, Samuel no acudirá personalmente a la cita que le ha impuesto el Congreso del Estado para este 15 de octubre, porque es un nido de larvas de ego que no aguanta la crítica. Es más, busca contrarrestar el rechazo popular a su “mandato” mediante... - Encuestas cuchareadas a modo. - Entrevistas pagadas a locutores de la CDMX que vienen por “iniciativa propia” a platicar con él al palacio de gobierno. - Editoriales que se venden al mejor postor. - Cintillos comerciales facturados a precio de oro en periódicos que nunca en su centenaria existencia habían vendido sus primeras planas. - Panorámicos fijos en puentes peatonales. - Pantallas digitales.

- Bardas y paredes de edificios. - Youtubers e influencers que sueltan “bombas” cotizadas en dólares. - Letreros en las estaciones del Metro y parabuses. - En los camiones urbanos. Por todos lados -hasta en la sopa y el atole- aparece Samuel con su slogan: “EN TIEMPO Y FORMA”. Todo esto mediante el uso de recursos públicos a razón de casi 2 millones de pesos diarios en propaganda. Dinero tirado a la basura, mientras millones de mexicanos en todo el País sufren por desastres naturales y carencias derivadas de una economía que va en picada, pese a los agoreros de bonanzas que solo existen en los bolsillos de políticos, factureros y oportunistas. Samuel miente cuando habla de lo que llama “Green Corridors”, de 250 kilómetros entre Laredo, Texas y Monterrey, que traerá inversiones al Estado por más de 17 mil millones de dólares. Un empresario de alto rango en Monterrey me dijo categóricamente: “Eso es una farsa”. Tres capitanes de industria de los grandes, me dijeron al final del “North Capital Forum”, realizado del 5 al 7 de octubre en la CDMX, que en su vida habían escuchado de ese proyecto, que Samuel presentó con bombo y platillos en ese evento. Ya detonamos ese tema, pero aquí tienen las ligas de los artículos relacionados, con todos sus detalles: Promueve Samuel García a empresa fantasma, en el North Capital Forum Green Corridors: ¿“Unicornio” en ciernes o solo un espejismo? Samuel miente cuando asegura que NL registra inversiones y generación de empleos históricos del sector privado durante su gestión. Datos del INEGI, NAFINSA, Caintra, Canacintra, Coparmex, el IMSS y el SAT, revelan que en el último año fiscal, esos indicadores han registrado retrocesos de un 13% en las inversiones y un 19% en fuentes de empleo. Samuel saluda con sombrero ajeno cuando alardea de que NL ha disminuido más que ninguna otra entidad, los indicadores de criminalidad. La CDMX ocupa el primer lugar en ese departamento y los números locales se deben a acciones emprendidas por las áreas de seguridad federal que comanda Omar García Harfuch. Es más, NL tampoco es el primer Estado al que Profepa le clausura un zoológico en la historia de México. Como ya les conté, el primero que tiene ese honor es el de Ocotlán Jalisco. ¡Qué honor! La Pastora es el 2o zoológico clausurado en la historia de México. Episodio 8 Perversos. Episodio 9