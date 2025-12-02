¿No es esto hermoso, eh?

Ya estamos en diciembre. Para mí el más bello tiempo del año es el de la Navidad. Sé que a muchos la temporada les trae melancolías y tristezas. Quizás alguna vez la Navidad tendrá esa carga para mí. Ahora, sin embargo, los días navideños me dan bellos recuerdos. Luego me darán color. Y música además.

Por donde voy busco los pasos de la Navidad. En la semana anterior estuve en Puebla, y visité su recia Catedral, uno de los monumentos más grandes –en todos los sentidos– de la arquitectura religiosa del continente americano. En su tienda encontré una pequeña joya, maravilla de sentimiento poético y religioso. Este precioso villancico, cuya letra voy a poner ahora, fue cantado –dice la portada del texto– “...en los Maitines y Fiesta de la Natividad de Cristo Señor Nuestro en la Santa Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles, este año de 1678...”.

TE PUEDE INTERESAR: De tiempo en tiempo

Más de tres siglos tiene, pues, este alado poemita lleno de ingenuidad y de ternura, y lleno también de traviesa gracia por la infantil repetición en cada estrofa de ese “¿eh?” que le da tanto carácter popular. Helo aquí.

Este Niño, que ha nacido en el Portal de Belén,

dime, Antón, si eres discreto, ¿no tiene mil gracias, eh?

En sus peregrinos ojos ¿no te mueve un no sé qué

con que a un tiempo da la vida y mata de amores, eh?

De su cara la hermosura y su belleza también,

¿no dice que es propia Imagen de Dios, y su Espejo, eh?

La ternura de su llanto ¿no da muy bien a entender

que es Hombre a lo descubierto aunque Dios oculto, eh?

Su desnudez, ¿no te muestra que ha llegado a empobrecer

sólo por hacerte rico con lo que no piensas, eh?

¿Y que siendo poderoso vino a tanta mendiguez

que llora necesidades sólo porque quiere, eh?

Que los ángeles le sirvan y reyes besen el pie,

¿no es señal que es gran Señor, aunque en un pesebre, eh?

Dios amante se desvela, y porque nos quiere bien;

si te duermes en buscarle ¿no serás dormido, eh?

Tus amores le han traído a un portal a mal traer;

cuando su rigor no sientes, ¿no eres un ingrato, eh?

Si entre los hielos y escarcha su fuego miras arder,

¿cuando en su amor no te abrasas, no eres una nieve, eh?

¡Ay, Antón! Si me creyeras y te murieras por Él

como Él se muere por ti, ¿no fueras dichoso, eh?

Letra –letrilla– es ésta como para ponerle nueva música. ¿No es cierto, eh?