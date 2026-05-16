No está en chino. ¿O sí?

¿Les platico? ¡Arre! El Coordinador del Gabinete del Buen Gobierno en el equipo de Samuel García está en China. Asiste a un foro internacional con el propósito de analizar nuevas tecnologías enfocadas en transporte eficiente, electromovilidad y soluciones de desarrollo sustentable para Nuevo León. Los lemas de la mesa redonda en la que participará son: “Los negocios deben fluir a la velocidad del pensamiento”. ”No cambiaron las reglas del juego. Cambió el juego.” Javier buscará alianzas estratégicas que ayuden a resolver las carencias que padecemos en esos rubros.

Este viaje se alinea con la agenda climática y de cooperación internacional que Navarro ha impulsado recientemente a través de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE). Busca capturar experiencias subnacionales y tecnológicas aplicables a los retos industriales de Nuevo León. Su participación ocurre cuando el gobierno estatal busca acelerar su transición energética y fortalecer la infraestructura para el desarrollo de industrias verdes.

Desde 2015 se han instalado 40 empresas chinas verdes y de otros colores, principalmente en el Parque Industrial Hofusan, de Salinas Victoria, en la salida hacia la frontera con Estados Unidos. El 21 de octubre de ese año, cuando apenas iniciaba el gobierno de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, dicho complejo comenzó a desarrollarse en terrenos propiedad de la familia del ex alcalde de Monterrey, César Santos, quien también ocupara la secretaría general de gobierno en la administración de Pedro Zorrilla.

Hofusan es un fraccionamiento mixto industrial, comercial, habitacional y de servicios que se edifica sobre una superficie de 850 hectáreas, con una inversión entre $300 a $500 millones de dólares.

La inversión indirecta alcanza los $1,500 millones de dólares y genera entre 10 y 20 mil empleos. Se ubica en el kilómetro 28 de la carretera a Colombia. La primera fase del proyecto consistió en desarrollar 200 hectáreas, en una segunda fase otras 200 para completar 400 hectáreas y el resto de la propiedad será para casas habitación, áreas comerciales y de servicio.

Recientemente, el subsecretario de Inversión en Nuevo León, Emmanuel Loo, presentó a Samuel García los planes de expansión de este parque, cuyo gerente comercial es Xin Jiang. César Santos, hijo del ex alcalde y ex secretario general de gobierno de NL, es presidente de la mesa directiva de Hofusan Industrial Park.

Ojalá tenga tiempo Javier para darse una vueltecita por Japón, para que vea el nuevo tren bala que corre a más de 500 kilómetros por hora. Digo, tomando en cuenta que el gobierno de NL busca armar las líneas 4 y 6 del monorriel, que busca ser el más largo de América Latina. Con que no se caiga nos vamos de lado. Eso dice la raza, conste.

Cajón Desastre: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, incluyendo a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T: Sanjuana de Arco Martínez, y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo, Daniel, La Papera, Pepito Múzquiz, Beto Frías, entre otros que se siguen apuntando en mi lista...de divertimentos.

- Por cierto, en el lenguaje de los abogados, el domicilio de Sanjuana Martínez, para oír y recibir notificaciones -que las va a oír y recibir, se los prometo- es calle Aranjuez #126, Colonia Valle de San Ángel Sector Español, en San Pedro Garza García, CP 66290.

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