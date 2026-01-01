NO fue sabotaje. Episodio 2

¿Les platico? ¡Arre!

El último día del año se desataron los jilgueros que “defienden” al gobierno federal, inundando chats, redes sociales y mesas políticas chaleras con la versión SABOTAJE, como causa del trágico descarrilamiento.

Algunos medios paleros y otros despistados se unieron a dicho clamor, que -dicho sea de paso- le hace muy flaco favor al régimen.

Uno en particular que “canta” en cierto chat regio, fue desafiado por los administradores para que si estaba tan seguro de lo que escribió, le hiciera favor a la FGR de aportar las pruebas.

Se llama Ricardo García Treviño y después de soltar su libelo se hizo wey.

Luego, por ahí de la medianoche se puso a cantar “A mi manera”, destrozando los tímpanos de quienes osadamente abrieron su patética interpretación.

Para evitar la cacofonía o mal sonido, platicamos con uno de los coordinadores de la SICT que permanece en la zona del descarrilamiento desde el 28 de diciembre.

Nuestro representante en Salina Cruz, Oaxaca, lo abordó en el lobby del hotel Sicarú, donde se hospeda, y de manera extraoficial -porque el resultado de las investigaciones será dado a conocer hasta la segunda semana de febrero- adelantó lo siguiente:

1. Por órdenes directas de la Presidencia de la República, fueron contratados los servicios de una empresa ferroviaria norteamericana, cuyos expertos tienen su base en Corpus Christi, Texas.

2. Las rutas “Z” (Coatzacoalcos-Salina Cruz) y “FA” (Coatzacoalcos-Pakal-Ná) son operadas por la Secretaría de Marina, pero ésta NO FUE REQUERIDA PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES, a fin de evitar que sea juez y parte.

3. El primer foco de los expertos fue descartar cualquier indicio de sabotaje. Esas fueron las instrucciones que recibieron de la SICT, y tras cuatro días de trabajo, su conclusión es que ESA NO FUE LA CAUSA.

4. Sí lo fue lo que técnicamente se conoce como desalineamiento del tramo ferroviario, provocado por “fatiga” de durmientes reciclados de madera, que tras un análisis “forense” determinó antigüedades superiores a 15 años.

Hasta ahí el reporte preliminar de los especialistas externos a cargo de la investigación.

El funcionario de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) nos compartió datos alarmantes, que ya provocaron el inicio de una investigación paralela, que nada tiene qué ver con los expertos estadounidenses y sí con la FGR, coadyuvada por la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular es David Rogelio Colmenares Páramo, quien -por cierto- es articulista de Grupo DETONA® y que no reporta a la Presidente CSP, sino al Congreso de la Unión.

Esta es otra evidencia de que el Palacio Nacional busca la mayor objetividad posible para conocer las causas del accidente.

Nuestra fuente mencionó que uno de los requerimientos de construcción de las rutas donde ocurrió el descarrilamiento establece en la página 13, párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de los contratos de materiales, que los proveedores deberán instalar durmientes de concreto de cierta especificación, en los 240 kilómetros que unen a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz.

Se pagó por ese tipo de insumos, pero exactamente en el tramo del descarrilamiento fueron encontrados de madera y reciclados.

Tenemos los nombres de los proveedores, también las cantidades específicas que fueron facturadas y pagadas, pero nuestra fuente pidió omitir -por ahora- esos datos, por temor a represalias.

CAJÓN DESASTRE

Con base en lo anterior, es una irresponsabilidad mayúscula difundir lo del SABOTAJE, por el medio que sea.

Se trata de versiones sin más fundamento que las seniles alucinaciones de sus autores.

Como dije al principio: Qué flaco favor le hacen a la presidente esparciendo de esa manera semejantes polillas alcanforadas.

