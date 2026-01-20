No hay lista negra de políticos mexicanos que quiera EEUU, pero...

¿Arre? ¡Arre!

1. Adán Augusto López Hernández: Jefe directo de Hernán Bermúdez, capo del cártel “La Barredora”, cuando el primero fue gobernador de Tabasco y el segundo, su secretario de Seguridad. Está directamente relacionado con la corrupción que se hizo pública en la Agencia Federal de Aeronáutica Civil -AFAC- la cual provocó el cese de su anterior director, Miguel Enrique Vallín Osuna y que pone en riesgo la seguridad de la aviación comercial y privada de México.

2. Ricardo Monreal Ávila: Dueño con su hermano David -gobernador de Zacatecas- de la red más grande de traficantes de propiedades apropiadas a particulares en esa entidad y en la CDMX, mediante factureras y con la complicidad de notarios públicos nombrados por ellos.

3. Gerardo Fernández Noroña: Usurpó mediante engaños una propiedad comunal en Tepoztlán, Morelos, considerada como reserva natural protegida.

4. Marina del Pilar Ávila: Gobernadora de Baja California. EEUU le retiró su visa a ella y a su ex marido, por vínculos probados con el narcotráfico.

5. Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa. Buscando salvar su pellejo de las garras norteamericanas, entregó al Mayo Zambada a la DEA, cuyos agentes entraron sin problema a territorio mexicano. Como parte de esta maniobra, ordenó el asesinato de su rival político Héctor Melesio Cuén Ojeda, porque estaba enterado de dicha operación.

6. Alfonso Durazo: El Chapito Guzmán confesó en EEUU, que aportó más de 40 millones de pesos a la campaña que hizo gobernador de Sonora a quien fuera secretario de seguridad ciudadana en el mandato de AMLO.

7. Alfredo Ramírez Bedolla: Los mismos asesinos materiales de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, confesaron ser parte de un entramado que urdió el gobernador de Michoacán. Sus declaraciones están en poder de los jueces adscritos al caso por parte de la FGR.

8. Américo Villarreal Anaya: En noviembre de 2022, el grupo Columna Armada ‘Pedro José Méndez’ -nacido como una organización de autodefensas, que luego se convirtió en brazo armado del Cártel del Golfo- publicó un escrito firmado por su líder, Octavio Leal Moncada, en el que se reveló su participación activa en la campaña electoral de Villarreal Anaya. Este grupo “reclutaba” mano de obra para el crimen organizado y tras su captura, Leal Moncada involucró también a...

9. Ricardo Peralta, nombrado por AMLO como director nacional de Aduanas, de donde fue cesado para ocupar una sub secretaría de gobernación y hoy es coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la 4T.

10. Mara Lezama: Gobernadora de Quintana Roo. Al inicio de su mandato en 2024, fue denunciada de extorsión por los empresarios Jaime Ruiz Breguer y Enrique Olguín Sauceda. El expediente sigue vivo en los tribunales de ese Estado.

11. Samuel García: Gobernador de NL. Entre muchos otros casos, argumentó el pago en especie de una propiedad en San Pedro Garza García -valuada en más de 600 millones de pesos- a favor del despacho de su padre, por parte de una de las empresas de Javier Garza Calderón. Esta operación fue desmentida por el propio Javo, presidente y fundador de la organización E4T.

12. Arturo Ávila: Diputado federal y vocero de MORENA, está vinculado en una Corte de EEUU por compra irregular de propiedades en ese país y lavado de dinero.

13. Audomaro Martínez Zapata: Señalado por empresarios y políticos de oposición de realizar actos de espionaje en su contra, cuando ocupó el Centro Nacional de Inteligencia, durante el mandato de AMLO.

14. Andrés López Beltrán: Hijo de AMLO, expuesto en una grabación de audio por uno de sus cómplices en la compra de balastro inservible, utilizado para la construcción del Tren Maya.

15. Gonzalo López Beltrán: Nombrado por su padre como supervisor pro-bono en la construcción del Tren Interoceánico, que se descarriló el pasado 29 de diciembre, provocando la muerte de 13 personas y casi cien heridos. La presidente Sheinbaum acaba de anunciar que no será encubierto nadie en la investigación de las causas. ¡Óiganla!

16. Luis Cresencio Sandoval, ex Secretario de la Defensa Nacional: Señalado por sus propios subordinados de formar al vapor, empresas que han sido favorecidas con contratos sin concursos ni licitaciones públicas para obras en el AIFA, Refinería Dos Bocas y carreteras federales en el centro y sur del País.

17. Rafael Ojeda Durán, ex Secretario de Marina: Denunciado el 1 de septiembre de 2025 por el vice almirante y capitán Abraham Pérez Ramírez, de ser el autor intelectual de una red de huachicol fiscal que ha causado pérdidas al erario por 10,200 millones de dólares. Siete días después, Pérez Ramírez fue encontrado muerto con un balazo en la sien derecha. La SEMAR emitió un comunicado oficial diciendo: “Se sospecha suicido”.

18. Mario Delgado, titular de la SEP y ex presidente nacional de MORENA: Durante el mandato de AMLO fue señalado por sus propios correligionarios de falsear la aplicación de encuestas para la elección de candidatos a legisladores, gobernadores y alcaldes en todo el País.

19. Nicolás Mollinedo. Ex chofer de AMLO: Es propietario de extensos predios frente a las estaciones de Tulum del Tren Maya.

20. Andrés Manuel López Obrador:

- Desapareció la independencia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, base de toda democracia.

- Eliminó a los organismos autónomos.

- Subordinó al INE y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los designios del gobierno federal.

- Llenó embajadas y consulados con incompetentes incondicionales suyos y así, le dio en la madre al servicio exterior mexicano.

- Autor intelectual de la reforma electoral que busca poner a Sheinbaum en las boletas de 2027, no para preguntarle a los votantes si quieren revocar su mandato, sino para reafirmarla con miras a las elecciones de 2030.

Cajón Desastre:

- Estos 20 nombres y muchos más, están en la mira no solo de Trump ni de la inoperante y vendida oposición política, sino del auténtico activismo cívico-social y de la prensa independiente e insurgente.

- Las señales que envía el gobierno de EEUU indican que no solo vienen por los narcos, sino también por los políticos amafiados de una u otra forma con ellos.

- La corrupción es tan nociva o más que el terrorismo, tras el cual, Trump quiere justificar su intervención en nuestro territorio, que -por cierto- ya se está dando o ¿a poco creen ustedes que el gigantesco avión Hércules captado en Toluca transortaba ayuda humanitaria? Eso dice Sheinbaum. ¡Óiganla!

