No sé por qué reaccionó como lo hago, pero sé que hay una manera de descubrirlo y que eso me ayudará al autoconocimiento y autoaceptación. ¿Te animas?

“Fíjate que cuando pasa eso me siento X. No sé por qué.” Hemos formado reacciones internas y externas hacia la vida como es desde antes de nacer (bueno, eso pienso yo) y ciertamente no tenemos conciencia del porqué de nuestras reacciones en general. Aún así me llama la atención cuando escucho a las personas enunciar ese “no sé por qué”. No sé si es una manera de justificar algo que creen que les puede sonar raro a otros, o si les da pena, o si les define y es una declaración de “así soy y qué”. Evidentemente si sale en una sesión de terapia y respondo, “¿Y deseas saber el por qué?” Son las oportunidades que tenemos los terapeutas para abrir las puertas de la conciencia y el autoconocimiento a personas que a veces llegan a sesión diciendo, “No sé a qué vine hoy. No tengo nada de qué hablar.” Esa declaración me provoca que mi parte traviesa diga, “No te preocupes, déjame trabajar.”

Entonces, si eres de las personas que no saben el porqué de sus reacciones ante la vida, tengo un sillón cómodo en un espacio lindo lleno de magia en donde juntos podemos explorar los temas de muchas maneras. Sillas vacías, arte, diálogos, imaginación, role play, escritura, juegos...ayer hasta usamos una paciente y yo el chatgpt para que ella mirara la imagen que ella proyecta al mundo. Después hice el ejercicio yo. ¡¡¡Fabuloso!!!

Nunca sabemos lo que vamos a descubrir en estos ejercicios. Los insights van de lo más simple hasta lo menos esperado, y con frecuencia dan tema para mucho trabajo personal. Abren puertas a partes de nosotros que no hemos ni sospechado y a la opción de una autoaceptación muy profunda. Nos ayuda a ir de seres infantiles que culpan al medioambiente y a los padres por nuestras condiciones de vida, a personas adultas que nos responsabilizamos de quienes hemos llegado a ser. A la par nos da la oportunidad de entender y aceptar a otros, y a construir relaciones que son sanas y hermosas.

Los terapeutas y psicólogos estamos a sus órdenes. Busca uno con quien puedes formar una relación terapéutica y entrégate a tu trabajo personal.