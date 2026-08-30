No sé por qué reaccionó como lo hago, pero sé que hay una manera de descubrirlo y que eso me ayudará al autoconocimiento y autoaceptación. ¿Te animas?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    No sé por qué reaccionó como lo hago, pero sé que hay una manera de descubrirlo y que eso me ayudará al autoconocimiento y autoaceptación. ¿Te animas?

“Fíjate que cuando pasa eso me siento X. No sé por qué.” Hemos formado reacciones internas y externas hacia la vida como es desde antes de nacer (bueno, eso pienso yo) y ciertamente no tenemos conciencia del porqué de nuestras reacciones en general. Aún así me llama la atención cuando escucho a las personas enunciar ese “no sé por qué”. No sé si es una manera de justificar algo que creen que les puede sonar raro a otros, o si les da pena, o si les define y es una declaración de “así soy y qué”. Evidentemente si sale en una sesión de terapia y respondo, “¿Y deseas saber el por qué?” Son las oportunidades que tenemos los terapeutas para abrir las puertas de la conciencia y el autoconocimiento a personas que a veces llegan a sesión diciendo, “No sé a qué vine hoy. No tengo nada de qué hablar.” Esa declaración me provoca que mi parte traviesa diga, “No te preocupes, déjame trabajar.”

Entonces, si eres de las personas que no saben el porqué de sus reacciones ante la vida, tengo un sillón cómodo en un espacio lindo lleno de magia en donde juntos podemos explorar los temas de muchas maneras. Sillas vacías, arte, diálogos, imaginación, role play, escritura, juegos...ayer hasta usamos una paciente y yo el chatgpt para que ella mirara la imagen que ella proyecta al mundo. Después hice el ejercicio yo. ¡¡¡Fabuloso!!!

Nunca sabemos lo que vamos a descubrir en estos ejercicios. Los insights van de lo más simple hasta lo menos esperado, y con frecuencia dan tema para mucho trabajo personal. Abren puertas a partes de nosotros que no hemos ni sospechado y a la opción de una autoaceptación muy profunda. Nos ayuda a ir de seres infantiles que culpan al medioambiente y a los padres por nuestras condiciones de vida, a personas adultas que nos responsabilizamos de quienes hemos llegado a ser. A la par nos da la oportunidad de entender y aceptar a otros, y a construir relaciones que son sanas y hermosas.

Los terapeutas y psicólogos estamos a sus órdenes. Busca uno con quien puedes formar una relación terapéutica y entrégate a tu trabajo personal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La infidelidad en las comedias románticas

NosotrAs: La infidelidad en las comedias románticas
true

Cultura, mucho más que una agenda de eventos
Sam Smith, Dolly Parton y Juan Gabriel

Sam Smith, Dolly Parton y Juan Gabriel
CUARTOSCURO

Cuando los casos revelan patrones: desapariciones forzadas y responsabilidad internacional en México
true

Economía sin dolor
Imagen creada a través de la IA. El proyecto CASA-1000 se presentó en 2006,contó con el financiamiento del BID, el Banco Mundial y otras entidades, con el din de paliar la escasez energética en Afganistán y Pakistán.

Cuando un gran proyecto energético sale mal

Estand en la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín del mayor vendedor mundial de robots humanoides, Unitree Robotics, que debutó en la Bolsa de Shanghái multiplicando casi por seis su valor.

¿Es China realmente una potencia que practica la política del ‘empobrecer al vecino’?
true

Entra caminando al Zambrano Hellion. A los 20 días, sale paralítico. EPISODIO 14