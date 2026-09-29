Nobleza obliga...

¿Les platico? ¡Arre! Sale sobrando el nombre que la 4T les da a sus candidatos a las 17 gubernaturas. Lo claro es que Clara Luz Flores Carrales será la abanderada de Morena para suceder a Samuel García en las elecciones de junio 2027. Faltan los meros formulismos, pero es ella y no Tatiana, ni Mijes, ni Waldo, ni Judith Díaz, ni Felipe de Jesús Cantú, ni el chisqueado del Grillo Sada, ni el que todavía mama leche en biberón y brincó de una diputación local para buscar -según él- la candidatura del partido que domina el panorama político de México: Jesús Elizondo Salazar, con la misma edad del alcalde de Apodaca que -a diferencia del pepetista- brilla en ese cargo desde hace dos años. Comí ayer en Los Fresnos, el restaurante más frecuentado de Apodaca por la clase política de ese municipio.

- Dos Raymundos priyistas me acompañaron a la mesa, ambos políticos de la vieja guardia que tienen la nobleza de reconocer los logros de las nuevas generaciones de políticos. - Dos viejos lobos de mar que admiran a los jóvenes por el potencial que representan para llevar a México a las latitudes que como país se merece. A mi pregunta de ¿cómo ven las cosas? la respuesta de uno de ellos -a quienes los meseros de ese lugar llaman Padrino- fue: “¿Dónde? En México, en Nuevo León, en Apodaca o en el barrio ´u´ la colonia”. Comenzamos por el municipio donde César Garza Arredondo rendiría unas horas más tarde su segundo informe de gobierno como alcalde. ”Brillante”, respondieron los dos Raymundos al unísono. Luego, al pasar a México, sus respuestas fueron a tono con lo priyistas de cepa que son: “México necesita que el PRI renazca y se ubique como partido de oposición, la realidad, tras 70 años en el poder”.

Al tocarle el turno a NL, obviamente hablaron de las dotes de Adrián de la Garza para pelear por la gubernatura. ”¿Aliado con el PAN”? pregunté, y a su juicio, sí. Coincido con los Raymundos, porque el blanquiazul está más descolorido y desabrido que nunca; prueba es que ni los mismos panistas se saben los nombres de sus dirigentes nacionales, estatales ni municipales. ¿Qué no son -en NL- Raúl Gracia y Zeferino Salgado? Se preguntan los mismitos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y choznos de Manuel Gómez Morín. Acababa de hacerse oficial el nombramiento -porque eso es- de Clara Luz Flores Carrales para buscar la gubernatura de NL, abanderada por Morena. Fueron muy respetuosos al referirse a ella, lo cual habla bien de ellos mismos. Hasta aquí mi conversación con los dos Raymundos. ¿Por qué es Clara Luz? 1. Porque Andrés Mijes se equivocó al dejarse convencer de que su pre pre pre campaña tendría como slogan “La 4T Norteña”.

2. Se lo hice saber pero no me hizo caso. Le dije que a la Morena nacional no le gustaba eso porque 4T solo hay una. 3. Pero les creyó más a los advenedizos que lo cubrieron con un capelo para que nomás los oyera a ellos. 4. Mijes también se equivocó -y también se lo dije- porque aceptó como asesor externo en comunicación a alguien que ni medio tiene y utiliza el de Ramón Alberto Garza para vender sus buenos oficios. - Es Clara Luz, porque Waldo Fernández llegó a la senaduría por el PVEM y se autonombró pre pre pre candidato a la gubernatura por Morena. - Porque se le pegó de más a la I.P. y eso -lo sostengo de nuevo- no le gusta ni a la 4T ni a Morena. Waldo le prestó sus oficinas en la Colonia Obispado a Clara Luz, cuando las elecciones que ganó Samuel, pero cometió el error de separarse de ella para buscar brillar con luz propia. Lo fundieron sus cercanías con los ipecos. Se lo dije y lo sostengo. - Es Clara Luz, porque Judith Díaz se vino a hospitalizar por su problema en la columna vertebral, en el momento más inoportuno. - Porque cayó en el garlito de Waldo cuando ambos optaron por hacer pre pre pre campaña por la gubernatura de NL, aislados uno del otro, en vez de hacer equipo. - Porque placeó en sociedad a su asesor principal, un ex empleado de los casineros Saide, giro que también es mal visto por la T y más por Morena.

1. Es Clara Luz porque me cansé de decir que Tatiana Clouthier no tenía la más mínima posibilidad de suceder a Samuel García, por haber abandonado al PAN y haberse ido a coordinar la campaña de AMLO, cuando éste ya la tenía ganada en 2018. 2. Porque renegó de los colores a los que dio lustre su ilustre padre. 3. Porque falló como secretaria de Economía y volvió a fallarles a los mexicanos en el exterior, al ocupar esa rara cartera, en el gobierno de Sheinbaum. 4. Porque creyó que su cercanía con Beatriz Gutiérrez Müller le garantizaba la simpatía de CSP. 5. Porque es arrogante, prepotente y pedante incluso hacia los miembros que detentan el poder en Morena. 6. Porque cree que como no se le hizo en NL, todavía tiene posibilidades en Sinaloa, donde dejó el ombligo. 7. El problema con esta mujer es que cree que el mundo le queda chiquito, nomás por el apellido que trae. 8. Porque su mismo hermano no la baja de traidora. - Es Clara Luz porque Felipito de Jesús Cantú es visto dentro del PAN y por los mismos morenistas, como un esbirro desubicado. - Es Clara Luz porque Tatiana metió la pata con sus monstruosas mantas virtuales con que tapizó el túnel de la Loma Larga, el Condominio Acero, la Huasteca y otras babosadas que le sugirió su supuesto coordinador de campaña, un sampetrino “wanna be” que rebuzna al nombre de Gustavo Morton. 1.- Es Clara Luz porque Jesús Elizondo Salazar no alcanza a ver que el nombre del partido que lo pre pre pre postuló como candidato a la gubernartura de NL, NO es el PT, sino el PPT (Partido del Poquito Trabajo), por impulsar la semana laboral de 40 horas y no de 168 que necesitamos para sacar a México del atolladero. 2.- Porque este espinillento chamaco está para hacer mandados... y bien cortos, porque se pierde. Es Clara Luz Flores Carrales... - ...porque se trata de una luchadora, que creció a la vera de gente que le dobla la edad y no se amilanó al ser nombrada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. - Porque cambió para bien la fisonomía a la forma de atender ese flagelo que tanto afecta a México: la seguridad pública. - Porque fue pionera en las medidas que convirtieron a Escobedo en potencia nacional en materia de seguridad y crecimiento económico, durante las tres veces que fue alcaldesa en dicho municipio. - Porque se ganó las confianzas de propios y extraños al ser elevada al cargo de una sub secretaría en Gobernación. - Porque ha sido institucionalmente respetuosa de los tiempos y formas que rigen la política no solo en México. - Porque aún cuando se equivoca sabe reconocerlo y cae bien al abordar esos temas. Ultimadamente, todos los humanos podemos equivocarnos. ¿Entonces? 1. No me gusta decirlo, pero... se los dije desde hace más de un año y les pedí a mis cuatro seguidores que anotaran la fecha en que detoné todo lo anterior. ¿Contra quién va Clara Luz en busca de la gubernatura de NL? - Creo que contra Adrián de la Garza (PRI/PAN). - Creo que contra Héctor García García (MC). - Los demás son puras vaciladas. ¿Verdad Grillo? Cajón Desastre: - ¿Y la cosa por la alcaldía de Monterrey? - Creo que por el MC va Martha Herrera. - Por el PRI/PAN creo que va Lorena de la Garza Venecia. - Los demás que andan vendiéndose en panorámicos son pura vacilada. - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.