Nombres, nombres

Fuerte y claro, como el programa del periodista Juan de León, habló el gobernador Manolo Jiménez en torno a que los partidos políticos postulen buenos perfiles a diputados locales.

El mandatario estatal pidió que, en el próximo proceso electoral, los partidos de todos los colores filtren bien y no elijan a gente adicta, amiga del narco y mal de sus facultades mentales.

TE PUEDE INTERESAR: PRI se somete a Trump y apoya guerra contra Irán

“Hay cosas que son un secreto a voces, de algunos conectados al narco, que tienen un oscuro pasado, que no están bien de sus facultades mentales”, advirtió Jiménez Salinas.

Y aunque el gobernador se guardó para sí las identidades de aquellos a los que dirigió el contundente mensaje, analistas comarcanos intentaron adivinar algunos nombres.

En Morena, dijeron, lo que se mueve son los carrujos de marihuana, por baratos e inspiradores, y algunos miembros de la 4T no solo la consumen, sino que también tienen fama de comercializarla.

En el Partido del Trabajo, hay perfiles de violentadores de género, de golpeadores de mujeres, de extorsionadores y de gente con problemas psicológicos.

En Nuevas Ideas, dos que tres de los que se oyen de aspirantes tienen fama pública y privada de que le pegan al polvo blanco, que parece talco, pero no lo es.

Pero mejor usted ponga los nombres, pues como el gobernador dijo, y dijo bien, esto es un secreto a voces.

HISTORIAS SIN TIEMPO

Me gusta el tipo de precampaña que realiza Jaime Martínez Veloz, aspirante de Movimiento Ciudadano a diputado local en el distrito 11 de Torreón, Coahuila.

El “Jimmy” camina solo y sin prisa por las colonias, se detiene a saludar a los vecinos, busca y encuentra lugares comunes que le recuerdan la infancia y su juventud.

Atrás quedaron sus tiempos de activismo político, de luchas efímeras, de molinos de viento, de mítines multitudinarios, de arengas estudiantiles y de tragedias políticas, como Lomas Taurinas.

Si Piero lo viera, seguro volvería nostálgico a cantar esa de: “Es un gran tipo mi viejo, que anda solo y esperando”...

Me gusta lo que hace Jaime, cierra ciclos, sin carnaval ni comparsas...

MEJOR ES ESCONDERSE

En redes sociales apareció ayer una página que da cuenta de la visita del senador Adán Augusto López a la Región Laguna de Coahuila, el próximo 15 de marzo.

Según la página, Augusto López acompañará a la coordinadora distrital, Darinka Guerra, en varios eventos a partir de las 4 de la tarde, en Matamoros, Coahuila.

Entrevistados al respecto, varios coordinadores distritales negaron tener conocimiento de la visita, pero aclararon que en caso de que sea cierta, se van a esconder para evitar al senador morenista.

Y es que, en estos momentos, una foto con Adán Augusto equivale a salir retratado con el líder nacional del PRI, “Alito” Moreno.

Así las cosas...

GRADUACIÓN Y MUNDIAL

El gobernador Manolo Jiménez y el fiscal general, Federico Fernández, presidieron ayer en Torreón la ceremonia de graduación de 124 agentes de la Policía Investigadora de Coahuila.

En entrevista con reporteros comarcanos, Fernández Montañez destacó que los elementos graduados se incorporarán a la nueva policía investigadora de la fiscalía coahuilense.

El funcionario estatal aprovechó para informar que, a partir de mayo y en vísperas del Mundial de Futbol 2026, se activará un operativo conjunto de vigilancia en la carretera Saltillo-Monterrey.

El objetivo es realizar patrullajes de seguridad con policías de Coahuila y regios en la carretera libre y en la autopista que llevan a la ciudad sede del mundial.

El objetivo es que los turistas y aficionados al futbol cuenten con un corredor seguro y confiable en su tránsito por ambas vías carreteras, con traslados ágiles y con seguridad.