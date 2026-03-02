apoya guerra contra Irán

El Partido Revolucionario Institucional respaldó ayer el ataque de Estados Unidos a Irán, tras advertir que esta lucha es por la libertad de los pueblos y el combate al extremismo y la dictadura.

En un boletín oficial, el PRI destacó que, de estar en estos momentos en el poder, apoyaría absolutamente las decisiones estratégicas de guerra del principal socio y vecino de México.

TE PUEDE INTERESAR: Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos

El Revolucionario Institucional, en el documento que aparece en su página digital oficial, destacó que el mundo es un mejor lugar sin terroristas y sin gobiernos autoritarios.

El partido opositor señaló que la seguridad hemisférica exige liderazgo, coordinación entre democracias y una postura firme ante quienes siembran violencia y muerte.

El boletín ha sido interpretado como un guiño de sumisión y una genuflexión política del dirigente nacional, Alito Moreno, ante el presidente Donald Trump, en un afán de sobrevivencia partidista.

Peligrosa postura es la que asumió el PRI; falta ver si obtiene raja política...

Cuando el destino los alcance

En una realidad política alterna, con un escenario electoral imaginario, tal vez pueda ocurrir una elección al gobierno del estado con una confrontación de perfiles ideales.

Federico Fernández, por el PRI; Jericó Abramo, por Nuevas Ideas; Enrique Martínez y Morales, por Movimiento Ciudadano; y Ricardo Mejía Berdeja, por el PT, son, sin duda, contendientes fuertes.

Pero lo más interesante es que esta imaginaria contienda puede convertirse en realidad, pues tanto Jericó como Enrique no van a cesar en su intento de ser candidatos a la gubernatura.

Y ambos ya fueron invitados por los liderazgos de los dos partidos políticos...

La ganona

En este inicio de precampañas, en el distrito 15, con sede en Saltillo, ocurre un hecho que, para varios analistas políticos comarcanos, es de llamar la atención.

La senadora Cecilia Guadiana aparece en la mayoría de los eventos de precampaña del diputado local Alberto Hurtado, quien va en busca de la reelección y trae buen apoyo popular.

Cecilia, que ayer acompañó a Hurtado en el mercadito de la Saltillo 2000, aduce y presume que lo hace para apoyarlo en la elección a diputados locales de junio próximo.

Sin embargo, en los videos se observa que Alberto es más conocido y popular que la senadora morenista, quien frecuentemente le arrebata la palabra al coordinador distrital.

Alberto guarda silencio y se disciplina ante su jefa política, pero se le nota un tanto incómodo y sorprendido por el afán de notoriedad de la representante senatorial.

Analistas electorales y políticos de la región afirman que, en realidad, Cecilia se está colgando del trabajo territorial y la popularidad de Alberto para ganar penetración en colonias de la capital.

¿Será?

Expulsión por aranceles

Abogados de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, acusaron al gobierno de México de expulsarlo a Estados Unidos por las presiones arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump.

Treviño Morales fue enviado a la Corte de Estados Unidos en febrero de 2025, sin previo aviso y sin orden judicial que autorizara su traslado al vecino país.

Ahora, sus defensores argumentan que, de haber sido extraditado, el Z-40 habría contado con derechos jurídicos que le asisten, como el de ser juzgado solo por los delitos por los que se le detuvo.

Los jurisconsultos advirtieron que, en caso de que su expulsión sea un pacto entre ambos gobiernos, en el contexto de la aplicación de aranceles, se trata de una violación de los derechos del Z-40.

La foto de hoy

No es por intrigar, pero en la región carbonífera el doctor Jesús Bebo Zcruz lidera las encuestas para la diputación local en el distrito III.

El aspirante del Partido del Trabajo supera al exalcalde neorritense Mayito López, que contenderá por Nuevas Ideas, y también a Claudia Garza Iribarren, del PRI.

El Bebo solicitó hace unos días licencia temporal al cargo de regidor en el ayuntamiento de Nueva Rosita para participar en el próximo proceso electoral para integrar el nuevo Congreso local.

Las encuestas representan la foto de hoy y aún falta por ver el comportamiento del ciudadano durante la campaña de los partidos políticos y el día de la elección.