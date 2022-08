“Normalizar” significa hacer normal una cosa que no lo era o que había dejado de serlo.También significa hacer que algo se ajuste a una norma, una regla o un modelo común. Se usa tan frecuentemente aplicado a tantas cosas, temas, palabras, ideas, que ya cuestiono cómo estamos usando el término en este momento. Cuando lo leo mi sensación dice que hay otra cosa más que tendré que ajustar en mi pensamiento, palabra, obra u omisión. Pero, si me relajo un poco, me doy cuenta de que tal vez lo que se me está pidiendo es aceptación. Y sé que yo también le pido al resto del mundo esa misma aceptación. Queremos aceptación para nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros estilos de vida, nuestros gustos, nuestras decisiones, la manera de sentirnos en un momento específico, la música que escuchamos, y tantas otras cosas.

Pero, ahora que lo pienso, hay cosas que no podré aceptar. De una vez les pido una disculpa, y con eso encuentro, tal vez, la razón por la cual las frases que comienzan con, “Normalicemos...”, me provocan algo de rechazo. Aviso que también hay cosas de mí (ideas, creencias, comportamientos, hábitos) que nadie tendría que aceptar si no las comparten. No pasa nada. No tiene el mundo que estar de acuerdo conmigo. Y no tengo que sujetarme a la segunda definición de “normalizar” y ajustarme a modelos comunes Nadie tiene que ser común. Nadie tiene que seguir normas, no en lo que se trata del estilo de vida privada. No nos engañemos. Por lo general admiramos, aunque sea en secreto, quienes tienen el valor de no “normalizarse”.