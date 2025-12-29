Expertos alertan retos de seguridad para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo

Tras el descarrilamiento en Oaxaca del Tren Interoceánico, expertos coincidieron en que los retos para el tren Saltillo-Nuevo Laredo radican principalmente en orientar el proyecto a evitar los arrollamientos a vehículos, que es el incidente ferroviario más común en la zona de Saltillo y Ramos Arizpe, según datos del Sistema Ferroviario Mexicano.

Entre 2016 y 2024, los registros arrojan 139 eventos de arrollamiento de tren a vehículo en los dos municipios señalados. Asimismo, se han dado 69 descarrilamientos y 43 arrollamientos de personas en el citado periodo.

Respecto a la Zona Metropolitana de Monterrey, la tendencia se mantuvo, pues se presentaron 682 arrollamientos de vehículos, 252 descarrilamientos y 87 personas arrolladas.

Juan Pablo Martín del Campo, exdelegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Coahuila, señaló que en el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo es clave eliminar los cruces ferroviarios a nivel de calle, lo que abonará a evitar accidentes.

“Se requiere eliminar completamente todo cruce a nivel, lo que implica la construcción adecuada de pasos superiores o a desnivel ferroviarios”, indicó Martin del Campo.

Documentos públicos de la licitación para el diseño y construcción de las estaciones refieren que “el proyecto incluye la construcción y/o modernización de puentes vehiculares y cruces de vía diseñados para garantizar la continuidad del tráfico ferroviario y vial, superando obstáculos naturales y carreteros”.

También indicó que el diseño y construcción de las estructuras y puentes son a entera responsabilidad del licitante ganador. Lo anterior se pretende para que el tren alcance una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

“A lo largo del tramo donde se ubican las estaciones ferroviarias se han planificado diversas obras clave que permiten la conectividad vial, como puentes y pasos inferiores vehiculares”, mencionan las características del proyecto.

El 19 de diciembre, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, expuso que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) no se había acercado para definir las adecuaciones viales que implicará el tren de pasajeros en su paso por Saltillo.

Detalló que en el municipio son más de 19 cruces ferroviarios que tendrían que ser intervenidos en caso de que el tren de pasajeros circule de manera confinada. “Si el tren va confinado, todos estos puntos tienen que tener o deprimidos o pasos a desnivel”, expuso.

MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA, DE SUMA IMPORTANCIA

Martín del Campo también compartió que el mantenimiento riguroso de las vías es de vital importancia para evitar accidentes ferroviarios.

“Implementar una combinación de mantenimiento riguroso, lo cual en nuestro país lo minimizamos y lo dejamos en un segundo o tercer plano ya en la ejecución de los proyectos, tecnologías de control automático, monitoreo en tiempo real, detallándolas en manuales de procedimientos para la conservación e inspección de vía”, respondió ante la pregunta de qué debe hacerse en el tren Saltillo-Monterrey para evitar accidentes como el ocurrido el fin de semana en el Interoceánico.

También expuso que en este tren otro de los principales factores a considerar como indispensable son los sistemas de control logístico automáticos ante la alta frecuencia que tendrá en combinación con el tren de carga.

Señaló que esto es importante para prever cualquier catástrofe de choque.

Respecto a las condiciones del terreno, Martín del Campo señaló que “las ventajas o desventajas en distintos tipos de terrenos tendrán que tomarse en cuenta. En este caso pudiera ser el control de las pendientes, los radios de curvatura, clotoides, trocha, demás detalles de diseño, sobre todo el análisis de interacción material rodante y vía. En general desde una buena ingeniería de diseño es mejor eliminar los riesgos en el escritorio que en la operación del proyecto”, concluyó.