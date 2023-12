Novelón del Nuevo León: Aprendizajes

1. Movimiento Ciudadano es un partido come migajas disfrazado de tercera alternativa al PAN y al PRI.

2. Su función como partido bisagra consiste en nadar entre inmundicia maloliente para sobrevivir lamiendo la suela del mejor postor. En este caso fue Morena el que pagó más.

3. Con la imposibilidad de la candidatura de Samuel García, Dante Delgado queda desnudo ante la amable concurrencia, solo con sus tenis “fosfo fosfo” y una cartulina colgada de su cuello que dice: “Esquirol al servicio de Morena (o de la mesa que más aplauda)”.

4. De manera obligada, Samuel García regresa a la gubernatura de Nuevo León. Tres son las razones: 1) su impericia jurídica para comprender, con un sentido estratégico-legal, los tiempos y los argumentos de su licencia; 2) su incapacidad política para acordar dicha licencia con los partidos políticos dominantes del Congreso estatal y, finalmente, 3) su preocupación por cubrir actos de corrupción, personales, familiares y/o de integrantes de su administración.

5. Samuel fracasó porque no cumplió la encomienda de Andrés Manuel López Obrador: arrebatarle votos de las clases medias a Xóchitl Gálvez.

6. Durante los 9 días de campaña, sin embargo, Samuel y Mariana (su esposa) lograron prender los ánimos de jóvenes, sin distingo de clase social o región del país. La razón es puntual: el paradigma perceptual de los jóvenes está definido por el formato de un “reality show”. Samuel y Mariana encajan de manera sobresaliente en ese marco de referencia que conecta con los jóvenes a tres niveles: hacen una política “light”, inclusive banal o frívola, acorde al momento histórico-cultural que vive la juventud; generan un sentimiento de comunidad −o familia virtual− a partir del uso sistemático de Instagram o TikTok para reafirmar una premisa: “somos políticos distintos porque pensamos y sentimos como tú”. Finalmente, instalan la escenografía, en la cual la vida es un “reality show”, y el joven y Samuel o Mariana son parte indisoluble del mismo espectáculo.

7. Ni Claudia, con su carisma de arenque ahumado, o Xóchitl, con su actitud de raza de barrio, rescatarán los votos de esos jóvenes que habían elegido a Samuel como su candidato. Lo más probable es que ellos pasen a formar parte de las filas del abstencionismo militante y refuercen su visión negativa de la política y de los políticos.

8. Andrés Manuel y Dante sacarán otro candidato para contender por Movimiento Ciudadano: empero, cualquier otro, distinto a Mariana, no tendrá arrastre electoral alguno. Ella, ahora en papel de “víctima del sistema”, cumpliría el objetivo de Samuel. Y con creces.

9. La abrupta salida de Samuel no representa, de manera automática, el repunte de la campaña de Xóchitl. Si esta no refresca su imagen, su discurso y su estrategia de campaña, no llegará lejos.

De inicio, la mayoría de los integrantes de su equipo de campaña, recién nombrado, tiene un perfil perdedor (Josefina Vázquez Mota −PAN− y Jesús Ortega −PRD−) o inexperto (Santiago Creel −PAN− e Ildefonso Guajardo −PRI−).

La encuesta publicada por Reforma en días pasados, dimensiona la magnitud del reto de Xóchitl: Claudia está 21 puntos por encima de la precandidata de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl (25 por ciento). Y Samuel, en sólo 10 días de campaña alcanzó un 14 por ciento de las preferencias.

Nota: El autor es director general del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución