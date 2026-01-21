Nuevas coplas viejas

Si nos mira tu mamá

cuando estemos platicando,

le dirás que me debías

y que me estabas pagando

los besitos que me debes

y otros que me estabas fiando.

- - - - -

Malhaya sea este metate,

el indio que lo picó,

el arriero que lo trujo

y el burro que lo cargó.

- - - -

Un beso te quiero dar,

pero de fijo no sé,

ni cómo lo he de empezar

ni cuándo lo acabaré.

- - - -

El panadero de enfrente

tiene su panadería.

A los ricos les fiaba

y a los pobres les vendía.

- - - -

De tu ventana a la mía

aventaste un limón.

Lo dulce quedó en la calle

y lo agrio en mi corazón.

- - - -

De todos los de tu casa

ninguno me puede ver.

Diles que no batan l’agua,

que al cabo la han de beber.

- - - -

Amante y mujer tenía

un pájaro pitacoche,

y muy ufano decía:

“Una es mi huele de día;

l’otra es mi apesta de noche”.

- - -

El cuervo, siendo tan negro,

no se puede mantener.

Yo, que ni huaraches tengo,

tengo querida y mujer.

- - -

A la sombra de un mastuerzo

a una chata conocí.

Ay, chatita, que me tuerzo,

Ay, chatita, me torcí.

¿’Ora cómo me destuerzo?

¡Abrazándome de ti!