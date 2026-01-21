Nuevas coplas viejas
Si nos mira tu mamá
cuando estemos platicando,
le dirás que me debías
y que me estabas pagando
los besitos que me debes
y otros que me estabas fiando.
- - - - -
Malhaya sea este metate,
el indio que lo picó,
el arriero que lo trujo
y el burro que lo cargó.
- - - -
Un beso te quiero dar,
pero de fijo no sé,
ni cómo lo he de empezar
ni cuándo lo acabaré.
- - - -
El panadero de enfrente
tiene su panadería.
A los ricos les fiaba
y a los pobres les vendía.
- - - -
De tu ventana a la mía
aventaste un limón.
Lo dulce quedó en la calle
y lo agrio en mi corazón.
- - - -
De todos los de tu casa
ninguno me puede ver.
Diles que no batan l’agua,
que al cabo la han de beber.
- - - -
Amante y mujer tenía
un pájaro pitacoche,
y muy ufano decía:
“Una es mi huele de día;
l’otra es mi apesta de noche”.
- - -
El cuervo, siendo tan negro,
no se puede mantener.
Yo, que ni huaraches tengo,
tengo querida y mujer.
- - -
A la sombra de un mastuerzo
a una chata conocí.
Ay, chatita, que me tuerzo,
Ay, chatita, me torcí.
¿’Ora cómo me destuerzo?
¡Abrazándome de ti!