Nuevas coplas viejas

Opinión
/ 21 enero 2026
    Nuevas coplas viejas

Si nos mira tu mamá

cuando estemos platicando,

le dirás que me debías

y que me estabas pagando

los besitos que me debes

y otros que me estabas fiando.

- - - - -

Malhaya sea este metate,

el indio que lo picó,

el arriero que lo trujo

y el burro que lo cargó.

- - - -

Un beso te quiero dar,

pero de fijo no sé,

ni cómo lo he de empezar

ni cuándo lo acabaré.

- - - -

El panadero de enfrente

tiene su panadería.

A los ricos les fiaba

y a los pobres les vendía.

- - - -

De tu ventana a la mía

aventaste un limón.

Lo dulce quedó en la calle

y lo agrio en mi corazón.

- - - -

De todos los de tu casa

ninguno me puede ver.

Diles que no batan l’agua,

que al cabo la han de beber.

- - - -

Amante y mujer tenía

un pájaro pitacoche,

y muy ufano decía:

“Una es mi huele de día;

l’otra es mi apesta de noche”.

- - -

El cuervo, siendo tan negro,

no se puede mantener.

Yo, que ni huaraches tengo,

tengo querida y mujer.

- - -

A la sombra de un mastuerzo

a una chata conocí.

Ay, chatita, que me tuerzo,

Ay, chatita, me torcí.

¿’Ora cómo me destuerzo?

¡Abrazándome de ti!

Temas


Opinión
Poesía

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

