Ocultar las crisis impide manejarlas

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Ocultar las crisis impide manejarlas
    CUARTOSCURO

No se pueden enmascarar más los hechos con las frases previsibles de las mañaneras dirigidas a trazar un paisaje de normalidad nacional, acaso alterada marginalmente por operaciones de la ‘extrema derecha’ de dentro y fuera del país

Anuncios. La vía más segura para fracasar en la previsión y el manejo de las crisis es ignorar sus anuncios y pretender que los ignoren los demás. Sólo abordo aquí algunos hechos recientes, pero hay varios más, particularmente económicos, predictores también de una crisis profunda en puerta, multifactorial, cada vez más difícil de disfrazar con cifras truqueadas o como anécdotas irrelevantes o decisiones voluntarias, no dictadas por los asedios de una crisis. No se pueden enmascarar más los hechos con las frases previsibles de las mañaneras dirigidas a trazar un paisaje de normalidad nacional, acaso alterada marginalmente por operaciones de la “extrema derecha” de dentro y fuera del país.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ante-la-crisis-causada-por-la-4t-tenemos-derecho-a-esperanza-DG21412991

Más allá de la anécdota. Hay dos hechos minimizados y “normalizados” por la narrativa oficial, pero que trascienden lo anecdótico. Por un lado, está la suspensión de un tramo de la gira de la Presidenta el fin de semana, impuesta por esa suerte de atraco transfigurado en insurrección urbana de una camarilla sindical empoderada por el mismo régimen. Por otro, la inasistencia a la inauguración del Mundial de Futbol para no exponerse al rechazo de la multitud. Pero incluso las más elementales guías de gestión de crisis ubican su aparición en el momento en que las instituciones (en el presente caso, su cabeza) pierden espacios de movilidad y se ven impedidas de cumplir sus programas de acción, como ocurrió con la cancelación obligada de la visita a Zacatecas.

Se cierran los márgenes. Otro signo premonitorio, a la vista, del avance de una crisis aparece cuando se cierran los márgenes para cumplir las funciones institucionales, así sea la función protocolaria de la jefa del Estado –anfitriona del evento de mayor visibilidad mundial–, incumplida el jueves con su ausencia en la inauguración del campeonato futbolero. Y es que este estrechamiento de márgenes puede estar indicando el agotamiento de los recursos estatales (políticos, fiscales o reputacionales) para mantener la tranquilidad y, en consecuencia, puede estar mostrando riesgos de clausura de algunas condiciones para la gobernabilidad del país.

Crisis escondidas. Los estudiosos advierten sobre los efectos de fallar en el “timing” para asumir el inicio de una crisis y reconocer el momento de su conclusión. Ni antes ni después, dicta la regla. Por ejemplo, Trump y López Obrador engañaron a sus países sobre la gravedad de la crisis de la pandemia, con consecuencias de alta letalidad evitable. Y Gatell se equivocó además al prolongar las medidas de contingencia, con el efecto de agudizar el giro recesivo de la economía. Y la dupla AMLO/Sheinbaum, en su intento, al parecer, de evitar ser incriminada, ha pretendido ocultar los alcances de la crisis de seguridad y de la captura por los cárteles de buena parte del territorio nacional, junto con gobiernos y funciones estatales, como la “tributación” (“derecho de piso”) y la “justicia” con sus “ejecuciones” colectivas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-asegura-que-si-gobierno-de-trump-no-entrega-pruebas-contra-rocha-se-rechazara-el-proceso-de-extradicion-NF21425484

Escalamiento binacional. El efecto de esta crisis interna de seguridad –aquí desatendida– es su escalamiento al plano binacional, con todos los riesgos de acciones unilaterales –o pactadas en la sombra– con el vecino poderoso. La gravedad de esta situación es tal que el consenso político estadounidense se inclina por recuperar, por cualquier medio, la seguridad de la región, real o presuntamente vulnerada por el trasiego trasnacional de los cárteles mexicanos. Y estas son sólo algunas de las graves crisis inminentes negadas por el régimen.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


CRISIS
Política México

José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La diputada Guadalupe Oyervides explicó que el proceso para nombrar a quien asumirá la alcaldía de Torreón deberá pasar por la Comisión de Gobernación y posteriormente ser votado por el Pleno del Congreso.

Sin plazo definido, Congreso de Coahuila espera propuesta para designación de alcalde de Torreón
El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de evaluación y coordinación en Piedras Negras.

Gobierno de Coahuila refuerza atención a municipios afectados por lluvias extraordinarias
La proporción de coahuilenses con acceso a internet tuvo una caída en el último año, de acuerdo con datos del Inegi.

Bajan en Coahuila usuarios del internet y hogares con acceso a la red
Las recientes lluvias en Saltillo han favorecido la infiltración natural del agua y la recarga de los acuíferos que abastecen a la ciudad.

Saltillo fortalece recarga de acuíferos con sistema de aprovechamiento pluvial
Representantes de distintas diócesis del país participan en el Encuentro Nacional de Periodismo Católico, donde abordan los retos que enfrenta la comunicación religiosa en la era digital.

Periodismo católico debate retos en encuentro nacional; participa Diócesis de Saltillo
Cientos de aficionados se dieron cita en el Biblioparque Norte para seguir los encuentros internacionales y disfrutar de las actividades que ofrece el FutFest Saltillo 2026.

Continúa la fiesta pambolera del FutFest Saltillo con transmisión de partidos y promoción 2x1 en juegos mecánicos
Solución pacífica

Solución pacífica
true

‘Te vamos a matar’, la amenaza a Gárate