Olvida Carolina Viggiano a Rubén Moreira de políticos que no van a EU

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Opinión
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    Olvida Carolina Viggiano a Rubén Moreira de políticos que no van a EU
    El lapsus de Carolina fue aprovechado en Coahuila por representantes de Morena, que, en corto, se mofaron de la legisladora, a la que acusaron de olvidar a Rubén de la lista de impresentables. CUARTOSCURO

La ex primera dama de Coahuila dejó en evidencia a su compañero, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que tampoco puede cruzar a EU, por miedo a ser detenido

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, señaló que el líder nacional del PRI, “Alito” Moreno, continuará viajando a Estados Unidos porque puede entrar al país vecino cuantas veces quiera.

Viggiano Austria, durante su intervención en tribuna en el Senado de la República, insistió en que “Alito” puede ir a Estados Unidos porque no es narco, ni tiene pendientes como muchos morenistas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/harfuch-y-federico-los-candidatos-por-la-seguridad-OP20855865

Sin querer, la ex primera dama de Coahuila dejó en evidencia a su compañero, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que tampoco puede cruzar a Estados Unidos por miedo a ser detenido.

Y es que solo así se explica que Moreira Valdez no haya acompañado a Alejandro Moreno a ninguna de sus giras por el país de Donald Trump.

El lapsus de Carolina fue aprovechado en Coahuila por representantes de Morena que, en corto, se mofaron de la legisladora, a la que acusaron de olvidar a Rubén de la lista de impresentables.

“Escupió para arriba”, diría la abuela...

EL MEJOR ESTADO

El gobernador Manolo Jiménez calificó esta semana como excelente para Coahuila y prometió que los meses subsecuentes traerán mejores noticias para la entidad.

El mandatario estatal, en redes sociales, dijo que hoy Coahuila es el mejor estado para vivir, tras consolidarse como uno de los más seguros del país.

Añadió que Coahuila se ubicó también como el segundo estado que más empleo generó en México, con 12 mil nuevas fuentes de trabajo.

Jiménez Salinas destacó que hay cosas por hacer y cosas que mejorar, por lo que seguirá trabajando para seguir adelante.

LA MANO DE ARIADNA

La llegada de Ariadna Montiel al liderazgo nacional de Morena trajo un nuevo impulso a las campañas a diputados locales en Coahuila, reconocieron aspirantes al Congreso local.

Para empezar, a los candidatos se les duplicó el personal de apoyo a las campañas y se les direccionaron actividades conjuntas de proselitismo con diputados federales y senadores.

Por eso, la senadora Cecilia Guadiana y la candidata a diputada local saltillense, Ale Salazar, se juntaron ayer de nueva cuenta, pero ahora en la colonia Bellavista en el toca toca.

En Torreón, el legislador federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, acompañó ayer al candidato por el distrito 9, Antonio Attolini, en un recorrido por la colonia Narciso Mendoza.

A Morena, es evidente que estas acciones de último momento no le van a alcanzar para vencer a la organizada y poderosa maquinaria del PRI, pero ya se les nota mayor acoplamiento y coordinación.

PINOCHO AVANTE

El dirigente estatal de México Avante, Fernando Rodríguez, es conocido por su grandilocuencia, desmesura y narcisismo político.

Pero ahora se voló la barda, al señalar que Tony Flores le entregó a Ricardo Mejía 50 millones de pesos a cambio de la diputación plurinominal.

También mintió cuando declaró que Mejía Berdeja consiguió los contratos de carbón para Tony ante la Comisión Federal de Electricidad.

Productores de carbón y empresarios de Múzquiz y la región saben bien que Flores Guerra tiene dinero porque no paga sus deudas y que jamás soltaría 50 mdp, así como dice Fernando.

En el tema de los contratos ante CFE, Ricardo nunca tuvo nada que ver con las adjudicaciones, pues quien las repartió es un buen amigo de Torreón.

Y el “Demonio de Tasmania” lo sabe, porque se reunió con él en varias ocasiones, aunque nunca se llevaron bien...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Qué calibre será la bala de plata que el senador de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, dice tener contra el Gobierno de Coahuila?

Puros cuentos...

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