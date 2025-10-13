PAN: ¿Viraje hacia el trumpismo?

Bajo la conducción de Jorge Romero, uno sus presidentes más débiles en 86 años de historia, el Partido Acción Nacional (PAN) ha determinado emprender una nueva ruta que lo hará alinearse con las agrupaciones ultraconservadoras del escenario actual -destacadamente el español Vox y el trumpismo estadounidense. Su nueva convocatoria estará orientada a los ciudadanos más radicalmente opuestos al obradorismo. Será una apuesta a enfatizar los extremos.

En la mañana del próximo domingo 18, en el mismo Frontón México de la capital del país que vio nacer al PAN en 1939, la dirigencia blanquiazul encabezada por Romero Herrera anunciará una “nueva era” para la organización, con ajustes de fondo a su ideario político y estrategias electorales, de acuerdo con líderes panistas que participan en los trabajos preparatorios, que hablaron con este espacio bajo condición de anonimato.

TE PUEDE INTERESAR: Morena paga las cuentas por corrupción de sus figuras más visibles

Se sabe de la existencia de documentos internos que plantean un rechazo férreo a la interrupción del embarazo y todo tipo de derechos de la comunidad LGBTQ+: los matrimonios entre personas del mismo género, la educación sexual en las escuelas y otras manifestaciones de la llamada agenda de diversidad e inclusión.

El tono de confrontación que se prevé establezca el PAN sólo se asemejará a su periodo fundacional, opuesto a las reformas de Lázaro Cárdenas sobre educación laica, expropiación petrolera y reforma agraria, o a la convulsión que registró en sus estructuras tras la nacionalización bancaria de 1982 por parte de José López Portillo. De acuerdo con Soledad Loaeza, quizá la principal estudiosa de Acción Nacional, esta última etapa alejó al partido de su ideario clerical y de un rol como “oposición leal” (moderada), para ser penetrado por dirigentes empresariales en todo el país, cuyo empuje le aportó mayor peso en Congresos y gubernaturas, hasta llevarlo a conquistar la Presidencia en 2000 con Vicente Fox.

Grupos de trabajo han estudiado ajustes en los órganos de gobierno del PAN, en especial el Consejo Nacional. Un cambio mayor ya incorporado a los anuncios del domingo será la transformación del padrón de militantes, cerrado en los hechos y que funciona como un filtro para evitar la intrusión de grupos ajenos. Un ciclo amplio de nuevas afiliaciones, como se está previendo, podría transformar el perfil completo del partido.

De las consultas realizadas por este espacio no se deriva con claridad el papel que en este proceso de “relanzamiento” del PAN están jugando figuras centrales, como sus gobernantes en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro (más las gubernaturas aliancistas con el PRI en Durango y Coahuila). Tampoco se halla del todo dilucidada la usualmente muy importante influencia de grupos y líderes empresariales.

APUNTES: EL RASTRO DE BUENROSTRO

La frustrada compra consolidada bianual de medicinas exhibió desde el principio las huellas digitales de Raquel Buenrostro, hoy secretaria Anticorrupción. En el alud de licitaciones restringidas y asignaciones directas que siguió de ello se estaría notando su mano para que sean asignados contratos directos a viejos aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Carlos Lomelí -con al menos 420 millones de pesos-, senador y fabricante de medicamentos.

TE PUEDE INTERESAR: Morena y Adán Augusto en el espejo de ‘Alito’ Moreno y el PRI

Otras empresas del sector han sido instadas por colaboradores de doña Raquel para entregar producto a Lomelí ante la incapacidad de éste de cumplir compromisos de entrega. Buenrostro Chávez conoce el sector desde 2019, cuando el exmandatario tabasqueño la designó ventanilla única de las compras gubernamentales, que suman cerca de un billón de pesos (10 por ciento destinados a insumos de salud).

Su estrategia fracasó, pero cambió el mercado, con privilegios para actores como Lomelí y otros políticos-empresarios de Morena. Más una figura clave: Amílcar Olán -cercano amigo de los hijos de López Obrador-, al que se atribuye haber sido intermediario de proveedores, cobrando comisiones hasta por mil millones de pesos.