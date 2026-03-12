¿Les platico? ¡Arre!

Paredes de letras sin puntuaciones, todo corrido, como hablar sin puntos ni comas y sin saber la diferencia entre los unos y las otras.

Ojajajaja-lá pudiera decirse que “escriben mal pero tienen buenas ideas”; mas ni eso, porque sus dedos adiposos teclean sin tocar base con el hámster, pues sencillamente no hay hámster que pedalee la rueda.

Son imprudentes, metichones, bobalicones y hocicones.

Perdieron lo poco que tenían cuando bombereaban causas cívicas invertebradas y se unieron al gobierno para consolidarse como corifeos -muy feos, por cierto- del gobernador o del alcalde que les da pa’ la chuleta cada quincena.

Anidan frustraciones y hacen más daño quedándose en la oficina a p3nd3j3ar hasta las 8 de la noche, que si siguieran a las hordas que se van puntualmente a las 3. Encima difunden en FB que son las 8 y ahí siguen...libando ideas de otros.

Pedalean, no paladean.

Lloraron lastimosamente cuando en una reorganización burocrática perdieron su letrina privada y los mandaron a las del infeliciaje; yo escuché el gimoteo de uno de ellos en cierta mesa política que pasó a mejor vida.

Esos especímenes manchan la garra -sea del color que sea- y enseñan la oreja cada vez que pontifican sobre lo que otros piensan y dicen, en “columnas” que garrapatean sobre medios que les publican sus paredes de letras, usurpando labores periodísticas.

Son publicistas, no periodistas, y además, malos y mal pagados.

Se dan cuerda los unos a los otros, pero se mueven en la dimensión de los que perdieron el horizonte, donde antes “escribían”, pero ya no, quién sabe por qué...

Son la camada perdida del “FATE”, porque se defienden arguyendo que lo que hacen no es “FAKE”; ¿cómo creen? no vaya a ser; ni lo permita el Dios de Spinoza.

