Pequeños cambios, grandes años

Muchos padres y cuidadoras sienten la sensación de estar constantemente cansados. Entre trabajar, ocuparse de las tareas del hogar, lidiar con las limitaciones económicas y criar a los hijos/as, “vivir más y bien” puede parecer una meta difícil de alcanzar. Dormir ocho horas al día, realizar actividad física todos los días o cambiar radicalmente la dieta puede sonar bien... pero resulta poco alcanzable. En cualquier caso, el lado positivo es que la ciencia empieza a llegar a otras conclusiones: no se necesitan cambios drásticos para ganar salud y años de vida.

Una nueva investigación publicada en eClinicalMedicine, que ha seguido a cerca de 60 mil ciudadanos del Reino Unido durante casi ocho años, demuestra que, con pequeños ajustes en la información sobre la cantidad de sueño, la actividad física y la alimentación, es posible lograr un año de vida más y, además, varios años más de vida activa. No se trata de competir corriendo maratones ni de seguir dietas hambrientas, sino de microcambios que se sostienen con el tiempo. Los investigadores han comprobado que añadir únicamente cinco minutos de sueño, dos minutos de ejercicio moderado o vigoroso y un poco más de verduras (incluso con solo un par de cucharadas al día) hacía una diferencia significativa en personas con hábitos poco saludables. En los que, por ejemplo, aumentaron unos 20 minutos el tiempo que dormían, añadieron unos pocos minutos más de ejercicio y también se comieron una taza más de verduras y granos integrales, la ganancia en “vida saludable” llegó a ser de cuatro años (es decir, cuatro años más para vivir sin enfermedades que muestran una mayor prevalencia en personas con hábitos poco saludables como la diabetes, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo...).

TE PUEDE INTERESAR: Las bonitas también sufren

¿Por qué es esto tan importante para los padres? Porque los hijos no aprenden de lo que escuchamos, sino de lo que vemos. Un padre que apenas duerme, que vive cansado, que come y se mueve mal, transmite, aun sin palabras, un modelo de vida apresurada y descuidada. En cambio, si los niños observan que sus padres establecen un orden en pequeños hábitos de autocuidado —subir escaleras, caminar unos minutos, comer verduras, acostarse un poco antes—, aprenderán que la salud no es un discurso, sino una práctica habitual.

Un hallazgo decisivo del estudio es que estos hábitos se explican mejor de forma conjunta. Dormir más no es suficiente por sí solo; comer mejor cuando estás sedentaria tampoco lo es. El cuerpo funciona como un sistema integrado: dormir mal afecta el autocontrol, se consumen más ultraprocesados y se recomienda hacer ejercicio. Es más que probable que te hayas sentido identificado con ello: una mala noche acaba convirtiéndose en antojos, pasotismo y en el riesgo de tener menos paciencia, incluso con tus hijos.

Desde la neurociencia, esto tiene una explicación sencilla. El sueño regula la dopamina, la hormona del placer y la motivación; el ejercicio mejora la función del lóbulo frontal, un área del cerebro crucial para la toma de decisiones y el autocontrol; y una alimentación rica en verduras protege el cerebro, el corazón y el metabolismo. Pequeños cambios que hacemos a lo largo del día sirven para que nuestro cerebro se autorregule mejor: es un hecho absolutamente fundamental, tanto para adultos como para niños.

Los expertos coinciden en que la clave no está en la perfección, sino en la sostenibilidad: los pequeños cambios, mucho más fáciles de mantener a lo largo del tiempo, son, precisamente por ello, más eficaces. Por otro lado, permiten reducir la frustración que un cambio extremo puede ocasionar, así como el típico abandono de la tarea.

Quizás no puedas cambiar el mundo hoy. Pero puedes empezar con algo mínimo: acostarte 10 minutos antes, hacer 5 minutos más de caminata y añadir verduras a alguna de las comidas. Un poco sí que hace la diferencia. Y cuando cambian los padres, cambia la familia entera.