Pierden pero ganan, excepto 3...

¿Les platico? ¡Arre! De la vacilada que es el Grillo Sada solo me ocupo para decirles que regresa al regazo de su mami y a sus locuaces aficiones de “Influencer mameluco sampetrino”, aderezadas de la adoración que profesa por los dioses del alcohol y la fiesta, Baco o Dionisio y Deméter. Se cerró el capítulo y el sueño para ellos.

A Tatiana -la multitask partidista- solo le falta uno por afiliarse: el PUP, del maestro Hermenegildo Torres.

El municipio de Escobedo sale ganando con la reincorporación de Andrés Mijes Llovera como alcalde, pues todos los nexos que logró con la I.P. y otros grupos de la sociedad civil le permitirán cerrar su segundo ciclo como alcalde a tambor batiente y en su futuro brilla la estrella de una diputación federal. Bien merecida se la tiene.

Jesús Elizondo fue una broma del PPT (Partido del Poquito Trabajo) al lanzarlo como pretendiente de la candidatura de Morena por la gubernatura de NL.

Para cuando este artículo sea leído, el chaval estará de vuelta a su curul del Congreso local, donde seguirá pasando sin pena ni gloria.

A alguien le dijo que su futuro está en pelear por la alcaldía de Guapalupe, pero ese es otro sueño guajiro del cual tendrá que despertar tarde o temprano.

Felipe de Jesús Cantú sorprendió a propios y extraños al quedar en segundo lugar en las encuestas de Morena y la “espejo”, como ya les comenté en mi artículo anterior.

Pero si logró eso fue porque el “popolo” sigue siendo influenciado por la popularidad y no la capacidad a la hora de emitir un juicio... o un voto. No lo veo en el servicio público y menos después de haber aventado los trastos al panismo de donde salió. Waldo tiene futuro... y suficiente lana para seguir en el juego político, que cuesta y cuesta mucho. Además, lo que logró contra Karina Barrón, al mandarla al hospicio de los desahuciados, lo eleva por encima de los humildes mortales que siguen jugando al activismo cívico, como los Luis Gerardo Treviño, los Daniel Hinojosa, los Pepes Múzquiz y otros desvalagados de los consultorios psiquiátricos. Mensaje para seguidores de Tatiana: Como decía mi abuela la alcaldesa: para la próxima... “háganme caso”; no echen en saco roto los pronósticos de este su seguro e irreverente servidor. Hasta aquí llegó la hija del Maquío, de mí se van a acordar...