Pierden pero ganan, excepto 3...

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Pierden pero ganan, excepto 3...
    Judith Díaz y Waldo Fernández vuelven a sus senadurías. Andrés Mijes, a la alcaldía de Escobedo. Felipe de Jesús y Tatiana, a comer sapos. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez

Plácido Garza DETONA Judith y Waldo vuelven al Senado; Mijes a la alcaldía de Escobedo; Jesús Elizondo a su curul en el Congreso local. Peeero, Tatiana y Felipe de Jesús... a comer sapos

¿Les platico? ¡Arre!

De la vacilada que es el Grillo Sada solo me ocupo para decirles que regresa al regazo de su mami y a sus locuaces aficiones de “Influencer mameluco sampetrino”, aderezadas de la adoración que profesa por los dioses del alcohol y la fiesta, Baco o Dionisio y Deméter.

Se cerró el capítulo y el sueño para ellos.

https://www.detona.com/articulo/clara-luz-lidera-encuestas-de-morena-en-nl-conoce-su-estrategia

A Tatiana -la multitask partidista- solo le falta uno por afiliarse: el PUP, del maestro Hermenegildo Torres.

https://www.detona.com/articulo/clara-luz-y-morena-analisis-del-camino-la-gubernatura-de-nl

El municipio de Escobedo sale ganando con la reincorporación de Andrés Mijes Llovera como alcalde, pues todos los nexos que logró con la I.P. y otros grupos de la sociedad civil le permitirán cerrar su segundo ciclo como alcalde a tambor batiente y en su futuro brilla la estrella de una diputación federal. Bien merecida se la tiene.

https://www.detona.com/articulo/clara-luz-candidata-de-morena-nl-proximos-pasos-electorales

Jesús Elizondo fue una broma del PPT (Partido del Poquito Trabajo) al lanzarlo como pretendiente de la candidatura de Morena por la gubernatura de NL.

https://www.detona.com/articulo/clara-luz-flores-lidera-la-transformacion-de-morena-en-nl

Para cuando este artículo sea leído, el chaval estará de vuelta a su curul del Congreso local, donde seguirá pasando sin pena ni gloria.

https://www.detona.com/articulo/acusan-tatiana-de-usar-recursos-publicos-en-campana-nl

A alguien le dijo que su futuro está en pelear por la alcaldía de Guapalupe, pero ese es otro sueño guajiro del cual tendrá que despertar tarde o temprano.

https://www.detona.com/articulo/corrupcion-en-santa-catarina-alcalde-jesus-nava-y-tatiana

Felipe de Jesús Cantú sorprendió a propios y extraños al quedar en segundo lugar en las encuestas de Morena y la “espejo”, como ya les comenté en mi artículo anterior.

https://www.detona.com/articulo/exporta-barriles-de-crudo-y-no-es-oil-sino-miel-de-abeja-0

Pero si logró eso fue porque el “popolo” sigue siendo influenciado por la popularidad y no la capacidad a la hora de emitir un juicio... o un voto.

No lo veo en el servicio público y menos después de haber aventado los trastos al panismo de donde salió.

Waldo tiene futuro... y suficiente lana para seguir en el juego político, que cuesta y cuesta mucho.

Además, lo que logró contra Karina Barrón, al mandarla al hospicio de los desahuciados, lo eleva por encima de los humildes mortales que siguen jugando al activismo cívico, como los Luis Gerardo Treviño, los Daniel Hinojosa, los Pepes Múzquiz y otros desvalagados de los consultorios psiquiátricos.

Mensaje para seguidores de Tatiana:

Como decía mi abuela la alcaldesa: para la próxima... “háganme caso”; no echen en saco roto los pronósticos de este su seguro e irreverente servidor.

Hasta aquí llegó la hija del Maquío, de mí se van a acordar...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Política

Localizaciones


Nuevo León

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Harakiri con licencia

Harakiri con licencia
Shaggy, Cocoa y Diana Rodríguez - Perrunos UAAAN

Perrunos UAAAN: El legado de Diana Rodríguez y su enseñanza de amor y bienestar por los animales
true

candidatura por Saltillo
Saltillo y sus historias de miedo: fantasmas, brujas y leyendas que también construyen la ciudad

Saltillo y sus historias de miedo: fantasmas, brujas y leyendas que también construyen la ciudad
El costo de vida en Coahuila supera por más de 8 mil pesos trimestrales al promedio nacional.

Destaca Coahuila en el top por mayor costo de vida
La saltillense subió a lo más alto del podio en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos.

Saltillense Sofía Durán se corona en el Festival Mexicano de Taekwondo G10
Christa Pike, la mujer que llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió este miércoles a las dos dosis de pentobarbital administradas durante su ejecución.

Christa Pike sobrevive a su ejecución en Tennessee, tras recibir dos inyecciones letales
La indignación por la presunta violación grupal a una estudiante de la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, en 2024 crece tras conocerse que la víctima denunció desde el primer momento haber sido “coaccionada” y “violada”.

Caso Los 7 de Cornell: Reabren investigación por abuso sexual de fraternidad de universidad en EU