Pirañas, arañas y otras alimañas. Sanjuana, episodio 3.

Los Ángeles, California.-

¿Les platico? ¡Arre!

Tiene razón Sanjuana Martínez: Ya no está en el gobierno.

Así respondió cuando su ex protector, Andrés Manuel, te reclamó haber afirmado que todas las dependencias federales tuvieron que “mocharse” para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. Caray, ¿de dónde habrá sacado semejante cosa?

AMLO le respondió en una entrevista para “La Jornada”, que tendría que probar semejante acusación.

Y lo hizo en el mismo periódico donde Carmen Lira Saade le permite -todavía- publicar sus hojas dominicales.

Sanjuana contestó al ex presidente en dos direcciones:

1. Que ya no estaba en el gobierno. CIERTO, para su desgracia, YA NO ESTÁ EN EL GOBIERNO.

2. Que presentaría las pruebas de su acusación. Eso lo publicó siete meses después del reclamo de AMLO y hasta la fecha, NO HA PRESENTADO PRUEBAS DE SU TEMERARIA ACUSACIÓN.

Desde entonces, López Obrador no se ha vuelto a ocupar de ella.

Para lo ilegal, algo letal y brutal:

Sanjuana le pone melodrama al asunto cuando amenaza a los ex empleados de Notimex que saben del marranero que hizo en esa agencia, la que terminó por cerrar en medio de la huelga y los escándalos que ella orquestó para quedar bien con su amo, Andrés Manuel.

Grupo DETONA tiene en su poder pruebas suficientes para estallar una granada en el departamento que se compró en las enaguas de la Sierra Madre.

Dichas pruebas me fueron entregadas por personal de Notimex, como represalia a las vejaciones y abusos de poder que cometió contra ellos la mentada Sanjuana.

Por lo pronto, mis fuentes de información piden omitir sus nombres, pero saldrán del anonimato tan pronto Sanjuana cumpla -si es que se atreve- con su amenaza de demandarme a mí y a los medios que me publican.

Uno de ellos, Vanguardia, recibió por conducto de un intermediario, la solicitud de Sanjuana para hablar con su director, quien al atenderla se sorprendió cuando pidió que eliminara los últimos dos artículos que publiqué sobre ella:

Sanjuana Martínez: A buena santa se encomiendan los ilusos...

Sanjuana trata de ayudar a la 4T, pero la jode. Episodio 2

El director le sugirió que hiciera uso de su derecho de réplica pero Sanjuana no aceptó y en cambio lo amenazó con proceder legalmente en contra de dicho medio.

”Adelante”, le respondió el director.