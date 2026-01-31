Pirañas, arañas y otras alimañas. Sanjuana, episodio 3.
Los Ángeles, California.-
¿Les platico? ¡Arre!
Tiene razón Sanjuana Martínez: Ya no está en el gobierno.
Así respondió cuando su ex protector, Andrés Manuel, te reclamó haber afirmado que todas las dependencias federales tuvieron que “mocharse” para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. Caray, ¿de dónde habrá sacado semejante cosa?
AMLO le respondió en una entrevista para “La Jornada”, que tendría que probar semejante acusación.
Y lo hizo en el mismo periódico donde Carmen Lira Saade le permite -todavía- publicar sus hojas dominicales.
Sanjuana contestó al ex presidente en dos direcciones:
1. Que ya no estaba en el gobierno. CIERTO, para su desgracia, YA NO ESTÁ EN EL GOBIERNO.
2. Que presentaría las pruebas de su acusación. Eso lo publicó siete meses después del reclamo de AMLO y hasta la fecha, NO HA PRESENTADO PRUEBAS DE SU TEMERARIA ACUSACIÓN.
Desde entonces, López Obrador no se ha vuelto a ocupar de ella.
Para lo ilegal, algo letal y brutal:
Sanjuana le pone melodrama al asunto cuando amenaza a los ex empleados de Notimex que saben del marranero que hizo en esa agencia, la que terminó por cerrar en medio de la huelga y los escándalos que ella orquestó para quedar bien con su amo, Andrés Manuel.
Grupo DETONA tiene en su poder pruebas suficientes para estallar una granada en el departamento que se compró en las enaguas de la Sierra Madre.
Dichas pruebas me fueron entregadas por personal de Notimex, como represalia a las vejaciones y abusos de poder que cometió contra ellos la mentada Sanjuana.
Por lo pronto, mis fuentes de información piden omitir sus nombres, pero saldrán del anonimato tan pronto Sanjuana cumpla -si es que se atreve- con su amenaza de demandarme a mí y a los medios que me publican.
Uno de ellos, Vanguardia, recibió por conducto de un intermediario, la solicitud de Sanjuana para hablar con su director, quien al atenderla se sorprendió cuando pidió que eliminara los últimos dos artículos que publiqué sobre ella:
Sanjuana Martínez: A buena santa se encomiendan los ilusos...
Sanjuana trata de ayudar a la 4T, pero la jode. Episodio 2
El director le sugirió que hiciera uso de su derecho de réplica pero Sanjuana no aceptó y en cambio lo amenazó con proceder legalmente en contra de dicho medio.
”Adelante”, le respondió el director.
A ver, Sanjuana, si te animaste a amenazar a uno de los medios que me publican, te informo que más de 20 medios y cadenas hacen lo mismo con mis columnas en México, Estados Unidos y otros países de Europa, Asia y el continente americano.
¿Por qué no me has buscado? Te voy a decir por qué: Porque te consta que todo lo que he publicado es verdad y también te consta que tengo pruebas que tus mismos ex empleados me entregaron.
Te vales de tu relación con Carmen Lira Saade y que “charoleas” con el nombre de su prestigiado periódico.
Lo tuyo es glotonería de protagonismo.
Lo mío, mínimo es una granada. Atrévete a dar el siguiente paso para que detone el asunto con nombres, fechas, hechos, cantidades y toda la cosa.
El mismo ex presidente te retó a que presentaras pruebas de tu acusación contra la presidente Sheinbaum. Yo sí las tengo de tu rol en la desaparición de Notimex... y de los mil millones de pesos que te entregaron durante cuatro años, a pesar de que Notimex estuvo paralizada 3 años y seis meses.
Tú terminaste ignominiosamente con una historia de 55 años de ser enlace entre el gobierno, la prensa y la audiencia.
Tiraste por la borda tu carrera periodística, cuando te prestaste a la maniobra de AMLO para desaparecer a Notimex porque le estorbaba en sus planes progagandísticos.
3 años y 10 meses después: Se levanta la huelga y desaparece Notimex
Historia:
En una de las ocasiones que fue a San Pedro Garza García -donde vive en un costoso departamento en las faldas de la Sierra Madre- me propuso sumarme a su equipo. Esto ocurrió el 17 de abril de 2023.
- “¿Cuál equipo?”, le pregunté. “Si Notimex está en huelga desde febrero 2020”.
Entonces se abrió de capa y me dijo que estaba reuniendo a un grupo de periodistas para hacer por fuera lo que por dentro no se podía debido a la huelga.
- “¿A poco me estás escogiendo para hablar bien de la 4T?”, le pregunté.
- Y me respondió: “Te ofrezco un plan para que se te remunere por lo que dejes de escribir contra la 4T. Habrá viajes y buen trato en los viáticos”.
Aunque esa conversación tuvo lugar hace casi tres años, recuerdo lo que platicamos y después de conocer su generosa oferta, la mandé al rancho de López Obrador.
Bajo su dirección, Notimex estuvo en huelga tres años seis meses y durante todo ese tiempo la agencia no generó una sola nota de comunicación. Solo intriga.
Pese a ello, Sanjuana recibió puntualmente su sueldo de 126,617 pesos cada mes y al finalizar el conflicto, los 400 trabajadores fueron indemnizados a costa del erario.
Se les pagaron en total más de 200 millones de pesos y durante los cuatro años que Sanjuana estuvo al frente, Notimex recibió más de mil millones de pesos, según atestiguó Raymundo Riva Palacio en sus editoriales.
Este prestigiado periodista fue director de dicha agencia de 1988 a 1990.
”Sanjuana nos quitó todo, también el miedo”.
Así me dijo uno(a) de sus empleado(a)s, refiriéndose a que atentó contra la honorabilidad y dignidad del personal haciendo alarde de sus más bajas pasiones. Ella sabe a qué me refiero con esto.
Por lo pronto, van a esperar a que cumpla su amenaza de demandarme y si lo hace, están dispuesto(a)s a dar la cara, en un acto de justicia que la misma gente de MORENA va a agradecer, porque con todo esto queda claro el daño que le causó a Notimex, a la libertad de expresión, a la 4T y al partido político de Sheinbaum.
Cajón Desastre:
- A la bola de alucinados a quienes Sanjuana Martínez les ofreció arrejuntarse a su sombra, les digo:
- Muévanle, capaz de que a uno de ustedes le toca el “honor” de quitarle el anillo a la granada.
