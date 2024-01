POLITICÓN: A Chuy de León Tello se le cayó la sopa

I. SOPA I

Del plato a la boca se cae la sopa, advierte con sabiduría la voz popular y al que por estos días le ha tocado comprobar con amargura la certeza de la conseja popular, es al lagunero Jesús de León Tello, quien ya se hacía con una curul en la próxima Legislatura federal luego de que la Comisión Permanente del PAN en Coahuila lo palomeara, el fin de semana pasado, como el bueno para integrarse en un lugar preferente de la lista de candidatos “pluris” que la dirigencia nacional albiazul registrará ante el INE por la segunda circunscripción electoral del país.

II. SOPA II

¿Y por qué le pasó esto? Según nos explican los entendidos de las reglas internas del albiazul, porque la Comisión Permanente del panismo comarcano tiene la posibilidad de “sugerir”, pero la última palabra la tiene la dirigencia nacional. Y allá en la capital de los temblores, queda claro, es el también lagunero Marcelo Torres Cofiño quien goza de las preferencias del equipo comandado por Marko Cortés... así que él se quedó con la curul.

III. ARROZ

Donde el arroz sí se coció fue en la guarida de los lobos, pues ayer venció el plazo para que se inscribiera algún espontáneo -o un “rebelde”- en el proceso para elegir al sucesor de Salvador Hernández Vélez, sin que pareciera un desafiante en el horizonte. Así las cosas, la boleta que se entregará a los casi 40 mil universitarios con derecho a voto, el próximo 31 de enero, contendrá solamente el nombre de Octavio Pimentel Martínez. La única incógnita por desvelar es la relativa a cuántos votos obtendrá el fantasmagórico “nuevas elecciones” que, por regla estatutaria, debe incluirse como opción... y ha ganado en algunas escuelas.

IV. AIRE

El aire que se respira en las ciudades -del mundo entero- está gravemente contaminado, aseguran múltiples fuentes serias. Y Saltillo no es ajeno a eso. Sin embargo, aunque los diagnósticos datan de hace varios años, poco o nada se ha hecho al respecto, ni siquiera para medir su calidad de forma consistente. Actuar en este rubro es un reto que heredó la actual titular de la SEMA, Susana Estens, luego de dos sexenios en los cuales el asunto, según se ve, pasó de noche.

V. AGUAS TURBIAS

Y si de alguna fuerza política -al menos en teoría- tendría que esperarse algún posicionamiento es del Partido Verde, que formalmente dirige en Coahuila Claudia Elvira Rodríguez Márquez. Sin embargo, dicen los que conocen a detalle la actividad de los concesionarios... ¡perdón!, dirigentes locales del partido del Tucán, lo que menos importa en dicha organización es el medio ambiente, pues quienes tienen a su cargo el membrete andan más bien preocupados en operar negocios. Y no necesariamente se trata de actividades lícitas, sino de asuntos turbios. ¿Será?

VI. A LA ESPERA

A unos cuantos días de que concluya el mes de enero, y pese a los continuos anuncios que se realizan en ese sentido, sigue sin verse claro que la empresa Tesla, que comanda el controvertido Elon Musk, tenga intenciones de arrancar la construcción de su mega planta en Santa Catarina. Al respecto conviene recordar que el año pasado se aseguró que, aun cuando no había una fecha concreta, sería justamente este mes cuando ello ocurriría.

VII. DUROS I

Ahora que se han puesto de moda las “reuniones de alto nivel” entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador para atender el problema de la migración desbordada, desde la frontera llegan informes afirmando que, si el gobierno mexicano puso manos a la obra, fue porque nuestros socios comerciales, sin la alharaca que en su momento hizo Donald Trump, “se pusieron duros” y estrangularon los cruces internacionales de forma deliberada con la intención de enviar un mensaje claro: o se hacía algo de este lado, o la frontera se volvería un caos.

VIII. DUROS II

La advertencia, nos aseguran, aún perdura y por ello es que en los últimos días vemos multiplicarse las reuniones bilaterales al mismo tiempo que el flujo de migrantes hacia la frontera ha disminuido. ¿Cuánto tiempo va a durar la actual “normalidad”? Quienes padecieron el estrangulamiento de puentes en los feudos de Emilio de Hoyos y Norma Treviño esperan que las crisis no vuelvan, pero eso depende de que la actitud de nuestros vecinos se mantenga.

IX. MAL NEGOCIO

Algo tendrá que hacer la administración municipal de Chema Fraustro con la empresa Parkum, concesionaria del servicio de parquímetros en el centro de Saltillo, pues las quejas sobre la forma en que ésta opera no hacen sino multiplicarse. Falta de señalización adecuada que deje claro dónde se cobra y dónde no, así como la instalación de máquinas que no aceptan billetes, ni pagos por medios electrónicos, además de que no dan cambio y son muy pocas, son los señalamientos más frecuentes por parte de quienes han utilizado el servicio desde hace ya un año.