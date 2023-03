POLITICÓN: Acá no se llegará al fondo del asunto

I. CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES

Recientemente, en una sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), dos consejeros: Leticia Bravo Ostos y Óscar Daniel Rodríguez, no estuvieron de acuerdo en la resolución del Tribunal Electoral de Sergio Díaz sobre la garantía que se otorga a los grupos vulnerables para que tengan candidaturas a diputaciones locales. El antecedente de este precepto viene contenido en la Carta de Derechos Políticos de Coahuila, publicada apenas el 19 de agosto de 2022, es decir, hace menos de un año. Los consejeros en ese momento señalaban que no estaban de acuerdo porque era un retroceso para la democracia. La citada carta señala en su artículo quinto transitorio que cualquier duda en la aplicación del decreto será resuelta por el Tribunal Constitucional Local, es decir, terrenos de Miguel Mery. Habría que recurrir para saber el resultado. ¿O no?

II. ROMPER EL ORDEN

Si la organización Frena, como dicen, no son los autores de la “guerra” de espectaculares con Morena, porque no tienen dinero para hacerlo, le toca al IEC de Rodrigo Paredes y al INE Coahuila de José Luis Vázquez darle a conocer a los coahuilenses quién está detrás de la campaña. ¿O acaso en Coahuila cualquiera puede romper el orden y colocar propaganda contra partidos políticos?

III. INCOMODAR A TODOS

Si hasta ahora ha sido incómoda la convivencia entre integrantes de la alianza PRI, PAN y PRD –no todos–, imagínese cuando venga la campaña y entonces sí, tengan que subir tricolores, azules y amarillos a hablarle a la gente y tratar de convencer de que son la mejor opción. El lenguaje corporal dice más que mil palabras, pero es lo de menos. Lo que viene con Alfredo Paredes como candidato a una diputación local en la Región Centro será como la prueba de fuego para todos. En su mismo partido reniegan de él, primero porque trató de irse con los de enfrente y al no encontrar cabida y ver cómo le fue a su antecesor Gerardo García Castillo, decidió llevar la fiesta en paz, pero con presiones hasta conseguir la candidatura. Nadie quisiera estar en los zapatos de quienes tengan que subir a un estrado con Paredes. La pregunta que todo mundo se hace: ¿eso le garantizará inmunidad ante la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores?

IV. LOS MISMOS, ¡DE LOS MISMOS!

Si bien en el tricolor, como dijo Alfonso Danao de la Peña, no garantizan que los jóvenes o caras nuevas lleguen a las candidaturas, en el PAN de Elisa Maldonado y en el PRD de Telma Guajardo dicen “quítate que ahí te voy”. Los tricolores llevan a los mismos, y lo peor, segunda y tercera generación ¡de los mismos! La votación por el Congreso se va a dividir, eso es indudable, porque qué pueden ofrecer los reciclados del reciclaje.

V. COLGADOS DE LA BROCHA

Que la nueva delegada del Gobierno federal y de paso del Bienestar en Coahuila dejó colgados de la brocha a todos los estudiantes y personas que querían su llevado y traído “chip” telefónico del programa de la 4T. No se realizó el evento en las instalaciones de la UAdeC de Salvador Hernández. El evento es lo de menos, todos saben que es promoción para el partido del Presidente y quienes serán sus candidatos en Coahuila, pero los invitados no tenían que padecer la desorganización de Claudia Garza del Toro y su personal. Se nota que le quedó grande, muy grande, el cargo, pasar de coordinadora de la Región Centro a delegada fue mucho salto. Por más que quieran tapar el sol con un dedo se nota el descontrol, no sólo de ella, sino de toda la operatividad de la administración federal. Querían el lugar al cuarto para las doce y optaron por no meterse en camisa de once varas.

VI. PARTIDO SIN CONTROL

En el Estado de México, Morena, de Mario Delgado, está sin control. Van casa por casa dizque invitando a los adultos mayores a obtener la pensión del bienestar, luego hacen una encuesta, en donde obviamente piden datos personales, y después invitan a la gente a votar por este partido. Pero como el INE tiene sentencia de muerte y los órganos electorales locales están amedrentados, todo fluye a favor del partido del Presidente. Habrá que estar atentos en Coahuila, para que mejor se pida que “guarden” a los Servidores de la Nación al menos los meses siguientes.

VII. SIN VERDAD

Entre tanta deuda que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con los coahuilenses, además de engañar con el presupuesto, está que la masacre de Allende se quedará sin conocerse a fondo. Ni Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, ni tampoco Adán Augusto López, y menos Olga Sánchez Cordero, en su momento titular de Gobernación, quisieron echarse a cuestas el propósito de crear la Comisión de la Verdad sobre la Masacre de Allende, ocurrida entre el 18 y 20 de marzo de 2011. A diferencia de otras entidades, en donde casos similares sí tienen esta figura que indaga sobre lo ocurrido y lo hace público, acá no se llegará al fondo del asunto, por los intereses que usted quiera y guste, pero que la gente de la Región de los Cinco Manantiales –cuando había agua–, exige y seguirá exigiendo.

VIII. MÁS SEGURIDAD

Los saltillenses que transitan y habitan por el oriente cuentan con mayor agilidad en los traslados y seguridad durante la época de lluvias. La inauguración del Sistema Pluvial Otilio, en el bulevar Otilio González, resuelve una añeja problemática. En este lugar se detenía el tráfico porque el agua que escurre por el sitio podía llevarse el vehículo. El gobernador Miguel Riquelme y el alcalde José María Fraustro entregaron la obra a los ciudadanos. No hay más riesgos en ese sector.

IX. REFINANCIAMIENTO

Que al Congreso estatal de “Lalo” Olmos llegó directo de Palacio Rosa el oficio para modificar el decreto que contiene la facultad del estado para refinanciar y reestructurar la deuda pública. Vía Valeriano Valdés a la Oficialía Mayor de Gerardo Blanco, el documento inició el trámite legislativo para que se discuta en el pleno y se faculte a la Secretaría de Finanzas de Blas Flores a hacer un nuevo refinanciamiento de la deuda pública con bancos. Si bien la tasa de interés se mejora en cada refinanciamiento, la entidad aún tiene una de las tasas más altas del mercado a nivel nacional. Obtener una mejor tasa permitirá mayor maniobra de las finanzas a la próxima administración.

