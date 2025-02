POLITICÓN: Al fin la Propaec se puso las pilas contra posible ecocidio

I. SUENA BIEN...

Alguien tendría que aconsejar mejor a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de gasto público para que no incurra en pifias como la de ayer, cuando aseguró que la mejoría salarial a los trabajadores del ISSSTE está supeditada a que su gobierno pueda echarle mano a 10 mil millones de pesos que se encuentran en los fideicomisos del Poder Judicial. En el discurso el asunto suena hasta lógico y no faltará a quien le parezca una gran solución que incluso da para cuestionar cómo es que no se le había ocurrido antes a alguien. Pero en los hechos se trata de un planteamiento carente de toda lógica presupuestal.

II. PERO NADA MÁS SUENA

La ecuación es simple: aumentar los salarios de la burocracia implica comprometer de forma permanente una porción del presupuesto, por lo cual se requiere una fuente permanente de financiamiento para ello. Y los recursos de un fideicomiso, por espectaculares que suenen las cifras, son recursos de una sola vez que no garantizan el pago permanente que se ofrece. ¿O será que están ofreciendo el aumento nada más mientras dure el dinero de los fideicomisos?

III. REVIVIÓ

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado por fin salió de la modorra en que se mantenía y el personal bajo el mando de Javier de Jesús Rodríguez Mendoza acudió ayer a clausurar las operaciones de extracción de material pétreo en el Cerro Guanajuato, en Ramos Arizpe, situación que había sido denunciada reiteradamente por los vecinos del área como un “ecocidio” sin que ello provocara reacción alguna por parte de quienes, en teoría, tienen la obligación de proteger el medio ambiente y evitar que se perpetren actos que alteren el equilibrio ecológico.

IV. MEDALLA

El caso también merece mención porque quizá se trate de la primera ocasión en la cual uno de los múltiples llamados a misa... ¡perdón!, exhortos, que cada semana se leen en la tribuna del Congreso del Estado, ha tenido una traducción útil en la realidad. Habrá que anotarle una buena al diputado verde, Jorge Arturo Valdés Flores, quien estuvo terqueándole al asunto para sacar de la pachorra a la Propaec y su titular quien, por cierto, aún tiene pendiente comparecer ante el Poder Legislativo.

V. CV ‘RECORTADO’

Y hablando de instancias públicas que solo consumen recursos pero no entregan resultado alguno, nos cuentan que en la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Ángel Mahatma Sánchez Guajardo recién le ordenaron a todo el personal realizar una “poda” importante de su currículum individual para eliminar, sobre todo, sus títulos de posgrado y, en general, las referencias a méritos académicos. ¿La razón? Según se comenta en los pasillos de la SEVOT, la orden obedece al hecho de que, como corresponde a la mediocridad institucional, nadie puede tener un currículum más amplio que el del titular de la dependencia.

VI. HAY DUDAS

El detalle fino, nos comentan, es que aun cuando “El Manhattan” -como le dicen quienes no terminan de ligar al funcionario con el prócer indio- carece de título universitario, aunque en la página oficial de la dependencia se le menciona como licenciado en Derecho. La sospecha crece porque, si se consulta la base de datos pública de cédulas profesionales, no aparece ninguna cédula a su nombre. ¿Será que no ha tenido tiempo de tramitarla?

VII. ¿Y LA SEDU?

El caso del Instituto Universitario Paulo Freire, que dirige Cinthia Martínez Monsiváis, obliga a que la Secretaría de Educación de Coahuila fije postura y aclare la situación de los egresados que reclaman un hecho puntual: han concluido sus estudios, pagaron por ello, cubrieron los costos relativos al trámite de titulación y no reciben el documento que acredita la validez de lo que estudiaron, aun cuando en algunos casos han pasado más de dos años desde que realizaron el último trámite. Extrañamente, sin embargo, la subsecretaria del ramo, Melissa Suárez Elguézabal, nada más no parece considerar que el asunto sea relevante.

VIII. DESAPARECIDA

Ayer, la directora del plantel en Saltillo salió, en redes sociales, a asegurar que no hay ningún problema e invitó a los alumnos “que tengan dudas” a que se acerquen al plantel ofreciendo que serán atendidos. Sin embargo, cuando se acude a las instalaciones, o se solicita hablar telefónicamente con la directora, el personal que atiende dice que no está y, más aún, que no pueden localizarla. Mientras eso pasa, los egresados, que se sienten estafados, siguen en las mismas...

IX. ANOTÓ

El próximo mes de junio Saltillo será sede del primer Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica, Robótica y Hackathón, que congregará a más de 600 alumnos del los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos -CeCyTE-, un proyecto que desde Coahuila impulsó la titular de dicho subsistema en la entidad, Lucía Azucena Ramos, y fue avalado esta semana por la Secretaría de Educación Pública de Mario Delgado. El evento abona, en primer lugar, a la intención de convertir a la capital de Coahuila en un referente nacional en materia de tecnología informática, pero no debe perderse de vista que también contribuye al desarrollo turístico local.