POLITICÓN: Alerta sanitaria: Aplica colegio de Saltillo medidas ante posible brote de ‘manos, pies y boca’

I. EL PEZ POR LA BOCA...

Al que un día le exhiben una incongruencia, y al siguiente otra más, es al deslenguado senador neomorenista Gerardo Fernández Noroña. La más reciente es el fragmento de una transmisión realizada por él, en septiembre de 2020, que se ha vuelto viral. En el video, Noroña acusa a López Obrador de maniobrar para impedirle convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, a pesar de formar parte “del movimiento”. En aquel entonces, Noroña era integrante de la bancada del PT y, en el video en comento, entre otras cosas dijo: “...si yo llego a responsabilidades mayores... me dicen: ‘¡eh, Gerardo, reacciona, cab... ¿qué traes?... pon las patas en el piso!’”.

II. AUTODESCRIPCIÓN

En el video Noroña también formula una expresión que, a la vuelta de cinco años, se le ha regresado como un bumerán que le impacta en medio de la frente: “...dice un refrán que el poder, a los inteligentes los nubla y a los pend... los vuelve locos”... eran los tiempos en los que el más fifí de los chairos aún tenía la posibilidad de treparse al pedestal de la superioridad moral y pontificar. Hoy, que se ha quitado la máscara, ya nada más le queda morderse la lengua...

III. CONFRONTACIÓN

Al que se le andan complicando las cosas más de la cuenta, nos dicen, es al aún director de Planeación de la UAdeC, Jesús Alberto Montalvo, quien irrumpió recién en una sesión de la Comisión de Hacienda, que encabeza la contralora de la Casa de los Lobos, Dalila Valdés, para reclamarle, de forma airada, que ande investigando el escándalo de adquisiciones irregulares en el que se encuentra envuelto. El caso es, nos cuentan, que el episodio ha sido interpretado por la titular del órgano interno de control como uno de violencia de género y está considerando la posibilidad de realizar una denuncia formal ante el Tribunal Universitario.

IV. PADRINAZGOS

¿Qué llevó a Montalvo a perder los estribos de esta forma y añadirle un elemento negativo más a su complicada situación? Quienes le conocen aseguran que se trata de un desplante basado en la “seguridad” que siente de saberse protegido, no solamente por el control que ejerce en la FCA, Unidad Saltillo, sino por las conexiones que asegura tener fuera de la comunidad universitaria. ¿Le alcanzarán las “palancas” para salir de esta?

V. CADALSO

Otro al que también se le está complicando el panorama es al director de Ecología e Imagen Urbana de Piedras Negras, Alexis González, quien cada vez se queda más solo como candidato a ser responsabilizado por las acciones, exhibidas en video, de empleados del Departamento de Bienestar Animal que arrojaron los cadáveres de varios canes al basurero municipal. Y es que después de que el alcalde Jacobo Rodríguez instruyera a la Contraloría de aquel puerto fronterizo realizar una investigación y, en su caso, imponer las sanciones a que hubiera lugar, los defensores de animales se lo han tomado en serio y están empujando para que el caso no quede impune.

VI. VAN EN SERIO

Los más indignados con lo ocurrido, nos dicen, ya hablan incluso de cárcel para quien resulte responsable. ¿Su argumento? Que la Ley es muy clara y establece “de 2 a 6 años de prisión y de mil a dos mil días de multa” por hechos como los difundidos. Valdrá la pena ver de qué lado se colocan “ecologistas” como el diputado del Verde, Jorge Valdés Flores. ¿Apoyará a quienes defienden la dignidad animal o, como su partido es aliado de la 4T, guardará silencio? Habrá que ver...

VII. ALERTA

Aunque oficialmente no se ha confirmado la existencia en Coahuila de casos de la enfermedad conocida como “manos, pies y boca”, ayer circuló un comunicado que los directivos del colegio saltillense Nicolás Bravo hicieron llegar a los padres de familia para advertir sobre las medidas sanitarias que se aplicarán, a partir de hoy, por indicaciones de la Secretaría de Salud de Eliud Aguirre Vázquez. En el documento se informa que tales medidas se dictaron luego de que padres reportaran a las autoridades sanitarias la presencia de la enfermedad en alumnos que acuden a dicho plantel, hasta ahora el único que habría registrado un brote.

VIII. PREVENIR

No estaría mal que, si la presencia del virus se ha confirmado en la ciudad, las recomendaciones que se han formulado a esta escuela se extendieran al resto de los planteles educativos, con el propósito de actuar de manera preventiva. Además, no se trata de medidas complejas ni gravosas, sino simplemente de hacer obligatorio el uso de cubrebocas e instalar un filtro sanitario para impedir el acceso a niños que muestren los síntomas de la enfermedad.

IX. ¿Y LA RAZA?

Primero fue el “Día de la Raza” o, del “descubrimiento de América”. Luego, cuando la polémica comenzó a cobrar intensidad, el apelativo se cambió por el de “encuentro de dos mundos”. Y ya con la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador de plano mandó rebautizar la efeméride por la de “Día de la Nación Pluricultural”. Al final, con el nombre que sea, claramente el 12 de octubre dejó de ser una fecha relevante de nuestro calendario cívico, y ayer, ni quien se acordara del tema, de la polémica o del nombre de Cristóbal Colón. ¡Ah, Raza! (nunca mejor dicho).