POLITICÓN: ¿Se mantienen las rivalidades entre morenistas coahuilenses, a pesar de acordar la paz?

I. ¡APLAUSOS!

En ecos del informe legislativo del morenista Luis Fernando Salazar, nos cuentan los que siempre andan pendientes de los detalles finos en eventos de este tipo, que el aplausómetro estuvo muy competido. Y es que para no ser la figura central del evento, se notó mucho que a la también lagunera Cintia Cuevas le aplaudieron fuerte quienes hicieron el lleno en el Teatro Nazas. El hecho se debe, nos explican los entendidos de la grilla morenista, a que el público estuvo integrado mayoritariamente por los denominados “COTS”.

II. SEÑALES

Los “coordinadores operativos territoriales” son el ejército morenista que trabaja permanentemente a nivel de cancha y éste es capitaneado por Fernando Hernández -esposo de la diputada Cuevas. Pero por elemental cortesía, nos comentan algunos asistentes al evento, deberían haber bajado la instrucción de que le aplaudieran más al Senador, que era la figura central del evento. ¿O será que esto es una muestra de que, aún cuando aparezcan juntos y sonrientes en la foto, los morenistas mantienen sus rivalidades?

III. BERRINCHE

No cabe duda que el presidente Donald Trump tiene una inaudita capacidad para convertirse en el centro de toda narrativa. Y es que, en contra de toda lógica, resulta que hoy, en lugar de que nos concentremos en celebrar el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la más importante figura de la oposición venezolana, todo mundo debe dedicarle un espacio a “manifestarse” en relación con la aspiración del neoyorquino, quien ha hecho una auténtica pataleta porque el comité noruego del Nobel no lo galardonó.

IV. EGOLATRÍAS

Cómo estará la cosa que hasta María Corina Machado quien, todo hace indicar, no podrá asistir a Oslo para recibir personalmente el premio -que la ha convertido en una de las figuras más relevantes del presente siglo- tuvo que hacer un espacio, en sus primeras comunicaciones, para señalar que cuenta con Donald Trump para convertir al galardón en un ariete que termine de vencer a la dictadura de Nicolás Maduro... como para que no se enoje el poseedor del ego más inflamado del planeta.

V. PROPAGANDA

Cualquiera que por estos días visite la zona metropolitana de Monterrey podría confundirse con el despliegue publicitario del emecista Samuel García Sepúlveda y creer que se trata de un candidato en campaña. Pero no: el impresionante despliegue publicitario del Gobierno de Nuevo León se ha dado con motivo del Cuarto Informe de Gobierno que, de acuerdo con el Congreso, tendrá que entregarse el próximo miércoles pero, según la administración estatal, tendrá lugar hasta el próximo 9 de noviembre.

VI. RECONOCIMIENTO

Una de las cosas que debe ocurrir, en cualquier ciudad que cuente con un Centro Teletón, es que su comunidad se convierta en una más incluyente y sensible hacia las necesidades de las personas con alguna discapacidad. Y como eso es algo que debe reconocerse desde fuera, resulta destacable la entrega de la “Medalla por la inclusión, Gilberto Rincón Gallardo”, que recibieron el alcalde Javier Díaz y su esposa, Luly López, durante la transmisión del Teletón de este año.

VII. ORGULLO LOCAL

Como ya se ha comentado en este espacio, el nigropetense Enrique Perret es el cerebro detrás del evento North Capital Forum, evento que este año celebró su cuarta edición y apunta para convertirse en uno de los espacio más relevantes para promover y consolidar el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que en estos momentos atraviesa por un momento de incertidumbre debido a la política arancelaria que se impulsa desde Washington. Se trata de un talento local que debe reconocerse.

VIII. RECONSIDERAR

Y un aspecto en el que debería reconocerse la trayectoria de nuestro paisano, dicen los enterados, es el de la necesidad de reabrir las oficinas de promoción económica que nuestro país mantenía en Estados Unidos y Canadá, las cuales fueron cerradas en el período en que Raquel Buenrostro estuvo al frente de la Secretaría de Economía, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Justamente Perret era el encargado de coordinar el trabajo de todas esas oficinas en el territorio de nuestros socios comerciales.