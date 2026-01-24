POLITICÓN: ¿Aprovechará el Poder Judicial momento para un cambio de fondo con inauguración de su nuevo complejo?

I. OPORTUNIDAD

Este martes, con motivo del informe del presidente del Poder Judicial, Miguel Mery, la nueva Ciudad Judicial será escenario de un momento clave. Se espera la presencia de cerca de 500 personas, en lo que marca algo más que un acto protocolario. Este momento representa una oportunidad para el Poder Judicial, no solo por el edificio. Porque no se trata de estrenar instalaciones, sino de que abogados, secretarios, actuarios y magistrados mejoren procesos, tiempos y gestión. Un complejo moderno solo tiene sentido si viene acompañado de un cambio de fondo.

II. PRODUCTIVIDAD

Ya lo habíamos comentado: Jericó Abramo Masso presentó su primer informe y puso al centro el trabajo legislativo, y más de uno lo leyó como discurso de trámite. Pero no era solo narrativa. En el Top 5 de productividad de la actual Legislatura federal, Jericó aparece en el segundo lugar nacional, con 60 iniciativas presentadas, apenas por debajo de la emecista Ivonne Ortega, que encabeza la lista con 64. Si el diputado habló del Congreso como su eje, es porque podía hacerlo. No todos pueden presumir números sin ponerse colorados.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Destacan Saltillo, Torreón y PN en seguridad; el Modelo Coahuila funciona

III. DOS COAHUILENSES

En el Top 5 aparece otro coahuilense: el diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, en tercer lugar nacional, con 54 iniciativas presentadas. Quienes conocen la dinámica del Poder Legislativo comentan que no es casualidad: es el resultado de la experiencia y, sobre todo, de la posibilidad de la reelección, que permitió acumular oficio y agenda. Un dato que, dicen, prueba que la continuidad sí fortalece el trabajo parlamentario... aunque a los morenistas poco les importó y decidieron eliminarla.

IV. ¿Y PARA QUÉ?

El PRI Saltillo presumió el nombramiento de Alfonso González como secretario técnico del comité municipal. El hecho generó conversación entre priistas locales, y es que al inicio de la administración municipal ya había causado ruido la inclusión de perfiles provenientes de otros municipios, y Alfonso fue uno de ellos. Hoy, sin ser de Saltillo ni conocer a fondo su dinámica, recibe un encargo en el PRI local. ¿De verdad no hay -en el PRI local- quien pueda hacer ese trabajo? ¿Aquí sí se sabrá cuál es su trabajo?

V. EN EL BLANCO

Monclova se colocó en el radar nacional con la segunda edición del Abierto de Arquería “Dafne Quintero”, que reúne a alrededor de 200 atletas de 18 estados. En ese marco, el alcalde Carlos Villarreal inauguró el nuevo campo de tiro con arco, una inversión de casi 12 millones de pesos que deja infraestructura deportiva para la ciudad. La intención es consolidar este torneo como tradición anual y mantenerlo dentro del calendario nacional. Deporte, turismo y derrama económica en una misma apuesta.

VI. DESPEGUE

El Aeropuerto Internacional de Saltillo empieza a moverse en serio. Tras reactivar rutas en el mes de octubre, los números ya apuntan a una ambición mayor: multiplicar su atención de pasajeros y dejar atrás la operación mínima. El gobernador Manolo Jiménez ha insistido en el potencial real de la terminal. Nos cuentan que la vinculación Viva Aerobús–Volaris podría beneficiar directamente a la capital, con vuelos en distintos horarios y nuevas rutas en puerta. Cancún está en la lista, pero también se habla de Guadalajara y Texas.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’

VII. OBSESIÓN

Más allá del discurso social, nos cuentan que el “mercadito” de Tomás Gutiérrez en Ramos Arizpe tiene más cálculo que solidaridad. Que sí, que ayuda, pero que existe otro motor: cerrarle el paso a cualquier asomo político a la diputada priista Edna Dávalos. Incluso, comentan los que saben, el propio alcalde mandó decirle por terceros que dejara de asistir, porque no quería “sombras” en su administración. Habrá que ver hasta dónde llega esta estrategia y si el programa logra sostenerse más allá del juego político.

VIII. SOBERANÍA

En el actual clima de tensión con Estados Unidos, las palabras de Claudia Sheinbaum fueron claras: “Negociamos, pero nunca nos subordinamos”, dijo mientras Donald Trump volvía a hablar de intervenir contra cárteles incluso en territorio mexicano. En la superficie, un discurso de soberanía; en el fondo, una respuesta obligada ante un vecino que aprieta y un país que observa. Porque mientras se entregan reos y se presume coordinación, el reto real es que esa firmeza no se quede en frase de templete.