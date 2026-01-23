POLITICÓN: Destacan Saltillo, Torreón y PN en seguridad; el Modelo Coahuila funciona

I. PALPABLE

Coahuila tiene muchos pendientes, pero si en algo hay que reconocerle mérito al gobierno estatal que encabeza Manolo Jiménez, es en seguridad. Tres de los municipios -Saltillo, Torreón y Piedras Negras- figuran entre las diez ciudades más seguras de México, según el INEGI. No es cosa menor. Mientras otros estados naufragan entre homicidios y extorsiones, aquí se sostiene una estrategia de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza que da resultados. Y no es discurso: la ENSU lo respalda, la ciudadanía lo percibe, y el sector privado lo agradece. En este rubro, no hay forma de matizar ni minimizar: el modelo Coahuila funciona.

II. COORDINACIÓN

La percepción de seguridad en Coahuila también habla del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno. Más allá de ideologías o colores partidistas, hay municipios que, junto al Estado, han consolidado estrategias efectivas de prevención, proximidad e inteligencia. Saltillo, Torreón y Piedras Negras no llegaron al top 10 nacional por casualidad. En seguridad, la fórmula ha sido sumar esfuerzos, no restar voluntades. Y cuando eso ocurre, los resultados se notan... y se sienten.

III. TRÁGICO

En conferencia de prensa, el Fiscal General Federico Fernández presentó los avances del caso de Christian Hernán Pérez Rentería, fallecido tras ser detenido el pasado 17 de enero. Acompañado por los padres del joven, detalló que se les mostraron las grabaciones y demás evidencias disponibles. La señora Guadalupe, madre de Christian, declaró con dolor: “Mi hijo resbaló”, confirmando que, según lo observado en los videos, no hubo agresión. El fiscal fue enfático: una cosa es descartar el homicidio, pero la investigación continúa respecto al cumplimiento de los protocolos y responsabilidades institucionales.

IV. GATO ENCERRADO

Antonio Attolini, el diputado local morenista, hizo lo suyo: apareció en escena, expresó respeto a la familia, pero rápido se subió al tren mediático. Exigió que el Estado acredite cada paso en la custodia del joven, aunque la propia madre aseguró que “mi hijo resbaló”. En video, el morenista advirtió que de su cuenta corre que haya consecuencias. Claro, porque en su mundo él manda, investiga y sentencia. Aunque, al final, las cosas nunca le salgan... pero eso sí, siempre politiza.

V. DILACIÓN

Los extrabajadores y acreedores de AHMSA no paran de escuchar que “ya se ve una luz al final del túnel” y que “ya pronto” habrá una solución de fondo al problema, porque el síndico de Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, ya avanzó en su trabajo y además, “hay muchos interesados” en adquirir la empresa. Pero lo que le saben a estos temas advierten con seriedad que, si en verdad hubiera interés en adquirir la acerera, en las condiciones en las cuales se encuentra, el asunto se habría resuelto hace mucho, pues quien se dedica a hacer negocios no duda en hacerse de una infraestructura que le permitiría generar ganancias.

VI. ¿ESPEJISMO?

¿Por qué no avanza el proceso de liquidación de AHMSA? O, para decirlo con mayor precisión, ¿por qué nadie la ha comprado “en caliente” y la ha puesto nuevamente a producir? La respuesta, dicen los que conocen los detalles finos del proceso, es que así como está la empresa, es decir, así como se quiere vender, no es negocio y por eso no hay quien le entre. No es la primera vez que se comenta la especie y, cuando más tiempo pasa, más cierta suena.

VII. EXPECTATIVA INTERNACIONAL

En la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en Madrid, Coahuila volvió a dar de qué hablar. Nos cuentan que uno de los proyectos que más llamó la atención fue el Rodeo Fest, presentado como caso de éxito por el equipo de proyectos estratégicos del gobierno estatal. Quien encabezó las conversaciones fue Blas Flores, que no solo habló del valor del turismo como motor económico, sino que además dejó entrever que vienen sorpresas. Operadores internacionales mostraron interés en incluir a Saltillo en sus rutas. Todo indica que se avecina el anuncio de un nuevo destino turístico.

VIII. PROYECTO

Nos cuentan que se afinan los detalles para que próximamente se presente a Coahuila como el nuevo destino turístico de entretenimiento familiar, pues se desarrollará un concepto similar al que ya existe en Val’Quirico, en el estado de Tlaxcala. El encargado de los proyectos estratégicos del estado aseguró que este modelo traerá grandes beneficios a la región. De concretarse, sería un parteaguas en la oferta turística del noreste del país.

IX. FESTEJÓ

Enrique Martínez y Morales fue motivo de rumores luego de que comenzaran a circular invitaciones en su nombre para reuniones en diversas colonias. Al calor del proceso electoral, muchos dieron por hecho que estaba en campaña rumbo a una diputación. Pero los que saben, nos comentan que solo fue el festejo de su cumpleaños, organizado -como cada año- por lideresas con las que ha caminado por años. No había intención política, solo ánimo de festejar. Había convocatoria, logística y estructura. Y eso, en política, siempre es un mensaje. Porque un priista de cepa no se distrae: festeja, sí, pero siempre con el uniforme planchado por si le llaman a la cancha.