POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’

I. NO SUFREN

Atentos lectores de este espacio nos señalan, respecto del comentario publicado ayer en este espacio, relativo a la –aparentemente– incomprensible pasividad del panismo local ante la posibilidad de ir solos a la elección legislativa de este año, que no se trata de que las huestes de Elisa Maldonado tengan una fórmula secreta para administrar el estrés... ¡es que no lo sienten! ¿Cómo es eso? Bastante simple: no les preocupa el resultado de la jornada electoral del próximo 7 de junio. ¿Por qué no les preocupa? Dicen los que le entienden a esto que porque tienen claro que solamente si van en compañía del PRI pueden aspirar a contar con presencia en la próxima Legislatura.

II. ¿Y TODO PARA QUÉ?

Si la apreciación es cierta, eso abre una interrogante obligada: ¿entonces para qué se desangraron, como lo hicieron, para retener la dirigencia estatal durante el proceso de renovación que vivieron en abril del año pasado? Pues para tener mano en el reparto de las migajas que el tricolor coahuilteca les daría por mantenerse como un aliado, cuya disciplina y sumisión son dignas de análisis dilatado con perspectiva histórica... ¿Será?

III. ¿QUIÉN DA A MENOS?

La “guerra de los mercaditos” se puso candente... Como se recordará, el que inició las hostilidades fue el morenista Alberto Hurtado, quien un buen día se arrancó a vender productos básicos a precios “castigados” en las colonias de Saltillo. Luego apareció Gabriel Elizondo y toda la estructura de Mejora Coahuila para hacerle competencia –a nivel estatal– y desplazarlo... porque trae más presupuesto. Pero el que decidió elevar la vara a niveles que se antojan inalcanzables fue el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, quien inauguró ayer su mercadito popular con 25 toneladas de frutas y verduras... ¡de a peso!

IV. SÍ SE PUEDE MÁS

¿Es posible reducir aún más los precios? Pues mientras no lleguen a lo gratis, teóricamente es posible. Así que se buscan valientes para que pongan productos a tostón (aunque ya nadie sepa que eso significa 50 centavos), o incluso más barato. Lo bueno de todo esto es que el público sale ganando porque puede hacerse con productos básicos baratos. Así que ¡no le aflojen y sigan bajando los precios!

V. DINASTÍA CÍNICA

La voracidad política no tiene límites, y en Coahuila hay ejemplos para dar y repartir. Ahí tienen al priista Ricardo López Campos, recién estrenado como magistrado del Poder Judicial. ¿Su gran mérito? Haber aparecido, como por arte de magia, en las ternas de los tres poderes. Dicen que parece comodín de la baraja institucional. Todos sabían que el puesto era suyo desde antes del teatro legislativo. Pero no está solo: es tío del diputado local panista Alfredo Paredes... y parte de una familia que trata los cargos públicos como si fueran herencia y los presupuestos como si fueran propiedad privada.

VI. TODO QUEDA EN FAMILIA

El magistrado priista no sólo disfruta de su nuevo cargo: también se indigna cuando tocan los intereses de los suyos. Nos cuentan que está molesto porque su sobrino, Ricardo López Valdez, primo de Alfredo Paredes, perdió contratos municipales para hacer auditorías. El joven contador tenía acceso gracias a “la marca familiar”. Porque en la Región Centro la familia López no pide trabajo: lo exige. Se sienten con derecho a estar en la nómina. Así, mientras los ciudadanos hacen méritos, ellos hacen llamadas.

VII. CAMBIOS

En Saltillo hubo relevo en la dirección del DIF municipal. El alcalde Javier Díaz y la presidenta honoraria, Luly López Naranjo, encabezaron la primera sesión del año, en la cual se nombró por unanimidad a Alfonso Figueroa Vicuña como nuevo director general. El cambio, dicen los cercanos, no obedece a crisis ni fallas, sino a una jugada estratégica: el doctor Roberto Cárdenas, quien encabezó el organismo, se incorporará a un nuevo proyecto que –según se anticipa– podría marcar un antes y un después en la política social municipal. Y si algo saben hacer en este equipo es generar expectativa... ojalá el resultado esté a la altura.

VIII. PROGRAMA INSIGNIA

Nos cuentan que este nuevo programa que anunciará el alcalde Javier Díaz será la gran apuesta social de su segundo año de gobierno. Dicen que es novedoso, creativo, de alto impacto y enfocado en quienes más lo necesitan. Y sí: Roberto Cárdenas jugará un rol clave en su diseño y operación. Aunque los detalles se mantienen en reserva, hay expectativa dentro y fuera del ayuntamiento. Si el plan cumple lo que promete, no sólo será un acierto de gestión, sino algo más...

IX. TERNA DE CUATRO

Ayer se redujo a cuatro el número de aspirantes a la silla que se encuentra vacante en el Consejo de Participación Ciudadana que preside Juan Carlos Guzmán. De los 11 postulantes que pasaron a la etapa de entrevistas, la Comisión de Selección otorgó los más altos puntajes a José Ignacio Carrillo Aguirre, Juan Manuel Pérez Cuéllar, Rodrigo Arroyo Peart y Ramón Antonio Sepúlveda Zárate. De entre ellos, el próximo martes, habrá de surgir el nuevo integrante del CPC, a quien se designará por cinco años... aunque hay quienes creen que el organismo no sobrevivirá mucho tiempo más debido a las reformas que ya se cocinan en ese rubro a nivel federal.