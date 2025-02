POLITICÓN: Aranceles al acero y aluminio: Nueva amenaza de Trump, con repercusión en Coahuila

I. LA AMENAZA NARANJA, AGAIN

El anuncio realizado ayer por el presidente Donald Trump , mientras viajaba hacia Nueva Orleans para asistir al Super Bowl, en el sentido de que hoy anunciará la imposición de aranceles −de 25 por ciento− a las importaciones de acero y aluminio de cualquier parte del mundo, tiene reverberaciones en Coahuila debido a que, en el último año de la administración de Miguel Riquelme, se anunciaron dos importantes inversiones chinas dedicadas a la fundición de aluminio. En esa misma época, por cierto, comenzaron a escucharse voces que advertían sobre el riesgo de prestarse en exceso al juego de los chinos.

II. ¿LLEVA TRUCO?

Los especialistas advierten que aún es necesario esperar a conocer los detalles de la medida para tener claro a qué tipo de productos se impondrán los aranceles y, con ello, el impacto que causará a los productores de nuestro país, debido a que, en este caso, no se trata de una acción en contra de México, sino una de carácter general... O, tal vez, como ya ocurrió hace 10 días, por la mañana de hoy Trump intercambiará llamadas con Claudia Sheinbaum y “pospone” el golpe a cambio de algo...

TE PUEDE INTERESAR: Cae por narco presunto operador financiero del delegado del Bienestar en Coahuila

III. YA SE NECESITABA

Vaya que le hacía falta una manita de gato a la herrería que hay en el camellón del bulevar Venustiano Carranza, misma que presentaba daños producto de diversos percances viales, pero que en su momento no fue reparada pese a que, al menos en teoría, el costo de las reparaciones se carga a los responsables de los accidentes que provocan el daño. Por razones desconocidas −pero que valdría la pena conocer− la administración anterior no se ocupó del tema y permitió que los tramos dañados se acumularan. Este domingo, sin embargo, el gobierno de Javier Díaz decidió poner manos a la obra y, aprovechando que el tránsito vehicular se suspende por la Ruta Recreativa, inició las reparaciones.

IV. ¿Y EL SEMÁFORO TONTO, APÁ?

Por cierto, ya que andan arreglando cosas en la citada vialidad, valdría la pena que se tomara, de una buena vez, la decisión de retirar el “semáforo tonto” ubicado en el cruce con el bulevar Galería y que sólo consume electricidad sin propósito alguno desde hace ya demasiado tiempo. ¿O acaso se pretende que el dispositivo −que no encaja en el esquema “inteligente” instalado en dicha vía− se convierta en una especie de “monumento a la inutilidad” y, eventualmente, pase a ser una curiosidad vial de Saltillo?

V. DETENCIÓN INCÓMODA

Édgar Alejandro Villarreal, presunto operador financiero del delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago , fue detenido en Texas acusado de vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la información difundida, Villarreal habría participado en operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. La noticia generó reacciones inmediatas debido a su supuesta cercanía con el funcionario de la cuatroté, quien no ha sido señalado por autoridades estadounidenses. Sin embargo, en los pasillos políticos el tema causa revuelo por las implicaciones que podría tener, debido a que las investigaciones en el país vecino suelen traer sorpresas.

VI. MANUAL DE CRISIS

Américo Villarreal no tardó en responder a los señalamientos y lo hizo aplicando el manual de crisis: negar los hechos y, de paso, culpar a los medios. Desde sus redes sociales, aseguró que todo es un montaje y que la imagen difundida es falsa. Señaló que la persona con la que aparece no es Édgar Villarreal, sino Luis Roberto García, funcionario de Tamaulipas. Claro, en tiempos de crisis, nada como culpar a los medios y pasar la página, ¿o no?

VII. TERRENO EN DISPUTA

Vaya enredo el que se está gestando en la colonia Tierra y Libertad en Acuña. Un predio de más de 4 mil metros cuadrados, usado por los vecinos como espacio público, de repente se ha vuelto el bien más codiciado de Mary Telma Guajardo, exlíder del PRD en Coahuila. La historia es turbia: el terreno fue donado hace años al extinto Partido Comunista Mexicano, pero ahora un “particular” apareció con una escritura –que nadie encuentra en el Registro Público– y pretende vendérselo a la exlíder del PRD. Extrañas casualidades, ¿no le parece?

TE PUEDE INTERESAR: ‘Dobletean’ registros en elección judicial, ¿tribunales dejarán fuera a candidatos?

VIII. VECINOS ALERTAS

Los vecinos de la colonia Tierra y Libertad están en alerta máxima, pues ven cómo un espacio que les pertenece está a punto de desaparecer en un enjuague inmobiliario de los que ya conocemos. ¿Qué van a hacer las autoridades? Porque, si no intervienen, se consumará lo que muchos llaman un atraco millonario disfrazado de transacción legal. ¿Permitirá el municipio que se pierda un terreno público en favor de intereses privados o veremos una acción firme para frenar el despojo?

IX. QUE NO MINTIÓ