POLITICÓN: ¡ARRE! Rodeo Saltillo apuesta por atraer a 60 mil visitantes de todo el país

I. BUENAS NOTICIAS

Los que tienen la posibilidad de medir de forma anticipada el pulso de la actividad económica afirman que, pese a la incertidumbre prevaleciente, debido a la errática política arancelaria de Donald Trump, el panorama del futuro inmediato está cambiando para mejor. Lo anterior se nota, según nos comentan, en que diversas inversiones, hasta ahora congeladas, han comenzado a moverse y ello se traduce en un incremento en la búsqueda de espacios industriales de gran tamaño, tanto en la Región Sureste como en la Centro. Y no se trata solamente de ampliaciones de inversiones existentes, sino de nuevos proyectos.

II. ENTIDAD ATRACTIVA

Los signos que se ven desde esa trinchera apuntan a que Coahuila siga consolidando su posición como uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del norte, pues entre los proyectos que ya se están moviendo figuran algunos que pretenden mudarse, desde otros estados del país, a tierras coahuiltecas. Sin duda una buena noticia para los resultados de desempeño de la política de promoción económica que lidera Luis Eduardo Olivares.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Factureras florecen en Saltillo ante omisión oficial y falta de castigo

III. INICIATIVA

Y en temas económicos andando, el turismo médico es, sin duda, una de las vetas de diversificación que las entidades fronterizas deben explotar. Y los que están en el proceso de proyectar al corredor Piedras Negras-Eagle Pass como un polo de tracción de inversiones en este sentido son los integrantes de Port EPN, la organización binacional que encabeza el nigropetense Jesús Ramírez Rangel y que se dedica a promover dicho puerto. De la mano de la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, están desarrollando un estudio para identificar y caracterizar las ventajas del corredor comercial que existe entre ambas fronteras.

IV. DE ALTOS VUELOS

El objetivo es armar un dosier promocional que el próximo mes de enero será presentado ante empresarios que podrían invertir en proyectos específicos para desarrollar la industria del turismo médico en dicha región. Lo interesante del asunto es que el citado proyecto será presentado en Singapur, gracias a las alianzas que la UP ha tejido con la Cámara de Comercio Singapur-México y las autoridades de aquel país asiático. Habrá que seguir de cerca la iniciativa.

V. ¡ARRE, PUES!

El gobernador Manolo Jiménez cortó anoche el listón inaugural del Rodeo Saltillo 2025 y con ello arrancó oficialmente la edición de este año de un evento que aspira a convertirse en referente nacional de la actividad. Exposición ganadera, competencia de parrilleros, degustación de vinos y, por supuesto, las competencias de monta de toros, barriles y lazo, que tendrán como protagonistas a jinetes de cuatro países, darán cuenta de por qué Saltillo es conocida como “la capital más vaquera de México”. De aquí al domingo se espera la asistencia de 60 mil visitantes... así que a desempolvar las botas, el sombrero y las hebillas...

VI. DE TIN MARÍN...

Por cierto que, según nos comentan los bien informados, habrá quienes este fin de semana tengan dudas de a qué evento acudir pues, por un lado, el Rodeo Saltillo es un evento de una vez al año, pero, por el otro, hay atractivas bolsas de dinero en las carreras que se organizaron, para las mismas fechas, en el feudo de Tomás Gutiérrez. No son pocos los que están deshojando la margarita porque no saben por cuál escenario decantarse...

VII. SE VEÍA VENIR

Para quienes se han vuelto adictos al ChatGPT hay dos noticias interesantes, pero, como mandan los cánones, una es buena y la otra mala. La buena es que, a partir de diciembre, OpenAI, la empresa que encabeza Sam Altman, levantará las restricciones para que en dicha plataforma pueda circular el contenido de carácter erótico, lo cual implica que se podrán desarrollar conversaciones sexuales –y quizá algo más– con el citado chatbot, algo que ya hacen otras plataformas y que, dicen los más agudos analistas, comenzaba a robarle participación de mercado al más conocido de estos instrumentos.

VIII. PEEEERO...

La mala es que, al mismo tiempo que las citadas restricciones técnicas serán eliminadas, en México, la mayoría parlamentaria de Morena, que lidera el zacatecano Ricardo Monreal, seguramente habrá aprobado las nuevas reglas que le permitirán al Gobierno acceder a la información de las plataformas digitales, incluso en tiempo real. ¿Habrá quien se anime a dejar fluir sus fantasías eróticas en una plataforma que puede ser “intervenida” por funcionarios gubernamentales?

TE PUEDE INTERESAR: Cincuenta mil pesos por una vida

IX. TESTIMONIO

El que se encuentra en plena promoción de su más reciente libro, “No me Pudiste Matar”, es el periodista Ciro Gómez Leyva, quien relata en el texto la experiencia que casi le cuesta la vida y todo lo que vivió a partir del atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022. El texto, según ha dicho en entrevistas, no solamente sirve para compartir lo que le ocurrió, sino que conecta con la realidad que el país vivió a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador quien, afirma, también “intentó matar” a la prensa libre que le ha resultado siempre incómoda. El libro físico ya puede adquirirse en librerías, pero quienes prefieran la versión electrónica tendrán que esperar hasta el próximo jueves.